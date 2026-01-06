आज का राशिफल 6 January 2026: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि वालों की बदलेगी किस्मत!

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 6 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

मेष राशिफल (Aries), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा कर्क राशि में है, इसलिए दिन बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतर की स्थिति और भावनात्मक आधार पर केंद्रित रहेगा. शुक्ल पक्ष की तिथि आपको संतुलन और स्पष्टता देती है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र पुराने भावनात्मक विषयों को अचानक सतह पर ला सकता है. आज आप महसूस करेंगे कि कुछ बातें, जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, अब अनदेखी नहीं की जा सकतीं. यह दिन दिखावे या जल्दबाजी का नहीं, बल्कि भीतर की व्यवस्था को समझने का है.

सुबह राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में मन अस्थिर रह सकता है, इसलिए किसी भी भावनात्मक, पारिवारिक या आवेशपूर्ण निर्णय से बचें. दोपहर अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में सोच साफ होगी और आप किसी जरूरी बातचीत, योजना या निजी निर्णय को संतुलित ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे.

Career: सुबह काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन दोपहर के बाद फोकस लौटेगा. वरिष्ठों से संवाद में संयम जरूरी है.

Finance: घर या निजी जरूरत से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है. बजट पर नजर रखें.

Love: रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत रहेगी. टकराव से बचें.

Health: मानसिक तनाव और नींद की कमी महसूस हो सकती है.

उपाय: शाम को घी का दीपक जलाकर कुछ देर शांत बैठें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

वृषभ राशिफल (Taurus), 6 जनवरी 2026

चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपके विचारों और संवाद को भावनात्मक गहराई देता है. शुक्ल पक्ष की तिथि सकारात्मक सोच देती है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज बोले गए शब्द लंबे समय तक असर छोड़ सकते हैं. आज आप जो कहेंगे, वह केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि याद भी रखा जाएगा. इसलिए भाषा और लहजे पर नियंत्रण जरूरी है.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में बहस, तर्क वितर्क या किसी को साबित करने की कोशिश से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में संवाद की दिशा सुधरेगी और कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है.

Career: मीटिंग, कॉल या प्रेजेंटेशन से जुड़े काम में सफलता मिल सकती है.

Finance: छोटे छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्च टालें.

Love: खुलकर बात करने से रिश्तों में स्पष्टता आएगी.

Health: गले, कंधे या गर्दन में तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय: हरे पौधे को जल दें और उसकी देखभाल करें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 6 जनवरी 2026

आज का दिन धन, पारिवारिक मूल्यों और आत्म सम्मान से जुड़ी सोच को सक्रिय करता है. चंद्रमा कर्क राशि में होकर आपको भावनात्मक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता पर विचार करने को प्रेरित करता है. शुक्ल पक्ष नई योजना का संकेत देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र चेतावनी देता है कि भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय न लें.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में कोई बड़ा वित्तीय फैसला भ्रम पैदा कर सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बजट, निवेश या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

Career: काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें. मेहनत दिखेगी लेकिन परिणाम धीरे मिलेंगे.

Finance: आय और खर्च दोनों सक्रिय रहेंगे, संतुलन जरूरी है.

Love: रिश्तों में भरोसा और सुरक्षा की भावना अहम रहेगी.

Health: खानपान असंतुलित हो सकता है, पेट से जुड़ी दिक्कत संभव.

उपाय: माता लक्ष्मी का स्मरण करें और कृतज्ञता रखें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 6 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं गहरी और प्रभावशाली रहेंगी. शुक्ल पक्ष सकारात्मकता देता है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र भीतर दबी भावनाओं को सामने ला सकता है. आज छोटी छोटी बातें भी मन पर भारी पड़ सकती हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना बेहद जरूरी है.

राहु काल (09:48 AM - 11:07 AM) में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में आत्मविश्वास लौटेगा और आप हालात को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे.

Career: दबाव में काम करने से बचें. अपनी गति और तरीके से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

Finance: खर्च नियंत्रित रखना चुनौती होगा, अनावश्यक खरीद टालें.

Love: भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस होगी. संवाद जरूरी है.

Health: थकान, सुस्ती और नींद की कमी परेशान कर सकती है.

उपाय: चंद्र मंत्र या ओम सोम सोमाय नमः का जप करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.