Aaj Ka Mithun Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ी पूर्णिमा) का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, प्रीति योग और मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी संकट, गुप्त बातें व अनिश्चितता स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. अष्टम चंद्रमा के कारण अनसुलझे मामलों में कुछ उलझन आ सकती है, इसलिए आज कोई भी फैसला सोच-समझकर लें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

मार्केट में चल रही उथल-पुथल का सीधा असर आज आपके व्यापार पर दिखाई दे सकता है, जिससे आपको कुछ नुकसान (लॉस) का सामना करना पड़ सकता है. पब्लिक डीलिंग करते समय ग्राहकों (क्लाइंट्स) के साथ बहस या वाद-विवाद में न पड़ें; शांति बनाए रखना ही बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद रहेगा. जल्दबाजी में किसी नए काम की शुरुआत करने से बचें.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने गुस्से और जिद पर काबू रखना होगा. अपनी हठ के कारण आप वर्कप्लेस पर किसी का दिल दुखा सकते हैं. बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें, वरना आपकी नौकरी पर आंच आ सकती है. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को बाजार में कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा आर्थिक तनाव रह सकता है.

शिक्षा, कला और पारिवारिक जीवन

विवाहित जातकों के जीवन में आज कुछ नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं; किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आप दोनों के बीच झगड़ा होने की आशंका है, इसलिए आपस में बातचीत बनाकर रखें. कलाकार और खिलाड़ी (Artists & Sports Persons) अपने-अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझने के लिए संघर्ष करेंगे; याद रखें कि केवल नियमित अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: हरा (Green)

हरा (Green) शुभ अंक: 7

7 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही हनुमान चालिसा का पाठ करें और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें; इससे अष्टम चंद्रमा की प्रतिकूलता दूर होगी.

FAQs

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को मिथुन राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. मार्केट की उथल-पुथल के कारण नुकसान हो सकता है; ग्राहकों से बहस न करें और पब्लिक डीलिंग में शांति बनाए रखें.

Q2. आज मिथुन राशि के विवाहित लोगों के रिश्तों में क्या समस्या आ सकती है?

Ans. किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दांपत्य जीवन में तनाव या झगड़ा हो सकता है, इसलिए आपस में सीधा संवाद रखें.

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