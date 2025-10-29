Aaj Ka Meen Rashifal (29 October 2025): खुशखबरी से मन प्रसन्न रहेगा, काम में तरक्की और लाभ के योग, पढ़ें मीन राशि
Today Pisces Horoscope 29 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 29 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं. परिवार, कार्यक्षेत्र और समाज — तीनों ही क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं. बड़ी बहन या किसी करीबी रिश्तेदार से खुशखबरी मिल सकती है. ग्रहों का साथ मिलने से दिन लाभदायक रहेगा. नए कार्यों की शुरुआत और पुराने कार्यों की पूर्ति दोनों ही संभव हैं.
हेल्थ राशिफल:
आज मांसपेशियों में दर्द या थकान की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से परहेज़ करें और हल्की एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें. खानपान में सादा भोजन करें और पानी अधिक पिएं.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे कार्य में तेजी आएगी और बिक्री में वृद्धि होगी. दूरदराज के क्लाइंट्स या क्षेत्रों से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छा फायदा दे सकता है. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.
जॉब राशिफल:
धृति योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं आज दूर होंगी. ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को सराहेंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका अहम साबित हो सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में सामंजस्य और विश्वास बना रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ बहस से बचें, क्योंकि छोटी-सी बात रिश्ते में खटास ला सकती है. यंग जनरेशन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहेंगे.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. पुराने निवेशों से लाभ प्राप्त होगा. धन आगमन के संकेत हैं, इसलिए धन संबंधी योजनाओं पर विचार करने के लिए अच्छा समय है.
कैरियर राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन उपयोगी रहेगा. आपकी मेहनत और फोकस आपको सफलता के करीब ले जाएगी. आर्टिस्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को पहचान मिल सकती है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और जल में थोड़ा केसर डालकर स्नान करें, दिन शुभ रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
