Tula Rashifal 30 July 2026: तुला राशि वाले 4ठे चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस विवाद और प्रॉपर्टी मामलों में बरतें सतर्कता
Tula Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन तुला राशि वाले 4ठे चंद्रमा से रहें सतर्क. बिजनेस व प्रॉपर्टी विवाद से बचें! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.
Aaj Ka Tula Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, संपत्ति, माता व वाहन स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा की प्रतिकूलता के कारण आज प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज ग्रहों का गोचर आपके पूर्णतः पक्ष में न रहने से सप्लाई चेन और मैनेजमेंट के बीच नेटवर्क टूटने की आशंका है, जिससे ग्राहकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है. बिजनेस में अपने प्रतिद्वंद्वियों की चालों को नजरअंदाज न करें, वरना इसका नकारात्मक असर आपके स्वाभिमान और प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है. बाजार में किसी से भी बातचीत करते समय उग्र या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें. अप्रत्याशित खर्चे (Unexpected Expenditures) अचानक बढ़ सकते हैं.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वर्कस्पेस पर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान संभालकर रखें, वरना ऐन वक्त पर न मिलने से बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज सेहत ढीली रहने के कारण आलस्य से घिरे रहेंगे, जिससे काम की गति धीमी रहेगी.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज तालमेल की कमी महसूस हो सकती है और आप संयुक्त परिवार के आनंद से वंचित महसूस करेंगे. बच्चों की किसी गतिविधि को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है. प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से भी आज का दिनमान थोड़ा कमजोर है; पार्टनर के साथ संयम से बात करें.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षा और सामान्य पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज शारीरिक या मानसिक पीड़ा का अनुभव हो सकता है. पढ़ाई के बोझ और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम करें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
4ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. आलस्य, शारीरिक थकावट और मानसिक तनाव घेरे रह सकता है. खान-पान का ध्यान रखें और बहुत ज्यादा तनाव न लें.
- शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)
- शुभ अंक: 3
- अशुभ अंक: 8
- आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर दूध, जल और शमी पत्र चढ़ाएं. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें; इससे प्रॉपर्टी और बिजनेस संबंधी बाधाएं शांत होंगी.
FAQs
Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को तुला राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. सप्लाई चेन और मैनेजमेंट में तालमेल बनाए रखें, बातचीत में उग्र शब्दों का इस्तेमाल न करें और अप्रत्याशित खर्चों पर नियंत्रण रखें.
Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स संभालकर रखें और सेहत के चलते काम में आलस्य न हावी होने दें, वरना बॉस से सुनना पड़ सकता है.
Q3. आज तुला राशि वालों का पारिवारिक और लव लाइफ कैसा रहेगा?
Ans. पारिवारिक माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है और लव लाइफ के लिहाज से दिन कमजोर है, इसलिए आपसी संवाद में संयम रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.