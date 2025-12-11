हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Aries Rashifal (11 December 2025): मेष राशि परिवार में बढ़ेगा सौहार्द, मिलेगा बच्चों से सुख!

Aaj Ka Aries Rashifal (11 December 2025): मेष राशि परिवार में बढ़ेगा सौहार्द, मिलेगा बच्चों से सुख!

Today Aries Horoscope 11 December 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 11 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 5th हाउस में होने से आज मेष राशि वालों के लिए दिन परिवारिक सौहार्द और कार्यक्षेत्र में प्रगति का संकेत लेकर आया है.

माता-पिता को बच्चों से विशेष खुशी और संतोष मिलेगा. बिजनेस में चल रहे बदलाव आपकी सफलता का कारण बनेंगे, साथ ही मार्केट से रुका हुआ धन मिलने से आपके अधूरे काम दोबारा गति पकड़ेंगे. रिश्ते जितने पारदर्शी होंगे, उतने ही मजबूत बनेंगे.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेस में किए जा रहे बदलाव सफल होंगे. मार्केट से रुका धन मिलने की संभावना प्रबल है.

नौकरी राशिफल:

वर्कलोड बढ़ सकता है और किसी सहयोगी की गलती परेशानी बनेगी, पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल परिस्थितियाँ संभाल लेंगी.

लव और फैमिली राशिफल:

विश्वास और संवाद आपकी लव लाइफ और विवाहिक जीवन को मजबूत बनाएंगे. परिजनों के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल होने के योग हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल :

युवा समाज सेवा में सक्रिय रहेंगे. विद्यार्थी अपने नोट्स सुरक्षित रखें और ध्यान केंद्रित रखें.

हेल्थ राशिफल

दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. ज्यादा भागदौड़ न करें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

उपाय: मंदिर में लाल पुष्प अर्पित करें और गाय को गुड़ खिलाएं.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में धन लाभ होगा?

A1: जी हाँ, रुका हुआ धन मिलने के योग मजबूत हैं.

Q2: क्या ऑफिस में प्रमोशन की संभावना है?

A2: जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, इसलिए भविष्य के लिए प्रमोशन का मार्ग खुल सकता है.

Q3: क्या आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा?

A3: जी हाँ, बस मानसिक तनाव से दूरी बनाएं.

Q4: क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?

A4: जी हाँ, यदि दोनों एक-दूसरे पर विश्वास रखें तो रिश्ता और मजबूत होगा.

Q5: क्या विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है?

A5: जी हाँ, पढ़ाई में प्रगति होगी, बस ध्यान भटकने न दें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Horoscope
