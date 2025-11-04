हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 4 November 2025: मेष राशि खर्चों में कमी और रुका धन मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार

Today Aries Horoscope 4 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 04 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Horoscope 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सकारात्मकता से भरा रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. आप नई ऊर्जा के साथ अपने कामों को पूरा करेंगे. दिन की शुरुआत उत्साहपूर्ण रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. सामाजिक रूप से सम्मान बढ़ेगा और आपकी सलाह लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी.

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन उत्तम रहेगा. अधिकारी आपकी मेहनत और सुझावों की सराहना करेंगे. कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप स्किल चमकेगी. वर्किंग वुमन को खासतौर पर सहयोग और प्रशंसा मिलेगी. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसायियों के लिए दिन शुभ है. वज्र और सर्वामृत योग के प्रभाव से नए कार्य या प्रोजेक्ट की शुरुआत सफलता देगी. पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे. यदि आप पार्टनरशिप में हैं, तो किसी योजना के आगे बढ़ने से तनाव कम होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा, परंतु खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए. किसी भी प्रकार के डर को मन से निकालें और सभी विषयों का संतुलित रिविजन करें. इंपोर्टेंट प्रश्नों को नोटबुक में नोट करें, इससे एग्जाम टाइम में आसानी होगी.

परिवार और रिश्ते:
परिवार में सामंजस्य और सहयोग का माहौल रहेगा. घर के सदस्यों की मदद करें, इससे संबंध और मजबूत होंगे. युवा वर्ग परिजनों के साथ किसी छोटी यात्रा का आनंद ले सकते हैं.

स्वास्थ्य:
पुरानी बीमारियों में सुधार होगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. योग और ध्यान से लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पर्पल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, दिन शुभ रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope

Frequently Asked Questions

परिवार और रिश्तों के मामले में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

परिवार में सामंजस्य और सहयोग का माहौल रहेगा. घर के सदस्यों की मदद करने से संबंध और मजबूत होंगे. युवा वर्ग परिजनों के साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं.

