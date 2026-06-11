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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal 11 June 2026: एकादशी पर मेष राशि में महासंयोग, इन राशियों की खुलेगी तिजोरी; बाकी रहें सावधान

Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: एकादशी पर मेष राशि में महासंयोग, इन राशियों की खुलेगी तिजोरी; बाकी रहें सावधान

Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: गुरुवार को एकादशी व्रत और शोभन योग का महासंयोग. दोपहर 14:05 से पहले निपटा लें शुभ काम, जानें शनि की दृष्टि का सभी 12 राशियों पर असर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 11 जून 2026 विशेष है. कल के विष योग के बाद क्या आज गुरुवार को एकादशी का महाव्रत आपकी सोई हुई किस्मत को पलटने जा रहा है? 

आज 11 जून का पंचांग सभी 12 राशियों के लिए बेहद संवेदनशील और बड़े उलटफेर के संकेत दे रहा है. आज सुबह 08:17 पर जैसे ही चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही वहां पहले से मौजूद मंगल के साथ मिलकर एक अत्यंत शुभ 'लक्ष्मी योग' का निर्माण करेंगे. 

लेकिन ठहरिए, इस लक्ष्मी योग पर क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, जो शेयर बाजार, नौकरी और बिजनेस में अचानक कोई बड़ी खलबली मचा सकती है. निवेश करने या कोई नया रिस्क लेने से पहले आज का टाइम-कैलकुलेशन और दोपहर 14:05 से शुरू होने वाले राहु काल की सटीक टाइमिंग नोट कर लें, वरना आपकी एक छोटी सी चूक आज बड़ी आर्थिक हानि करा सकती है. जानिए विघ्नहर्ता गणेश जी और भगवान विष्णु की कृपा से आज आपकी तिजोरी भरेगी या शनि की टेढ़ी नजर काम बिगाड़ेगी.

मेष राशि (Aries) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अपनी 'भीतरी आग' (Inner Fire) और कूटनीतिक संयम के बीच संतुलन बनाकर अपनी साख को बचाने और बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके आत्मबल में जबरदस्त इजाफा करेगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे आपकी खुद की मेष राशि (आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव) में प्रवेश कर जाएंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बन रही है. आपकी लग्न राशि (प्रथम भाव) में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव (भरणी नक्षत्र में) विराजमान हैं. सुबह 08:17 पर जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में आएंगे, वैसे ही आपकी ही राशि में मंगल और चंद्रमा की युति से एक तरफ बेहद शुभ 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) बनेगा, तो दूसरी तरफ क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर बनी रहेगी. बुध का मिथुन राशि में और सूर्य का वृषभ राशि में होना आपकी कल्पनाशक्ति को तो बढ़ाएगा, लेकिन लग्न में मंगल-चंद्रमा की युति आपके भीतर एक आक्रामक जिद्द और अति-उत्साह पैदा करेगी. यह विशेष संयोजन आपको कार्यस्थल पर आगे बढ़कर कमान संभालने का हौसला देगा. हालांकि, यहाँ एक बड़ी और सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, शनि की तीसरी दृष्टि और लग्न के मंगल के प्रभाव से आज स्वभाव में अत्यधिक उग्रता, अहंकार, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति या अचानक किसी करीबी से विवाद होने के प्रबल संकेत हैं. आज अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाना या किसी को भला-बुरा कहना आपकी साख और धन दोनों की भारी हानि करा सकता है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप और कार्यकुशलता साबित करने का है. लक्ष्मी योग के कारण आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि आपके भीतर की आक्रामकता सीनियर्स या कलीग्स को खटक सकती है. बातचीत में कूटनीतिक नम्रता बनाए रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर/प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, भगवान विष्णु की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 08:17 के बाद शुरू होने वाला अश्विनी नक्षत्र बौद्धिक क्षमता को गजब की धार देगा.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और अनुशासन का है. लग्न का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने और खुदरा या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ दिलाने के प्रबल योग बना रहा है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन एक कड़ी चेतावनी दे रहा है. लग्न पर शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आ सकता है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही भरोसा करें. निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक विज़न और आक्रामक सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव आपकी कोडिंग, गेमिंग, एआई टूल्स और टेक-स्टार्टअप से जुड़ी क्षमताओं को चरम पर ले जाएगा. यदि आप साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज लग्न में मंगल की मौजूदगी आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान और पराक्रमी बनाए रखेगी. हालांकि, चन्द्र-मंगल युति और शनि की दृष्टि के कारण रक्तचाप (Blood Pressure), माइग्रेन, आँखों में भारीपन या अचानक स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, जिससे दिमागी शांति भंग हो सकती है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे आपकी दिमागी व्याकरण और व्याकुलता पूरी तरह शांत होगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद संवेदनशील है. लग्न का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर हावी होने या अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में अचानक कोई बड़ा ईगो-क्लैश (वैचारिक मतभेद) खड़ा हो सकता है. कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 9, 3
  • शुभ रंग: केसरिया, चमकीला पीला

