Aaj Ka Leo Rashifal (1 December 2025): सिंह राशि चन्द्रमा के 8वें भाव में होने से व्यापार में सावधानी बरतने की जरूरत!
Today Leo Horoscope 1 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 1 December 2025 in Hindi: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा 8वें भाव में होने से ददियाल में किसी के साथ अनबन की संभावना है. परिस्थितियों के बावजूद संयम और समझदारी से आप सभी मामलों को सुलझा सकते हैं.
बिजनेस राशिफल:
व्यापार में कस्टमर सर्विस में सुधार न होने से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. लेडिज रेडिमेड गारमेंट, गिफ्ट शॉप और फ्रीलांस राइटिंग से जुड़े व्यवसायी नई योजनाओं में कुछ खास नतीजा नहीं निकाल पाएंगे.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में महत्वपूर्ण लेनदेन करने पड़ सकते हैं. लिखित रूप में काम करने की सलाह दी जाती है, ताकि बाद में किसी तरह की समस्या न आए. सर्विस क्लास के लिए दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन मेहनत से आप काम पूरे कर पाएंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
घर में मांगलिक कार्यक्रम या मेहमानों के आगमन से खुशी का वातावरण रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से पारिवारिक सुख-शांति बढ़ेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स आलस्य दिखा सकते हैं. ध्यान और मेहनत बनाए रखना जरूरी है.
हेल्थ राशिफल:
चन्द्रमा-शनि के विष दोष से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. मानसिक तनाव और छोटी-मोटी बीमारियों से बचें. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम लें.
भाग्यशाली अंक: 6
अनलकी नंबर: 8
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हरे रंग के वस्त्र पहनें. घर में तुलसी का ध्यान रखें.
FAQs:
Q1: क्या बिजनेस में कोई फायदा होगा?
A1: मेहनत से लाभ संभव है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से करें.
Q2: क्या ऑफिस में सहयोग मिलेगा?
A2: थोड़ी चुनौतियाँ होंगी, पर धैर्य और मेहनत से काम बनेंगे.
Q3: क्या लव लाइफ में अनुकूलता रहेगी?
A3: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम जीवन में समझदारी जरूरी है.
Q4: क्या स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा?
A4: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आराम आवश्यक है.
Q5: क्या पारिवारिक वातावरण शुभ रहेगा?
A5: मांगलिक कार्यक्रम से घर में खुशियां बढ़ेंगी और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
