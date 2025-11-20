हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal (20 November 2025): मेष राशि यात्रा में विवाद की आशंका, ऑफिस और रिश्तों में संयम जरूरी

Aaj Ka Mesh Rashifal (20 November 2025): मेष राशि यात्रा में विवाद की आशंका, ऑफिस और रिश्तों में संयम जरूरी

Today Aries Horoscope 20 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Nov 2025 02:42 AM (IST)
Aries Horoscope 20 November 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा अष्टम भाव में रहने से यात्रा के दौरान किसी से तकरार या विवाद होने की संभावना है, इसलिए बाहरी माहौल में धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाज़ी नुकसान कर सकती है. महत्वपूर्ण बातचीत और बैठकों में विनम्रता आवश्यक है, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

खान-पान में लापरवाही से पाचन संबंधी समस्या और सिरदर्द की परेशानी बढ़ सकती है. तले हुए और मसालेदार भोजन से बचें. शरीर पर अधिक दबाव डालने से थकान और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. समय पर खाना और पर्याप्त नींद स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.

बिज़नेस / करियर

व्यापार में दस्तावेज़, कॉन्ट्रैक्ट और वित्तीय लेन-देन पर विशेष ध्यान दें. बिजनेसमैन को कानूनी मामलों और प्रतिस्पर्धियों के षड्यंत्र से सतर्क रहना चाहिए. नए निवेश या पार्टनरशिप पर जल्द फैसला न लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. ऑफिस में कुछ लोग आपकी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं.

लव और फैमिली

परिवार में किसी बात पर असहमति या मतभेद की स्थिति बन सकती है. आज अपनी बात किसी पर थोपने से बचें. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ अनावश्यक बहस रिश्तों को कमजोर कर सकती है. सम्मान और शांतिपूर्ण संवाद ही स्थिति संभालने में मदद करेगा.

युवा और छात्र

युवाओं के लिए आज ध्यान भटक सकता है, इसलिए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. छात्रों को दूसरों का इंतजार करने या मदद पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं पढ़ाई की जिम्मेदारी उठानी चाहिए. योजनाबद्ध पढ़ाई आज बेहतर परिणाम देगी.

धन राशिफल

धन के मामले में सतर्क रहें. उधार देना, बड़ा निवेश करना या किसी पर आर्थिक रूप से भरोसा करना नुकसान दे सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकता है और रुका हुआ पैसा प्राप्त होने में देरी हो सकती है.

  • भाग्यशाली रंग — गोल्डन
  • भाग्यशाली अंक — 8
  • अनलक्की अंक — 4
  • उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाकर मंगल से संबंधित कष्ट कम करने की प्रार्थना करें. संभव हो तो लाल रंग की वस्तु मंदिर में दान करें.

FAQs

Q1: क्या आज यात्रा करना उचित रहेगा?
यात्रा की जा सकती है, लेकिन हर स्थिति में विवाद से बचना आवश्यक है और संयम बनाए रखें.

Q2: क्या आज धन निवेश करना सही दिन है?
नहीं, धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें और किसी पर अधिक विश्वास न करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Nov 2025 02:42 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope
Embed widget