वृषभ राशि (Taurus) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी सूझबूझ, कूटनीतिक संयम और कड़े आर्थिक अनुशासन के बल पर अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को साधने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता को गजब का विस्तार देगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के 12वें भाव (व्यय, विदेश और गुप्त शत्रुओं के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही संवेदनशील और कूटनीतिक स्थिति बन रही है. आपके 12वें भाव में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) तो बनेगा, लेकिन इस पूरे संयोजन पर आपके लाभ भाव में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. बुध का मिथुन राशि में और सूर्य का आपकी ही राशि वृषभ में होना आपके व्यक्तित्व को गजब का आकर्षण और कूटनीतिक विज़न तो देगा, लेकिन 12वें भाव का यह ग्रह युद्ध एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है. 12वें भाव में चन्द्र-मंगल की युति और उस पर शनि की टेढ़ी नज़र के कारण आज अचानक कोई बड़ा अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है, या सुदूर संपर्कों/विदेशी व्यापार में किसी गलतफहमी के कारण धन की हानि हो सकती है. आज दोपहर के समय अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाना या किसी अनजान पर भरोसा करना आपके बजट को हिला सकता है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और हर कदम फूंक-फूंक कर रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', रिसर्च, या सीक्रेट डील्स पर खामोशी से काम करने का है. 12वें भाव के प्रभाव के कारण आपके प्रतिद्वंद्वी पर्दे के पीछे से आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर/प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 08:17 के बाद का समय एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी संचित पूंजी को सुरक्षित रखने' और कड़े अनुशासन का है. 12वें भाव का चंद्रमा आयात-निर्यात (Import-Export), विदेशी कंपनियों या डिजिटल माध्यमों से जुड़े व्यापारियों को लाभ के रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित मंदी या उतार-चढ़ाव आ सकता है; जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी नए वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' का लोहा मनवाने का है. बुध की मजबूत स्थिति और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन 12वें भाव में ग्रहों के टकराव के कारण आँखों में जलन, अनिद्रा (नींद की कमी), पैरों में दर्द या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में खान-पान और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत मानसिक स्पष्टता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर संवाद करने का दिन है. 12वें भाव के प्रभाव के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी गुप्त बात या घर के बढ़ते खर्चों को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 5, 8
  • शुभ रंग: क्रीम, चमकीला हरा

मिथुन राशि (Gemini) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी चतुर खोपड़ी, पैनी नज़र और गजब की वाकपटुता के दम पर पेशेवर जीवन और आर्थिक मामलों में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर रखेगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के 11वें भाव (लाभ भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही जबरदस्त और कूटनीतिक स्थिति बन रही है. आपके लाभ भाव में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) का निर्माण होगा, जो आपकी तिजोरी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, इस पूरे संयोजन पर आपके दशम भाव (कर्म भाव) में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. आपकी ही राशि मिथुन में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य का प्रभाव आपकी रणनीतिक सोच को सक्रिय रखेगा. यह विशेष ग्रह स्थिति आपको व्यापार में लाभ के बड़े और नए अवसर ढूंढ निकालने में मदद करेगी. लेकिन यहाँ एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी ध्यान रखनी होगी, शनि की दृष्टि और लाभ भाव में मंगल के प्रभाव से आज अचानक किसी बड़े प्रोजेक्ट या एग्रीमेंट को लेकर मन में कोई गहरा भ्रम, करीबियों के साथ वैचारिक मतभेद या काम अटकने की झुंझलाहट पैदा हो सकती है. आज दोपहर के समय अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाना या किसी से तीखी बहस करना भारी हानि करा सकता है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखकर इस योग को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप स्थापित करने और बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान खुद संभालने का है. लाभ भाव का लक्ष्मी योग आपकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपके भीतर की आक्रामकता सीनियर्स या सहकर्मियों को खटक सकती है. बातचीत में पूरी विनम्रता रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, जॉइनिंग लेटर स्वीकार करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, काम बनेगा. छात्रों के लिए आज का दिन कठिन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और सही समय पर सही दांव' खेलने का है. एकादश भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने और सुदूर संपर्कों या नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लाभ के रास्ते तो खोलेगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन एक कड़ी चेतावनी दे रहा है. शनि की तीसरी दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या बड़ा उलटफेर आ सकता है; यदि आप आईटी, मेटल या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z oars डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का आपकी ही राशि में होना और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप कोडिंग, एआई टूल्स, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा दुरुस्त रहेगी, लेकिन ग्रहों के इस टकराव के कारण अत्यधिक मानसिक थकान, काम के दबाव से सिरदर्द, पैरों में हल्की जकड़न या रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में आराम और नींद की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई ऊर्जा मिलेगी.
  
परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. लाभ भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 3, 6
  • शुभ रंग: हल्का हरा, फिरोजी

कर्क राशि (Cancer) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी गहरी अंतर्ज्ञान (Intuition) क्षमता को ढाल बनाकर मुश्किलों से पार पाने और दशम भाव में बन रहे महासंयोग का पूरा लाभ उठाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके आत्मबल में जबरदस्त इजाफा करेगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के 10वें भाव (कर्म भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही कूटनीतिक और जबरदस्त स्थिति बन रही है. आपके दशम भाव (कर्म स्थान) में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) का निर्माण होगा, जो आपके करियर में बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है. हालांकि, इस पूरे संयोजन पर आपके भाग्य भाव में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी खोजी बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपकी आत्मिक शक्ति को बहुत गहराई देगी, जिससे आप अपनी चतुराई के बल पर कार्यस्थल पर अपना दबदबा बना लेंगे. लेकिन ध्यान रहे, दशम भाव में मंगल-चंद्रमा की युति और उस पर शनि की टेढ़ी नज़र एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रही है, आज स्वभाव में अचानक बहुत गहरी ओवरथिंकिंग, काम की अधिकता से झुंझलाहट, या कार्यस्थल पर सीनियर्स/वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत में कोई गंभीर वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाने या किसी से तीखी बहस करने की गलती बिल्कुल न करें, वरना आपकी साख को बड़ी हानि हो सकती है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और कर्म पर अडिग रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में लंबी दूरी की व्यावसायिक योजनाओं, मैनेजमेंट और बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान खुद संभालने के लिए सबसे मजबूत है. कर्म भाव का लक्ष्मी योग आपकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपके भीतर की आक्रामकता सहकर्मियों को खटक सकती है. बातचीत में कूटनीतिक नरमी बनाए रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर/प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, भगवान विष्णु की कृपा से रास्ता साफ होगा. छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय कठिन विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और अनुशासन का है. दशम भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में सुदूर संपर्कों या सरकारी क्षेत्रों के जरिए लाभ के रास्ते तो बनाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन एक कड़ी चेतावनी दे रहा है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या डिफेंस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक स्टोरीटेलिंग और विज़न' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का मिथुन राशि में होना और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव आपकी कल्पनाशीलता को एक व्यावसायिक और तकनीकी गहराई देगा. यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई टूल्स, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहों के इस टकराव के कारण पैरों में हल्की थकान, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान विष्णु के मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और एकाग्रता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. दशम भाव के ग्रहों का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 2, 7
  • शुभ रंग: सफेद, मोतिया (पर्ल)

