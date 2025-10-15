Aaj Ka Singh Rashifal (15 October 2025): सिंह राशि नए संबंधों से काम में बाधाएं, धैर्य से मुश्किलें होंगी आसान
Today Leo Horoscope 15 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 15 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए प्रगति और मान-सम्मान लेकर आएगा क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं. गजकेसरी और वरियान योग के प्रभाव से आपकी इनकम बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. सामाजिक जीवन में आपकी छवि मजबूत बनेगी. कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आपके व्यक्तित्व और व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम का अधिक बोझ और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. आंखों और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम और हल्के आहार का पालन करें.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में व्यस्तता बढ़ेगी. फेस्टिव सीजन को देखते हुए योजनाओं पर तेजी से काम करें. किसी सरकारी विभाग या लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज पूरे रखें, क्योंकि निरीक्षण संभव है. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह दिन जिम्मेदारी भरा रहेगा. बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और प्रमोशन की दिशा में संकेत मिल सकते हैं.
लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में आज नयापन और गर्मजोशी रहेगी. विवाहित जातकों के लिए दिन रोमांटिक और खुशनुमा रहेगा. परिवार के साथ संडे का आनंद लें, मन प्रसन्न रहेगा. घरेलू वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा.
धन राशिफल:
इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं. लाभ के योग मजबूत हैं, परंतु खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. किसी धार्मिक आयोजन में धन खर्च हो सकता है जो मन की संतुष्टि देगा.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग धार्मिक अनुष्ठानों और आत्मविकास की ओर आकर्षित रहेगा. विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के लिए दिन बहुत अनुकूल है—प्रतियोगिताओं में सफलता की संभावना है.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:
- भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
- गरीब बच्चों को मीठा या फल दान करें.
FAQs:
Q1. क्या आज इनकम बढ़ाने के अवसर मिलेंगे?
A1. हाँ, आज आपको नए स्रोतों से धन प्राप्ति और कार्यक्षेत्र में लाभ के संकेत मिलेंगे.
Q2. क्या आज प्रेम जीवन में सुधार संभव है?
A2. बिल्कुल, आज का दिन प्रेम संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने वाला रहेगा, अपने साथी को समय दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
