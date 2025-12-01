Aaj Ka Gemini Rashifal (1 December 2025): मिथुन राशि पिता के मार्गदर्शन से कार्य में सफलता मिलेगी!
Today Mithun Horoscope 1 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 1 December 2025 in Hindi: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए संतुलित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा 10वें हाउस में होने के कारण पिता के आदर्शों और अनुभवों का मार्गदर्शन मिलेगा. अपने फैसलों में संयम बनाए रखें और सोच-समझकर कदम उठाएं
बिज़नेस राशिफल:
बिजनेसमैन को अपने बिजनेस और टारगेट मार्केट का गहन रिसर्च करने की जरूरत है. एंप्लॉयड पर्सन के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें और यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता हो तो मदद अवश्य करें. व्यापारिक योजनाओं पर ध्यान देने से ही व्यापार में उन्नति संभव है.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन थोड़ा भागदौड़ वाला रहेगा. कार्यस्थल पर ऊर्जा बनाए रखें और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें. आपके प्रयासों की सराहना होगी.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएँगे. दांपत्य जीवन में कुछ पुरानी परेशानियां उभर सकती हैं, जिससे मन में हल्की उदासी हो सकती है. अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना शुभ रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
आज युवाओं का समय सक्रियता और मनोरंजन में बीतेगा. पढ़ाई और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना जरूरी है.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की संभावना है. किसी के खराब स्वास्थ्य की सूचना मिले तो हालचाल अवश्य पूछें. यदि अपनी तबीयत नर्म लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
भाग्यशाली अंक: 5
लकी कलर: सिल्वर
अनलक्की नंबर: 8
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चांदी के आभूषण का दान करें.
FAQs:
Q1: बिजनेस में निवेश करना उचित रहेगा?
A1: जी हां, सोच-समझकर और रिसर्च के बाद ही करें.
Q2: क्या दांपत्य जीवन में सुधार संभव है?
A2: जी हां, संयम और समझदारी से समस्याओं का हल निकल सकता है.
Q3: नौकरी में कोई विशेष अवसर मिलेगा?
A3: हां, मेहनत और सही रणनीति से सराहना और अवसर मिलेंगे.
Q4: स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है?
A4: संभव है, इसलिए नियमित जांच और आराम जरूरी है.
Q5: परिवार में तनाव का माहौल रहेगा?
A5: नहीं, संयम और सहयोग से परिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL