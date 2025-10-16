एक्सप्लोरर
Aaj Ka Mithun Rashifal (16 October 2025): मिथुन राशि साहस बढ़ेगा, धन प्राप्ति और सफलता के संकेत मजबूत
Today Gemini Horoscope 16 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 16 October 2025 in Hindi: आज का दिन ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. चन्द्रमा तीसरे भाव में होने से आपके पराक्रम और प्रभाव में वृद्धि होगी. आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. आज कार्यों को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऐस्ट्रो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
क्रिकेट
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL