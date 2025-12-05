Aaj Ka Gemini Rashifal (5 December 2025): मिथुन राशि चन्द्रमा का 12वें भाव में होने से, नौकरी में बढ़ सकता है तनाव!
Today Mithun Horoscope 5 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 5 December 2025 in Hindi: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी और संयम से भरा रहने वाला है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने के कारण कुछ परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा सकती हैं. लीगल मामलों से दूरी बनाए रखें और किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें.
बिजनेस राशिफल:
आज व्यापार में कोई भी नया निवेश करना लाभदायक नहीं रहेगा. वित्तीय मामलों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हिसाब-किताब जांचने में लापरवाही बिल्कुल न करें. विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके काम में बाधा डाल सकते हैं.
नौकरी राशिफल:
आज वर्कप्लेस पर बॉस के करीबी लोगों के विरुद्ध जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. सरकारी नौकरी वाले जातकों को क्लाइंट के साथ विवाद या तकरार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मानहानि की स्थिति बन सकती है. आज संयम और प्रोफेशनल व्यवहार आपका बचाव करेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
लव पार्टनर का मूड किसी पुरानी बात के कारण खराब हो सकता है. बातचीत में धैर्य रखें. परिवार में बुजुर्गों की सलाह मानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. उनकी राय से घर में अनावश्यक विवाद और गलतफहमी समाप्त हो सकती है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
आज न्यू जनरेशन गलत संगत में फंस सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. विद्यार्थियों का सोशल मीडिया की तरफ बढ़ता आकर्षण उनकी पढ़ाई को प्रभावित करेगा. फोकस बनाए रखना आवश्यक है.
हेल्थ राशिफल:
ट्रैवलिंग की वजह से शरीर में थकान और कमजोरी रह सकती है. आज अधिक काम करने से बचें और आराम को प्राथमिकता दें.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद
अशुभ अंक: 7
उपाय: सांयकाल के समय अपने घर में कपूर जलाएं और शुद्ध वातावरण बनाए रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति बढ़ेगी.
FAQs
Q1: क्या आज नया निवेश करना ठीक है?
A1: नहीं, आज निवेश से फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान की संभावना है.
Q2: क्या नौकरी में टकराव की स्थिति बन सकती है?
A2: जी हां, विशेषकर यदि आप बॉस के खास लोगों का विरोध करेंगे.
Q3: क्या प्रेम जीवन में विवाद होगा?
A3: छोटी बातों को लेकर मूड खराब हो सकता है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
