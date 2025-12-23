Aaj Ka Singh Rashifal 23 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित रहेंगे, इसलिए अज्ञात शत्रुओं और छिपे विरोधियों से सतर्क रहना जरूरी होगा. दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त या मानसिक दबाव के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा परिस्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी. समझदारी और संयम से लिया गया हर निर्णय लाभ देगा.
बिजनेस राशिफल
व्याघात योग के प्रभाव से बाजार में फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में राहत आएगी. जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल इंतजार करना चाहिए. मलमास के कारण 14 जनवरी के बाद नई शुरुआत करना अधिक शुभ और लाभकारी रहेगा.
जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों का मन कार्यस्थल पर कुछ उदास रह सकता है. ऐसे में लंच ब्रेक में सहकर्मियों के साथ हल्की-फुल्की बातचीत और हंसी-मजाक आपके मूड को बेहतर बना सकता है. दिन के उत्तरार्ध में आपके काम की जमकर प्रशंसा होगी और सीनियर्स आपसे संतुष्ट नजर आएंगे.
धन राशिफल
आर्थिक रूप से दिन राहत देने वाला रहेगा. रुका हुआ पैसा मिलने से खर्चों का दबाव कम होगा. हालांकि फिजूलखर्ची से बचना अभी भी जरूरी है.
लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ लॉन्ग ड्राइव या बाहर घूमने की योजना बन सकती है. घर की मुखिया यदि महिला हैं, तो उनकी बातों को गंभीरता से सुनें, अनदेखी करने से घरेलू माहौल बिगड़ सकता है.
हेल्थ राशिफल
सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है. खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें.
युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
विद्यार्थियों को अपने किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी कार्यकुशलता और स्किल्स में निखार आएगा.
- भाग्यशाली अंक: 7
- शुभ रंग: गोल्डन
- उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?
नहीं, 14 जनवरी के बाद शुरू करना बेहतर रहेगा.
Q2. क्या रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं?
हाँ, बाजार में फंसे धन की प्राप्ति संभव है.
Q3. सेहत को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
लापरवाही से बचें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.