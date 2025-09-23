हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemini Horoscope 23 September: मिथुन राशि मां की तबीयत बिगड़ सकती है! ऑफिस वर्कलोड भारी, रिश्तों में टकराव, पढ़ें राशिफल

Today Gemini Horoscope 23 September 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Sep 2025 12:31 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में रहने से घरेलू जीवन में तनाव रह सकता है. विशेषकर माता की सेहत का ध्यान रखना होगा. व्यापार और नौकरी में व्यस्तता अधिक रहेगी, साथ ही पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है. संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है.

हेल्थ राशिफल: आज शारीरिक थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं. काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे नींद और खानपान प्रभावित हो सकता है. मॉ की सेहत को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

बिज़नेस राशिफल: व्यापारियों को आंतरिक व्यवस्था मजबूत करनी होगी. प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग पर भी फोकस करें. नए प्रयोग करने में धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें. कार्य प्रणाली में बदलाव आपको लाभ देगा.

लव और फैमिली राशिफल:परिवार में जीवनसाथी के साथ मनमुटाव हो सकता है. आपके अहंकारी व्यवहार के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. आज जीवनसाथी और बड़ों से बातचीत में विनम्रता बनाए रखना जरूरी है. प्रेम संबंधों में भी छोटी-छोटी बातों से विवाद संभव है.

धन राशिफल: आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी. हालांकि कोई बड़ा निवेश करने से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना धोखा मिल सकता है.

जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार अधिक रहेगा. ऑफिस का काम देर रात तक करना पड़ सकता है. वर्किंग वुमन के प्रयासों के बावजूद स्थिति में विशेष सुधार नहीं दिखेगा.

युवा राशिफल: युवाओं को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. आक्रामक व्यवहार रिश्तों को बिगाड़ सकता है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

शुभ अंक – 3
शुभ रंग – सफेद
उपाय – आज मंदिर में सफेद वस्त्र दान करें और मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें.

FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में बदलाव करना उचित रहेगा?
हाँ, लेकिन जल्दबाजी न करें, धीरे-धीरे बदलाव लाना बेहतर होगा.

Q2. क्या आज परिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं?
हाँ, अहंकार और कठोर वाणी से विवाद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Sep 2025 12:31 AM (IST)
Mithun Rashifal Horoscope Today Gemini Horoscope Today  Horoscope Today
