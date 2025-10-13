हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Meen Rashifal (13 October 2025): मीन राशि संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखें, पारिवारिक मतभेद संभव

Aaj Ka Meen Rashifal (13 October 2025): मीन राशि संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखें, पारिवारिक मतभेद संभव

Today Pisces Horoscope 13 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Oct 2025 04:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 13 October 2025 in Hindi: आज का दिन सावधानी और धैर्य से बीतेगा. चन्द्रमा 4थे भाव में होने से भूमि-भवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में रुकावटें आ सकती हैं. किसी निर्णय में जल्दबाजी न करें और समय लेकर सोच-समझकर निर्णय लें. मानसिक तनाव और परिवारिक व्यवस्थाओं पर ध्यान दें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में फाइनेंस और पेपर्स से संबंधित कार्य करते समय लापरवाही न करें. पार्टनरशिप में पारदर्शिता आवश्यक है. उदारता या जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. पुराने लेन-देन और दस्तावेजों की जांच कर लें.

जॉब राशिफल

वर्कप्लेस पर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले सोच-विचार करें या मार्गदर्शन लें. घर से ऑफिस का काम करते समय परेशानियां आ सकती हैं, पर आपकी कुशलता से समस्या हल होगी.

लव और परिवार राशिफल

परिवार में व्यवस्था और जिम्मेदारियों को लेकर मनमुटाव हो सकता है. प्रियजन के साथ समय बिताकर अनुभव साझा करना समाधान लाएगा. प्रेम संबंधों में संयम बनाए रखें.

धन राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. फिजूलखर्ची या लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. निवेश और वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा और विद्यार्थी प्रियजन के साथ अपने अनुभव साझा करें. सही समय पर सही निर्णय लेने से कई समस्याओं का समाधान मिलेगा. पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित रखें.

हेल्थ राशिफल

गर्म-सर्दी के कारण खांसी, जुकाम और एलर्जी की संभावना है. दवाइयों के बजाय प्राकृतिक उपचार और स्वास्थ्यवर्धक आहार अपनाना फायदेमंद रहेगा.

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: ग्रे

उपाय: ब्रह्मा जी या जल स्रोत के पास दीपक जलाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज संपत्ति या भूमि संबंधी निर्णय लेना सुरक्षित है?
A1. नहीं, आज रुकावट और देरी के योग हैं. सोच-समझकर निर्णय लें.

Q2. क्या स्वास्थ्य में खांसी-जुकाम की समस्या बढ़ सकती है?
A2. हां, मौसम बदलाव के कारण हल्की खांसी, जुकाम या एलर्जी हो सकती है; प्राकृतिक उपाय अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Oct 2025 04:55 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