सिंह राशि (Leo) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'रॉयल कूटनीति', प्रशासनिक धमक और नवम भाव के महासंयोग के बल पर भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा में जबरदस्त इजाफा करेगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के नवम भाव (भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्राओं के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके भाग्य भाव (नवम भाव) में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) का निर्माण होगा, जो आपके भाग्य को अचानक रफ्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, इस पूरे संयोजन पर आपके आठवें भाव (गुप्त संकट के भाव) में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी खोजी बुद्धि और रणनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपको आगे बढ़कर बड़े फैसले लेने और छिपे हुए रास्तों से काम निकालने की क्षमता देगी. लेकिन ध्यान रहे, नवम भाव में मंगल-चंद्रमा की युति और उस पर शनि की टेढ़ी नज़र एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रही है, आज मन में अचानक किसी बात को लेकर बहुत गहरी ओवरथिंकिंग, काम अटकने की झुंझलाहट, या गुरु और वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत में कोई गंभीर वैचारिक मतभेद या अहंकार की लड़ाई खड़ी हो सकती है. आज अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाना या किसी से तीखी बहस करना आपकी बनी-बनाई साख को नुकसान पहुंचा सकता है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और अपने व्यवहार में विनम्रता रखकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप साबित करने, नए प्रोजेक्ट्स की कमान संभालने या किसी महत्वपूर्ण कूटनीतिक मीटिंग का हिस्सा बनने का है. भाग्य भाव का लक्ष्मी योग आपकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाएगा, जिससे आपके काम की सराहना होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/हायर एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत करनी हो, इंटरव्यू देना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, भगवान विष्णु की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 08:17 के बाद का समय इन-डेप्थ स्टडी के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े अनुशासन का है. नवम भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में सुदूर संपर्कों, विदेशी स्रोतों या ऑनलाइन नेटवर्क्स के जरिए लाभ के बड़े रास्ते खोलेगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन एक कड़ी चेतावनी दे रहा है. अष्टम में बैठे शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक कोई बड़ा उलटफेर आ सकता है; यदि आप मेटल, फार्मा या डिफेंस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही भरोसा करें. निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'रॉयल, इंटेंस और यूनिक' सोच से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव आपकी कोडिंग, गेमिंग, एआई टूल्स और डिजिटल विजुअल्स की क्षमता को चरम पर ले जाएगा. यदि आप साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, टेक-स्टार्टअप या कोडिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज भाग्य भाव में मंगल की मौजूदगी आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान और पराक्रमी बनाए रखेगी. हालांकि, चन्द्र-मंगल युति और शनि की दृष्टि के कारण पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी, माइग्रेन या अचानक स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, जिससे दिमागी शांति भंग हो सकती है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत मानसिक स्पष्टता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद संवेदनशील है. भाग्य भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने या हावी होने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में अचानक कोई बड़ा ईगो-क्लैश (वैचारिक मतभेद) खड़ा हो सकता है. कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 1, 5
  • शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), सुर्ख लाल

कन्या राशि (Virgo) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'सुपर-एक्टिव खोपड़ी और डेटा-आधारित सटीक कैलकुलेशन' के दम पर करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला श्रोभन योग जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को गजब का विस्तार देगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के अष्टम भाव (गुप्त, शोध, संकट और अचानक होने वाले बदलावों के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही संवेदनशील और कूटनीतिक स्थिति बन रही है. आपके अष्टम भाव में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) तो बनेगा, लेकिन इस पूरे संयोजन पर आपके सप्तम भाव (साझेदारी और डेली बिजनेस के भाव) में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य का प्रभाव आपकी रणनीतिक सोच को सक्रिय रखेगा. यह विशेष ग्रह स्थिति आपको पर्दे के पीछे रहकर अपनी गोटी सेट करने और गुप्त रणनीतियों से लाभ निकालने की क्षमता देगी. हालांकि, अष्टम भाव का यह ग्रह युद्ध एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दे रहा है, शनि की टेढ़ी नज़र के कारण आज अचानक कोई पुराना विवाद, रुका हुआ काम या गुप्त चिंता आपके सामने आ सकती है. आज दोपहर के समय अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाना या अपनी गोपनीय योजनाओं का ढिंढोरा पीटना भारी हानि करा सकता है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और पूरी तरह पारदर्शी रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', रिसर्च, डेटा माइनिंग या किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर खामोशी से काम करने के लिए सबसे मजबूत है. अष्टम भाव के प्रभाव के कारण आपके प्रतिद्वंद्वी पर्दे के पीछे से आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए केवल फैक्ट्स के आधार पर बात रखें और अपने काम को परफेक्ट बनाएं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 08:17 के बाद का समय इन-डेप्थ स्टडी के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी संचित पूंजी को सुरक्षित रखने' और कड़े अनुशासन का है. अष्टम का चन्द्र-मंगल योग अचानक पैतृक संपत्ति, बीमा या किसी पुराने छिपे हुए निवेश के जरिए धन लाभ के रास्ते तो खोल सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही भरोसा करें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'प्रोग्रामिंग, कोडिंग और गहन रिसर्च' स्किल्स का लोहा मनवाने का है. बुध की मजबूत स्थिति और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप टेक-डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में ग्रहों के टकराव के कारण पेट में गड़बड़ी, अचानक सुस्ती, माइग्रेन या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत मानसिक स्पष्टता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का दिन है, पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं. अष्टम के ग्रहों का प्रभाव जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी गुप्त बात या अचानक बढ़े खर्चों को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद दे सकता है, इसलिए कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 5, 3
  • शुभ रंग: हरा, फिरोजी

