Aaj Ka Mithun Rashifal 29 September 2025: मिथुन राशि को कारोबार में तेजी, नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा प्रोत्साहन, पढ़ें राशिफल
Today Gemini Horoscope 29 September 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए सोमवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 7वें भाव में रहेंगे, जिससे बिजनेस और पार्टनरशिप में प्रगति होगी. मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलेगा. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ेगी और सार्वजनिक क्षेत्र में लोकप्रियता मिलेगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल: आज आप थोड़े कमजोर और बीमार महसूस कर सकते हैं. थकान और ऊर्जा की कमी रह सकती है. खानपान संतुलित रखें और देर रात तक जागने से बचें.
व्यापार राशिफल: बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगी. नेटवर्किंग से नए अवसर मिलेंगे. बिजनेस विस्तार के लिए नए युवाओं को टीम में शामिल करना लाभकारी रहेगा. उनकी मेहनत से बिजनेस को नई दिशा मिलेगी.
लव और पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ बाहर डिनर या घूमने का प्लान बन सकता है. परिवार को समय देने से रिश्तों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घरेलू वातावरण सुखद रहेगा.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को कंपनी की ओर से इंसेंटिव या बोनस मिलने की संभावना है. काम में सफलता मिलेगी और ऑफिस में आपके उत्साह की सराहना होगी. वर्किंग वुमन को टेली या कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए.
धन राशिफल: आज आर्थिक रूप से लाभकारी दिन है. नए कॉन्ट्रैक्ट और नेटवर्क से धन लाभ होगा. निवेश के अवसर मिल सकते हैं, जो लंबे समय तक लाभ देंगे.
युवा राशिफल: स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन शुभ है. सुनफा योग से कोच और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. युवा वर्ग को नई जिम्मेदारियों के साथ अवसर भी प्राप्त होंगे.
शुभ अंक : 7
शुभ रंग : ग्रे
उपाय : विष्णु भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में नए पार्टनर जोड़ना शुभ है?
हाँ, आज का दिन पार्टनरशिप और टीम विस्तार के लिए अनुकूल है.
Q2: क्या आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है?
जी हाँ, थकान और कमजोरी को नज़रअंदाज़ न करें, नियमित दिनचर्या अपनाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
