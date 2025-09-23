Gemini Horoscope 23 September: मिथुन राशि मां की तबीयत बिगड़ सकती है! ऑफिस वर्कलोड भारी, रिश्तों में टकराव, पढ़ें राशिफल
Today Gemini Horoscope 23 September 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में रहने से घरेलू जीवन में तनाव रह सकता है. विशेषकर माता की सेहत का ध्यान रखना होगा. व्यापार और नौकरी में व्यस्तता अधिक रहेगी, साथ ही पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है. संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है.
हेल्थ राशिफल: आज शारीरिक थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं. काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे नींद और खानपान प्रभावित हो सकता है. मॉ की सेहत को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
बिज़नेस राशिफल: व्यापारियों को आंतरिक व्यवस्था मजबूत करनी होगी. प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग पर भी फोकस करें. नए प्रयोग करने में धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें. कार्य प्रणाली में बदलाव आपको लाभ देगा.
लव और फैमिली राशिफल:परिवार में जीवनसाथी के साथ मनमुटाव हो सकता है. आपके अहंकारी व्यवहार के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. आज जीवनसाथी और बड़ों से बातचीत में विनम्रता बनाए रखना जरूरी है. प्रेम संबंधों में भी छोटी-छोटी बातों से विवाद संभव है.
धन राशिफल: आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी. हालांकि कोई बड़ा निवेश करने से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना धोखा मिल सकता है.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार अधिक रहेगा. ऑफिस का काम देर रात तक करना पड़ सकता है. वर्किंग वुमन के प्रयासों के बावजूद स्थिति में विशेष सुधार नहीं दिखेगा.
युवा राशिफल: युवाओं को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. आक्रामक व्यवहार रिश्तों को बिगाड़ सकता है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.
शुभ अंक – 3
शुभ रंग – सफेद
उपाय – आज मंदिर में सफेद वस्त्र दान करें और मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में बदलाव करना उचित रहेगा?
हाँ, लेकिन जल्दबाजी न करें, धीरे-धीरे बदलाव लाना बेहतर होगा.
Q2. क्या आज परिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं?
हाँ, अहंकार और कठोर वाणी से विवाद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL