हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Gemini Rashifal (28 November 2025): मिथुन राशि उत्साह और चुनौतियों से भरा रहेगा!

Aaj Ka Gemini Rashifal (28 November 2025): मिथुन राशि उत्साह और चुनौतियों से भरा रहेगा!

Today Mithun Horoscope 28 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 28 Nov 2025 02:28 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 28 November 2025 in Hindi: आज का दिन उत्साह और चुनौती दोनों लेकर आएगा. चंद्रमा 9वें घर में होने से सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ेगी. मेहनत और प्रयास का फल आपको धीरे-धीरे मिलेगा.

दूसरों के अनुभवों से सीखने की आपकी क्षमता आपको विशेष बनाएगी. घर में किसी अप्रिय चर्चा में शामिल होने से बचें और अपने साथी के साथ समय बिताकर मानसिक शांति बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल:

व्यापारियों को समय के साथ स्वयं को अपडेट रखना होगा. पिछला प्रयास वर्तमान समय में उन्नति दिलाने वाला साबित होगा. मार्केटिंग मैनेजर या व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत और सही रणनीति से सफलता मिल सकती है.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर प्रेशर बना रहेगा. अपनी गलतियों से सहमे बिना दूसरों के अनुभवों से सीखने की कोशिश करें. मेहनत और समर्पण से वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में उलझे मुद्दों को सुलझाने में अपना समय बर्बाद न करें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और सामाजिक आयोजनों में आपकी चर्चा रहेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं. फोकस बनाए रखना आवश्यक है. स्पोर्ट्स पर्सन को उनके फील्ड में सफलता मिलने के योग हैं.

हेल्थ राशिफल:

हार्ट पेशेंट बदलते मौसम में सचेत रहें. मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखें.

शुभ अंक: 4

अनलकी अंक: 2

शुभ रंग: गोल्डन

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीले फूल का भोग लगाएं.

FAQs:

Q1: क्या आज व्यापार में लाभ होगा?

A1: हां, सही रणनीति और मेहनत से लाभ मिलने की संभावना है.

Q2: नौकरी में प्रेशर कम होगा क्या?

A2: थोड़ी चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन अनुभव से सीखकर आप पार पाएंगे.

Q3: स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी?

A3: हार्ट पेशेंट सावधान रहें, अन्यथा सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Nov 2025 02:28 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal
