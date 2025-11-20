Aaj Ka Mesh Rashifal (20 November 2025): मेष राशि यात्रा में विवाद की आशंका, ऑफिस और रिश्तों में संयम जरूरी
Today Aries Horoscope 20 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 20 November 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा अष्टम भाव में रहने से यात्रा के दौरान किसी से तकरार या विवाद होने की संभावना है, इसलिए बाहरी माहौल में धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाज़ी नुकसान कर सकती है. महत्वपूर्ण बातचीत और बैठकों में विनम्रता आवश्यक है, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं.
हेल्थ राशिफल
खान-पान में लापरवाही से पाचन संबंधी समस्या और सिरदर्द की परेशानी बढ़ सकती है. तले हुए और मसालेदार भोजन से बचें. शरीर पर अधिक दबाव डालने से थकान और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. समय पर खाना और पर्याप्त नींद स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.
बिज़नेस / करियर
व्यापार में दस्तावेज़, कॉन्ट्रैक्ट और वित्तीय लेन-देन पर विशेष ध्यान दें. बिजनेसमैन को कानूनी मामलों और प्रतिस्पर्धियों के षड्यंत्र से सतर्क रहना चाहिए. नए निवेश या पार्टनरशिप पर जल्द फैसला न लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. ऑफिस में कुछ लोग आपकी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं.
लव और फैमिली
परिवार में किसी बात पर असहमति या मतभेद की स्थिति बन सकती है. आज अपनी बात किसी पर थोपने से बचें. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ अनावश्यक बहस रिश्तों को कमजोर कर सकती है. सम्मान और शांतिपूर्ण संवाद ही स्थिति संभालने में मदद करेगा.
युवा और छात्र
युवाओं के लिए आज ध्यान भटक सकता है, इसलिए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. छात्रों को दूसरों का इंतजार करने या मदद पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं पढ़ाई की जिम्मेदारी उठानी चाहिए. योजनाबद्ध पढ़ाई आज बेहतर परिणाम देगी.
धन राशिफल
धन के मामले में सतर्क रहें. उधार देना, बड़ा निवेश करना या किसी पर आर्थिक रूप से भरोसा करना नुकसान दे सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकता है और रुका हुआ पैसा प्राप्त होने में देरी हो सकती है.
- भाग्यशाली रंग — गोल्डन
- भाग्यशाली अंक — 8
- अनलक्की अंक — 4
- उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाकर मंगल से संबंधित कष्ट कम करने की प्रार्थना करें. संभव हो तो लाल रंग की वस्तु मंदिर में दान करें.
FAQs
Q1: क्या आज यात्रा करना उचित रहेगा?
यात्रा की जा सकती है, लेकिन हर स्थिति में विवाद से बचना आवश्यक है और संयम बनाए रखें.
Q2: क्या आज धन निवेश करना सही दिन है?
नहीं, धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें और किसी पर अधिक विश्वास न करें.
