बिजनेस राशिफल
बिजनेस विस्तार के लिए यह समय शुभ है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप या निवेश की सोच रहे हैं तो आगे बढ़ें, ग्रह स्थिति अनुकूल है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. मार्केट में आपकी छवि मजबूत होगी.
जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. टीमवर्क में आपकी भूमिका सराही जाएगी. किसी नए असाइनमेंट या प्रमोशन की संभावना है.
लव और परिवार राशिफल
पति-पत्नी मिलकर घरेलू समस्याओं को सुलझा लेंगे. आपसी समझ बेहतर होगी. हालांकि, प्रेम संबंधों को लेकर सावधानी रखें — कोई राज उजागर हो सकता है. परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा और बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा.
धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
युवाओं को आज कोई कीमती गिफ्ट या प्रशंसा मिल सकती है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी संगति और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा. गलत संगति से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है.
हेल्थ राशिफल
थोड़ी थकान और तनाव महसूस हो सकता है, पर गंभीर समस्या नहीं होगी. योग और मेडिटेशन अपनाने से मानसिक सुकून मिलेगा.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पर्पल
उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस विस्तार करना लाभदायक रहेगा?
A1. हां, आज नए प्रोजेक्ट या साझेदारी शुरू करने के लिए दिन शुभ है.
Q2. क्या प्रेम संबंधों में विवाद की संभावना है?
A2. हां, थोड़ा संयम रखें. गुप्त बातें उजागर हो सकती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है.