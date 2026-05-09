आज का दिन मकर राशि वालों के लिए विवेक और उत्साह से भरा रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेंगे.
Aaj Ka Makar Rashifal 9 May 2026: मकर राशि वालों की चमकेगी किस्मत, मशीनरी में निवेश से होगा भारी धन लाभ
Capricorn Horoscope 9 May 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन कानूनी जीत और आर्थिक मजबूती का है. जानिए मकर राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
- आर्थिक और व्यापारिक बाधाएं स्वतः समाप्त होंगी, निवेश शुभ रहेगा।
- कार्यक्षेत्र में साख बढ़ेगी, अटके प्रोजेक्ट पूरे होंगे, जिम्मेदारी मिलेगी।
- छात्रों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार, मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी।
- व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा, परिवार संग संबंध मधुर, शाम मनोरंजक रहेगी।
Aaj ka Makar Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और चन्द्रमा आपकी ही राशि यानी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में चंद्रमा का होना आपके विवेक और उत्साह (Enthusiasm) को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. साथ ही, सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग का मेल आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.
व्यापार और वित्त (Business & Finance)
आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "राहत और विजय" का है. बिजनेस में विरोधियों द्वारा खड़ी की गई कानूनी अड़चनें आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी. बैंकिंग लेन-देन के लिए दिन बहुत शुभ है; आपके सभी ट्रांजेक्शन बिना किसी तकनीकी रुकावट के सुचारू रूप से पूरे होंगे. यदि आप लोहे या मशीनरी से जुड़ा कोई निवेश करना चाहते हैं, तो शनि देव की कृपा से आज आपको इसमें अप्रत्याशित (Unexpected) लाभ मिल सकता है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. शनिवार का यह दिन किसी पुराने और अटके हुए बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने का है. आपकी इस उपलब्धि के लिए आपको ऑफिस में विशेष सम्मान या 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' जैसा पुरस्कार मिल सकता है. जो लोग नेतृत्व (Leadership) की तलाश में थे, उन्हें आज कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. आपकी कार्यक्षमता आज दूसरों के लिए मिसाल बनेगी.
शिक्षा और खेल (Education & Sports)
छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन शानदार प्रदर्शन का है. मानसिक स्पष्टता के कारण आप कठिन विषयों को आसानी से सुलझा लेंगे. खेल के मैदान में भी आपका ऊर्जा स्तर और कौशल आपको बढ़त दिलाएगा. आप खुद को बहुत हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी.
प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा. परिवार के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप अपनों के बीच एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे. शाम का समय परिवार या दोस्तों के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि में बीत सकता है.
- भाग्यशाली रंग: लाल (ऊर्जा और विजय का प्रतीक)
- भाग्यशाली अंक: 1
- अशुभ अंक: 4
- आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और लोहे की किसी वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज मकर राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?
व्यापार और वित्त के लिए आज का दिन कैसा है?
आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन राहत और विजय का है. बैंकिंग लेन-देन के लिए दिन शुभ है और लोहे या मशीनरी से जुड़े निवेश में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है.
नौकरी और करियर के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए क्या खास है?
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे आपको सम्मान मिल सकता है. नेतृत्व की तलाश में वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन शानदार प्रदर्शन का है. मानसिक स्पष्टता से कठिन विषयों को सुलझा लेंगे और खेल के मैदान में ऊर्जा और कौशल बढ़त दिलाएगा.
आज मकर राशि वालों के लिए क्या उपाय शुभ रहेगा?
शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और लोहे की किसी वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.
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