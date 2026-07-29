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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 29 July 2026: मिथुन राशि, 8वें चंद्रमा के कारण बिजनेस और दांपत्य जीवन में बरतें सावधानी, भद्र योग से मिलेगा मार्गदर्शन

Mithun Rashifal 29 July 2026: मिथुन राशि, 8वें चंद्रमा के कारण बिजनेस और दांपत्य जीवन में बरतें सावधानी, भद्र योग से मिलेगा मार्गदर्शन

Gemini Horoscope 29 July 2026: मिथुन राशि वाले क्लाइंट्स से बहस करने से बचें, दांपत्य जीवन में न आने दें तीसरा व्यक्ति. पंडित सुरेश श्रीमाली से जानें गुरु पूर्णिमा का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ी पूर्णिमा) का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, प्रीति योग और मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी संकट, गुप्त बातें व अनिश्चितता स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. अष्टम चंद्रमा के कारण अनसुलझे मामलों में कुछ उलझन आ सकती है, इसलिए आज कोई भी फैसला सोच-समझकर लें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और कमाई (बिजनेस राशिफल)

मार्केट में चल रही उथल-पुथल का सीधा असर आज आपके व्यापार पर दिखाई दे सकता है, जिससे आपको कुछ नुकसान (लॉस) का सामना करना पड़ सकता है. पब्लिक डीलिंग करते समय ग्राहकों (क्लाइंट्स) के साथ बहस या वाद-विवाद में न पड़ें; शांति बनाए रखना ही बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद रहेगा. जल्दबाजी में किसी नए काम की शुरुआत करने से बचें.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने गुस्से और जिद पर काबू रखना होगा. अपनी हठ के कारण आप वर्कप्लेस पर किसी का दिल दुखा सकते हैं. बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें, वरना आपकी नौकरी पर आंच आ सकती है. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को बाजार में कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा आर्थिक तनाव रह सकता है.

शिक्षा, कला और पारिवारिक जीवन

विवाहित जातकों के जीवन में आज कुछ नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं; किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आप दोनों के बीच झगड़ा होने की आशंका है, इसलिए आपस में बातचीत बनाकर रखें. कलाकार और खिलाड़ी (Artists & Sports Persons) अपने-अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझने के लिए संघर्ष करेंगे; याद रखें कि केवल नियमित अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी.

  • शुभ रंग: हरा (Green)
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही हनुमान चालिसा का पाठ करें और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें; इससे अष्टम चंद्रमा की प्रतिकूलता दूर होगी.

FAQs 

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को मिथुन राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. मार्केट की उथल-पुथल के कारण नुकसान हो सकता है; ग्राहकों से बहस न करें और पब्लिक डीलिंग में शांति बनाए रखें.

Q2. आज मिथुन राशि के विवाहित लोगों के रिश्तों में क्या समस्या आ सकती है?
Ans. किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दांपत्य जीवन में तनाव या झगड़ा हो सकता है, इसलिए आपस में सीधा संवाद रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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