तुला राशि (Libra) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी 'गजब की कूटनीति और बैलेंसिंग पावर' के दम पर बड़ी व्यावहारिक और व्यावसायिक बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग (रात 24:59:32 तक) जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा और सभी अटके कामों को गति देगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17:25 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के सप्तम भाव (साझेदारी, डेली बिजनेस और पब्लिक इमेज के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही जबरदस्त और कूटनीतिक स्थिति बन रही है. आपके सप्तम भाव में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव (भरणी नक्षत्र में) विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) का निर्माण होगा, जो आपके व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, इस पूरे संयोजन पर आपके छठे भाव (शत्रु और विवाद के भाव) में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता और कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपके शत्रुओं को घुटनों पर लाने और कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में आपका पलड़ा भारी करने में मदद करेगी. लेकिन ध्यान रहे, सप्तम भाव का यह ग्रह युद्ध एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, सप्तम में चन्द्र-मंगल की युति और उस पर शनि की टेढ़ी नज़र के कारण आज साझेदारी (Partnership) के कामों में, डेली बिजनेस में या करीबी सहयोगियों के साथ अचानक कोई बड़ा भ्रम, अविश्वास या कम्यूनिकेशन गैप पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय किसी भी प्रकार की जिद या अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और बातचीत में पारदर्शिता रखकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स या किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान खुद संभालने का है. लक्ष्मी योग के कारण आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि आपके भीतर की आक्रामकता सीनियर्स या कलीग्स को खटक सकती है. बातचीत में कूटनीतिक नरमी बनाए रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर/प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, भगवान विष्णु की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए सुबह 08:17 के बाद शुरू होने वाला अश्विनी नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सप्तम भाव का चन्द्र-मंगल योग रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और विदेशी व्यापार में लाभ के नए रास्ते तो दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'विजुअल और कोडिंग स्किल्स' का जादू बिखेरने का है. बुध का मजबूत प्रभाव और अश्विनी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक हाई-टेक, प्रोफेशनल और यूनिक वाइब लाएगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, डिजिटल आर्ट, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी या यूआई/यूएक्स डिज़ाइन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन सप्तम भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण पैरों में हल्की थकान, सुस्ती, जोड़ों में दर्द या खान-पान की लापरवाही से वायु विकार (गैस/अपच) की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में सेहत की अनदेखी न करें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान विष्णु के मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत शांति मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल ऊपरी औपचारिकता या भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और आपसी सम्मान का दिन है. सप्तम भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 2, 7
  • शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी 'इंटेंसिटी' और कभी न झुकने वाले जिद्दी स्वभाव को सही दिशा में मोड़कर मुश्किलों को खत्म करने और छठे भाव के महासंयोग से शत्रुओं को घुटनों पर लाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग (रात 24:59:32 तक) जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके आत्मबल में जबरदस्त इजाफा करेगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के छठे भाव (शत्रु, रोग, कर्ज और प्रतियोगिता के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही विस्फोटक और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके छठे भाव में पहले से ही पराक्रमी और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव विराजमान हैं. सुबह 08:17 पर जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में आएंगे, वैसे ही आपके छठे भाव में मंगल और चंद्रमा की युति से एक तरफ बेहद शुभ 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) बनेगा, तो दूसरी तरफ आपके चौथे भाव (सुख भाव) में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर बनी रहेगी. बुध का मिथुन राशि में और सूर्य का वृषभ राशि में होना आपकी निर्णय क्षमता को तो तेज रखेगा, लेकिन छठे भाव का यह ग्रह युद्ध एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है. चन्द्र-मंगल की युति जहां आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपका पलड़ा भारी करेगी, वहीं शनि की टेढ़ी नज़र और लग्न के स्वामी मंगल के प्रभाव से आज स्वभाव में अत्यधिक उग्रता, बिना सोचे-समझे नया कर्ज लेने की प्रवृत्ति या गुप्त शत्रुओं के कारण अचानक कोई काम अटकने की झुंझलाहट पैदा हो सकती है. आज दोपहर के समय अति-उत्साह या गुस्से में आकर किसी भी कानूनी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने की गलती बिल्कुल न करें. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और अपनी आक्रामक ऊर्जा को नियंत्रण में रखकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी धाक जमाने, कॉम्पिटिशन को धूल चटाने और जटिल से जटिल प्रोजेक्ट को अपनी जिद से सुलझाने का है. लक्ष्मी योग के कारण आपकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स बेहतरीन रहेगी, लेकिन सहकर्मियों या अधीनस्थों के साथ बातचीत में कूटनीतिक नरमी बनाए रखें, वरना ऑफिस पॉलिटिक्स आपको घेर सकती है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुरक्षा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, भगवान विष्णु की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय कठिन विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी तिजोरी को सुरक्षित रखने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. छठे भाव का चन्द्र-मंगल योग कर्ज या बैंकिंग से जुड़े मामलों में आपको राहत दिला सकता है और पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या डिफेंस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा फंसा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच और इंटेंसिटी' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का प्रभाव और अश्विनी नक्षत्र आपकी कोडिंग, गेमिंग, एआई टूल्स और डिजिटल विजुअल्स की क्षमता को चरम पर ले जाएगा. यदि आप साइबर सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग, टेक-स्टार्टअप या यूनिक कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज छठे भाव में मंगल की मौजूदगी आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी, लेकिन चन्द्र-मंगल युति और शनि की दृष्टि के कारण पेट में गैस, एसिडिटी, रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव या अचानक स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत शांति मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और व्यावहारिक होने का दिन है. छठे भाव के ग्रहों का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 9, 1
  • शुभ रंग: गहरा लाल, नारंगी

