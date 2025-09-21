Gemini Horoscope 21 September: मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! रुके हुए काम पूरे होंगे और कम मेहनत में लाभ की प्राप्ति होगी
Today Gemini Horoscope 21 September 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए रविवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 21 September 2025: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में रहेगा, भाई-बहनों से जुड़ी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य. छोटे भाई-बहनों की दोस्ती और दोस्ती पर नजर. दिन आपको नए अवसर मिलेंगे, विशेष रूप से व्यावसायिक मामलों में. उद्योग जगत में आप आगे बढ़ेंगे और कई श्रेणियों में रोजगार में प्रगति होगी.
स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत मजबूत बनी रहेगी. असम्बद्ध और टिकाऊ आपके लिए बने रहें. सेमेस्टर सिस्टम अच्छा रहेगा. डेट से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बेहद उपयुक्त है, वे अपनी-अपनी सलाह से सहमत हैं.
बिज़नेस राशिफल: व्यवसाय में आपको कम मेहनत में ज्यादा मेहनत मिलेगी. प्रतिस्पर्धी आपको प्रतिस्पर्धा नहीं दे पायेगी. लंबे समय से स्टॉका कोई टेंडर या डिलर आज क्लियर हो सकता है. यह आपके लिए बड़ी राहत और खुशियाँ लेकर आ रहा है.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार के साथ दिन खुशनुमा नज़रगा. संडे का दिन परिवार के साथ पिकनिक या बाहरी घूमने का प्लान बन सकता है. मित्रता के साथ समय एक साथ से रिश्ते में आएगी. प्रेम विवाह में भावुकता को महत्वपूर्ण बनाना आवश्यक है.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को आज किसी भी बहस या विवाद से दूर रहना चाहिए. फोकस सिर्फ अपने काम और लक्ष्य पर ही रखें. इससे आपका मजबूत और मजबूत होगा.
नौकरी राशिफल: रिश्ते पर कुछ विराम लगाते हैं. किसी भी अनुभवी या उपयुक्त व्यक्ति की सलाह जारी रखें. वर्कशॉप वुमन को अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मिथ्या के कारण कुछ मशीन हाथ से निकल सकते हैं.
शुभ अंक – 5
शुभ रंग – चाँदी
उपाय - भगवान गणेश को दूर करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.
FAQs:
Q1: आज मिथुन राशि वाले बिजनेस में क्या बड़ा निर्णय ले सकते हैं?
A1: हां, व्यापार में दिए गए निर्णय होंगे, विशेष रूप से अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे.
Q2: स्पोर्ट्स पर्सन को क्या सफलता मिलती है?
A2: बिल्कुल, आज आपकी ऊर्जा और फुल्टी अद्भुत रहेगी, जिससे बेहतर प्रदर्शन होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
