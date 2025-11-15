15 नवंबर 2025 को सिंह राशि वालों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें और संयम बनाए रखें.
Aaj Ka Singh Rashifal (15 November 2025): सिंह राशि पैसों के लेन-देन में सावधानी, लोन अप्रूवल और व्यवसाय में लाभ के संकेत
Today Leo Horoscope 15 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. चन्द्रमा 2nd हाउस में होने से पैसो की लेन-देन में सावधानी बरते. ननिहाल पक्ष में किसी बात को लेकर अनबन या मतभेद हो सकता है. आज संयम बनाए रखें और क्रोध से बचें. किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से पहले परिवार से सलाह अवश्य लें.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. मौसम में बदलाव या थकान के कारण बीमार पड़ने की संभावना है. पाचन तंत्र और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. नियमित योग और पर्याप्त नींद से राहत मिलेगी.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. शुक्र के तुला राशि में गोचर से लेबर या स्टाफ के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल होगा. किसी भी नई डील या विस्तार से पहले पूरी योजना बनाएं. पार्टनरशिप में आलस्य या असहमति से काम प्रभावित हो सकता है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में सहकर्मियों या सीनियर से किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है. आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखें. किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले अपनी सीमाओं का आकलन करें.
लव और पारिवारिक राशिफल:
चन्द्र-शनि विष दोष के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है. जीवनसाथी के साथ मधुर व्यवहार रखें, वरना संबंधों में खटास बढ़ सकती है. प्रेमी से किया गया कोई वादा पूरा न कर पाने से रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं. समझदारी और धैर्य से स्थिति को संभालें.
धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन औसत रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और निवेश फिलहाल स्थगित करें. पुराने लेन-देन को सुलझाने का प्रयास करें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपने प्रदर्शन से असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन हार न मानें. युवाओं को फालतू विवादों और गॉसिप से दूरी रखनी चाहिए. आज का दिन आत्मसंयम और सावधानी का है.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पर्पल
उपाय: सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