धनु राशि (Sagittarius) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'दूरदर्शी सोच, कमाल के मैनेजमेंट और धाकड़ संवाद शैली' के बल पर करियर को एक नया मुकाम देने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग (रात 24:59:32 तक) जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके साहस और ज्ञान में गजब का निखार लाएगा और मार्ग के सभी मानसिक विघ्न दूर करेगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17:25 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के पंचम भाव (बुद्धि, प्रेम और संतान के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके पंचम भाव में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) का निर्माण होगा, जो आपके दिमाग को गजब का तेज और इनोवेटिव आइडियाज देगा. हालांकि, इस पूरे संयोजन पर आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता और कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपको जमीन, मकान या वाहन से जुड़ी लंबी अवधि की योजनाओं पर दूरगामी फैसले लेने में मदद करेगी. लेकिन ध्यान रहे, पंचम भाव का यह ग्रह युद्ध एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि और पंचम के मंगल के प्रभाव से आज मन में अचानक कोई बड़ा मानसिक भ्रम, संतान के भविष्य या शिक्षा को लेकर गहरी चिंता, पढ़ाई में भटकाव या प्रेम संबंधों में अचानक कोई बड़ा ईगो-क्लैश (वैचारिक मतभेद) खड़ा हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर कोई बड़ा रिस्क लेने की गलती न करें. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और शांत रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी साख बढ़ाने और जटिल प्रोजेक्ट्स को अपनी कूटनीति से सुलझाने का है. लक्ष्मी योग आपकी कल्पनाशक्ति और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ बातचीत में पूरी विनम्रता रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, आवेदन भेजना हो या महत्वपूर्ण पत्राचार करना हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, भगवान विष्णु की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय कठिन विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. पंचम भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में नए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, कंसल्टेंसी या खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के रास्ते तो दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज और हाई-टेक विज़न' को शोकेस करने का है. बुध का मजबूत प्रभाव और अश्विनी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक तकनीकी गहराई, गेमिंग, एआई टूल्स और कोडिंग स्किल्स को चरम पर ले जाएगा. यदि आप ऑनलाइन टीचिंग, पॉडकास्टिंग, फाइनेंस कंटेंट, कोडिंग या साइबर सुरक्षा से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन पंचम भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी, मानसिक बेचैनी, पेट में गैस/एसिडिटी या अचानक सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई चेतना मिलेगी. 
 
परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. पंचम भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव पार्टनर या संतान के साथ बातचीत के दौरान कोई मामूली गलतफहमी या गंभीर वैचारिक मतभेद खड़ा हो सकता है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 3, 9
  • शुभ रंग: पीला, केसरिया

मकर राशि (Capricorn) - 11 जून 2026 (गुरुवार)  
आज का दिन मकर राशि वालों के लिए 'पर्दे के पीछे रहकर' अपनी रणनीतियों को मजबूत करने, कूटनीतिक संयम बरतने और चौथे भाव के महासंयोग से प्रॉपर्टी या करियर में बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग (रात 24:59:32 तक) जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके मार्ग के सभी मानसिक और आर्थिक विघ्न पूरी तरह समाप्त करेगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17:25 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के चौथे भाव (सुख, माता, भूमि और वाहन के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.
  
आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) का निर्माण होगा, जो आपको जमीन, मकान या वाहन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में बहुत गहराई से सोचने और दूरगामी फैसले लेने में मदद करेगा. हालांकि, इस पूरे संयोजन पर आपकी ही राशि मकर (प्रथम भाव) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपको बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपना काम निकालने की क्षमता देगी. लेकिन ध्यान रहे, चतुर्थ भाव का यह ग्रह युद्ध एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि और चतुर्थ के मंगल के प्रभाव से आज मन में अचानक कोई गहरा मानसिक तनाव, घर के माहौल को लेकर भारी असंतोष, छाती में जकड़न या माता की सेहत को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम या चिंता हावी हो सकती है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर परिवार के बड़ों के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. लक्ष्मी योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, भगवान विष्णु की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 08:17 के बाद का समय जटिल तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, business और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. चतुर्थ भाव का चन्द्र-मंगल योग कंस्ट्रक्शन, रीयल एस्टेट, रेंटल इनकम या खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध का मजबूत प्रभाव और अश्विनी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन चतुर्थ भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सीने में भारीपन, गैस, एसिडिटी, आँखों में थकान या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता और सुस्ती हावी हो सकती है. काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. चतुर्थ भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ घर की व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव खड़ा हो सकता है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 8, 4
  • शुभ रंग: गहरा नीला, रॉयल ब्लैक

कुंभ राशि (Aquarius) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी 'फ्यूचरिस्टिक सोच' और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर तीसरे भाव के महासंयोग से पराक्रम दिखाने और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग (रात 24:59:32 तक) जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके साहस, बुद्धि और बैंक बैलेंस में जबरदस्त इजाफा करेगा. आज सुबह 08:17:25 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17:25 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के तीसरे भाव (पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहनों के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) का निर्माण होगा, जो आपके हौसले को बुलंद रखेगा और बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपना काम निकालने की क्षमता देगा. हालांकि, इस पूरे संयोजन पर आपकी राशि के स्वामी और आपके द्वादश भाव (व्यय भाव) में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यावसायिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपको पैसे कमाने के नए रास्ते खोजने में मदद करेगी. लेकिन ध्यान रहे, तीसरे भाव का यह ग्रह युद्ध एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि और तीसरे भाव के मंगल के प्रभाव से आज सहकर्मियों, अधीनस्थों या छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत के दौरान अचानक कोई बड़ा भ्रम, ईगो-क्लैश या गहरा कम्यूनिकेशन गैप पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और किसी के उकसाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया न दें. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. लक्ष्मी योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या बड़ी कॉर्पोरेट डील्स में शामिल लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करना हो, महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, भगवान विष्णु की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 08:17 के बाद का समय तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. तीसरे भाव का चन्द्र-मंगल योग खुदरा, बैंकिंग या मार्केटिंग से जुड़े व्यापारियों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, आईटी या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें, वरना पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिकनेस और लीक से हटकर की गई सोच' का जलवा बिखेरने का है. बुध का मजबूत प्रभाव और अश्विनी नक्षत्र आपकी एनालिटिकल और टेक स्किल्स को चरम पर ले जाएगा. यदि आप कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, टेक-स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन तीसरे भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण कंधों, हाथों या गले में हल्की जकड़न, आँखों में थकान, सुस्ती या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता महसूस हो सकती है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' करें (मोबाइल-लैपटॉप स्क्रीन से दूर रहें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे आपकी मानसिक व्याकुलता शांत होगी और गजब की दिमागी शांति मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. तीसरे भाव के ग्रहों का प्रभाव आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे सुबह के समय जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 8, 4
  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, गहरा नीला

