हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal (29 October 2025): खुशखबरी से मन प्रसन्न रहेगा, काम में तरक्की और लाभ के योग, पढ़ें मीन राशि

Today Pisces Horoscope 29 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Oct 2025 08:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 29 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं. परिवार, कार्यक्षेत्र और समाज — तीनों ही क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं. बड़ी बहन या किसी करीबी रिश्तेदार से खुशखबरी मिल सकती है. ग्रहों का साथ मिलने से दिन लाभदायक रहेगा. नए कार्यों की शुरुआत और पुराने कार्यों की पूर्ति दोनों ही संभव हैं.

हेल्थ राशिफल:
आज मांसपेशियों में दर्द या थकान की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से परहेज़ करें और हल्की एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें. खानपान में सादा भोजन करें और पानी अधिक पिएं.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे कार्य में तेजी आएगी और बिक्री में वृद्धि होगी. दूरदराज के क्लाइंट्स या क्षेत्रों से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छा फायदा दे सकता है. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

जॉब राशिफल:
धृति योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं आज दूर होंगी. ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को सराहेंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका अहम साबित हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में सामंजस्य और विश्वास बना रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ बहस से बचें, क्योंकि छोटी-सी बात रिश्ते में खटास ला सकती है. यंग जनरेशन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहेंगे.

फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. पुराने निवेशों से लाभ प्राप्त होगा. धन आगमन के संकेत हैं, इसलिए धन संबंधी योजनाओं पर विचार करने के लिए अच्छा समय है.

कैरियर राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन उपयोगी रहेगा. आपकी मेहनत और फोकस आपको सफलता के करीब ले जाएगी. आर्टिस्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को पहचान मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और जल में थोड़ा केसर डालकर स्नान करें, दिन शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Oct 2025 01:11 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
