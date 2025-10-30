हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal (30 October 2025): मीन राशि के लिए गुरुवार का दिन आर्थिक लिहाज से फायदेमंद, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Meen Rashifal (30 October 2025): मीन राशि के लिए गुरुवार का दिन आर्थिक लिहाज से फायदेमंद, पढ़ें आज का राशिफल

Today Pisces Horoscope 30 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Oct 2025 02:53 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 30 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए लाभ और प्रगति लेकर आने वाला है. चंद्रमा आपके 11वें भाव (Labh Bhav) में स्थित हैं, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि और नए अवसरों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं. आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और पुराने प्रयासों का फल अब मिलने लगेगा.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय में आज सतर्कता और योजना के साथ आगे बढ़ें. आप अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए नई रणनीति पर विचार करेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश या एकाउंट्स से जुड़ा कोई निर्णय लेने से पहले गहराई से जांच-परख करें. आपकी सूझबूझ आज आपको मुनाफा दिला सकती है.

नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. शूल और गंड योग के प्रभाव से आपके काम की छाप सहकर्मियों और सीनियर्स पर गहरी पड़ेगी. पदोन्नति या प्रशंसा मिलने की संभावना है. मेहनत का पूरा फल आपको अवश्य मिलेगा.

लव और पारिवारिक राशिफल

वाशी योग से वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी की खुशी और संतुष्टि के लिए आप पूरे मन से प्रयास करेंगे. परिवार में किसी शुभ समाचार के मिलने से माहौल आनंदित रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए भी कोई सकारात्मक प्रस्ताव आ सकता है.

युवा और छात्र राशिफल

यंग जनरेशन को समय के साथ अपनी कार्यशैली और सोच दोनों में बदलाव लाने की जरूरत है. स्पोर्ट्स पर्सन या आर्टिस्ट के लिए यह दिन भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है, बशर्ते पूरे जोश और अनुशासन के साथ मेहनत की जाए.

स्वास्थ्य राशिफल

थोड़ा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. अपने शेड्यूल को संतुलित रखें, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद लें. हल्का व्यायाम और ध्यान मानसिक शांति में सहायक रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक 9
  • शुभ रंग नारंगी
  • उपाय भगवान विष्णु को केसर मिश्रित जल अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” का जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 02:53 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

युवाओं और छात्रों के लिए 30 अक्टूबर 2025 का दिन कैसा है?

युवाओं को समय के साथ कार्यशैली और सोच में बदलाव की जरूरत है। खेलकूद या कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन भाग्यवर्धक हो सकता है।

और पढ़ें