मीन राशि (Pisces) - 11 जून 2026 (गुरुवार)
आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'छठी इंद्री' (Intuition) का इस्तेमाल करके कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने और धन भाव (दूसरे भाव) में बन रहे महासंयोग का पूरा लाभ उठाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन एकादशी तिथि (रात 22:39:07 तक) है. गुरुवार के दिन एकादशी का यह महासंयोग और पूरे दिन रहने वाला शोभन योग (रात 24:59:32 तक) जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा लेकर आया है, जो आपके आत्मबल में जबरदस्त इजाफा करेगा. आज सुबह 08:17:25 तक आपकी अपनी राशि का रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आज चंद्रमा का है, सुबह 08:17:25 तक चंद्रमा आपकी अपनी मीन राशि में रहेंगे, जिसके ठीक बाद वे मेष राशि में जाकर आपकी राशि के दूसरे भाव (धन और संचित पूंजी के भाव) में मंगल देव के साथ युति करेंगे.  

आज 11 जून के इस पंचांग में एक बहुत ही कूटनीतिक और जबरदस्त स्थिति बन रही है. आपके धन भाव (द्वितीय स्थान) में पहले से ही पराक्रमी मंगल देव विराजमान हैं, जहाँ सुबह 08:17 के बाद चंद्रमा के आने से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) का निर्माण होगा, जो आपकी तिजोरी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, इस पूरे संयोजन पर आपकी ही राशि मीन (प्रथम भाव) में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच और साख बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपके दिमाग को बेहद स्पष्ट और दूरदर्शी बनाएगी, जिससे आप बिल्कुल खामोशी से अपनी गुप्त आर्थिक रणनीतियों पर काम करेंगे. लेकिन ध्यान रहे, धन भाव में मंगल-चंद्रमा की युति और उस पर शनि की टेढ़ी नज़र एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रही है, आज परिवार के लोगों, करीबियों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ पैसों के लेनदेन, किसी गुप्त निवेश या पैतृक संपत्ति को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम, गहरा अविश्वास या गंभीर वैचारिक मतभेद पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय अपनी आर्थिक योजनाओं का ढिंढोरा पीटने के बजाय चुपचाप काम करें. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर और जल्दबाजी में किसी को भी बड़ा कर्ज देने की गलती से बचना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में पर्दे के पीछे रहकर काम करने (Back-end operations, Strategy मेकिंग या वित्तीय योजनाओं) में बड़ी सफलता पाने का है. लक्ष्मी योग आपकी साख को मजबूत करेगा, लेकिन कार्यस्थल पर सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ बातचीत में अचानक कोई कम्यूनिकेशन गैप न आए, इसके लिए अपनी बात को केवल फैक्ट्स और लिखित रूप में ही आगे बढ़ाएं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:47 से 12:48:31 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का उपयोग करें, भगवान विष्णु की कृपा से रास्ता साफ होगा. छात्रों के लिए सुबह 08:17 के बाद का समय एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है.
  
आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. धन भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में ऑनलाइन माध्यमों, विदेशी स्रोतों या आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 14:05:10 से 15:49:42 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें, वरना पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक स्टोरीटेलिंग और फ्यूचरिस्टिक विज़न' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का मजबूत प्रभाव और अश्विनी नक्षत्र आपकी कल्पनाशीलता को एक व्यावसायिक और तकनीकी गहराई देगा. यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई टूल्स, कोडिंग या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन धन भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण आँखों में जलन, दांतों या गले में हल्की तकलीफ, सुस्ती, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता और रात में अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें. सुबह 08:51:36 से 10:36:08 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति, स्पष्टता और नई चेतना मिलेगी. 
 
परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. धन भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे सुबह के समय पारिवारिक व्यवस्था या खर्चों को लेकर जीवनसाथी के साथ मामूली तनाव या संवादहीनता हो सकती है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. एकादशी के पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली सरसों या दही का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 3, 7
  • शुभ रंग: गहरा पीला, सी-ग्रीन (समुद्री हरा)

यह भी पढ़ें- Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर इस बार चंद्र ग्रहण का साया, क्या भारत में भी दिखेगा ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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