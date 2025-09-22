Gemini Horoscope 22 September: मिथुन राशि के जातक सावधान रहें, धन हानि और पारिवारिक तनाव संभव
Today Gemini Horoscope 22 September 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए सोमवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 22 September 2025: आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता लेकर आएगा. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. घर के सदस्यों के बीच किसी छोटी बात को लेकर विवाद संभव है, ऐसे में संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा.
बिज़नेस
व्यापारियों को आज उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. किसी बड़े सौदे या निवेश में जल्दबाजी न करें, क्योंकि धन हानि की संभावना है. बाजार में कोई आपको झूठे लालच में फँसाने की कोशिश कर सकता है. केवल उन्हीं योजनाओं पर ध्यान दें जिनमें आपका अनुभव और भरोसा शामिल हो. कारोबारी यात्राओं में अपने सामान का ध्यान रखें, चोरी या खोने का योग बन सकता है.
परिवार और लव लाइफ
आज पारिवारिक वातावरण थोड़ा बिगड़ा रह सकता है. संतान की गलती या उनके आचरण से आपको निराशा होगी. वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी मुद्दे पर बातचीत शांतिपूर्वक करें. प्रेम संबंधों में भी अनबन की आशंका है.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा. पेट संबंधी समस्या जैसे गैस, अपच या दर्द परेशान कर सकते हैं. खानपान में विशेष सावधानी रखें और तैलीय भोजन से बचें.
युवा और विद्यार्थी
युवाओं को आज अपने गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखना चाहिए. किसी अनजान व्यक्ति या मित्र से झगड़ा नुकसानदेह हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल होगा, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें.
कुल मिलाकर आज का दिन सावधानी और धैर्य से बिताने का है. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय नुकसान पहुँचा सकता है.
लकी कलर – ग्रीन
लकी नंबर – 5
अनलकी नंबर – 7
उपाय - भगवान गणेश को दूर करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.
FAQs:
Q1: आज मिथुन राशि वाले बिजनेस में क्या बड़ा निर्णय ले सकते हैं?
A1: हां, व्यापार में दिए गए निर्णय होंगे, विशेष रूप से अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे.
Q2: स्पोर्ट्स पर्सन को क्या सफलता मिलती है?
A2: बिल्कुल, आज आपकी ऊर्जा और फुल्टी अद्भुत रहेगी, जिससे बेहतर प्रदर्शन होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL