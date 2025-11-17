Aaj Ka Mithun Rashifal (17 November 2025): मिथुन राशि में मशीन खराबी और परिवार में मतभेद, शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें
Today Gemini Horoscope 17 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए सोमवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज का दिन मानसिक उतार-चढ़ाव और घरेलू जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा. चन्द्रमा चौथे भाव में होने से परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. संयम और विनम्रता बनाए रखना आवश्यक होगा. नकारात्मक परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी आपका मुख्य सहारा बनेंगे.
बिजनेस / व्यापार राशिफल
इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े लोगों को मशीनरी खराब होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ऑर्डर समय पर पूरा करना मुश्किल होगा. घबराने के बजाय समाधान पर ध्यान दें. लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और टूर एंड ट्रैवल्स से जुड़े बिजनेसमैन को नुकसान की संभावना है, इसलिए हर कार्य में सतर्कता बरतना बहुत आवश्यक है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आर्थिक हानि दे सकता है.
जॉब / करियर
ऑफिस में राजनीति और असहयोग की वजह से काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन संयम रखें. नई जिम्मेदारियां या जोखिम लेने से बचें. अपने सिद्धांतों और प्रोटोकॉल पर चलकर ही बेहतर परिणाम मिलेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात में विनम्र रहें.
युवा, छात्र और प्रतियोगी
स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस की कमी महसूस होगी. गैजेट्स और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान देने से प्रदर्शन सुधरेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठिन विषयों में सहायता लेने से लाभ होगा.
लव व फैमिली राशिफल
परिवार से संबंधित चिंताएँ कम होंगी, लेकिन बोलने के दौरान शब्दों का चयन सावधानी से करें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है. जीवनसाथी या प्रेमी के विश्वास को ठेस पहुँचाना संबंधों को नुकसान पहुँचा सकता है. शांति बनाए रखें और संवाद स्पष्ट रखें.
धन राशिफल
अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. आर्थिक मामलों में जोखिम न लें और कर्ज लेने या देने से बचें.
हेल्थ राशिफल
रीढ़ की हड्डी में दर्द या नसों में खिंचाव की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक बैठने और गलत मुद्रा से बचें. योग और हल्का व्यायाम लाभदायक रहेगा.
भाग्यशाली अंक — 2
भाग्यशाली रंग — हरा
उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएँ. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में बड़ा निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, निवेश से पहले जोखिम का मूल्यांकन करें. आज बड़ा निवेश टालना ही बेहतर रहेगा.
Q2. क्या प्रेम संबंधों में मतभेद खत्म होंगे?
समझदारी और शांत व्यवहार से संबंध सुधरेंगे. बातचीत में कटुता न लाएँ.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
