Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 23 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Love Rashifal 23 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है.

आइए जानत हैं प्यार के लिहाज से गुरुवार का दिन मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? पढ़ें आज का लव राशिफल-

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम के लिहाज से अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बिगड़ें संबंधों को सुधारने की कोशिश करें. आज के दिन वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी. सिंगल लोगों के लिए प्यार के लिहाज से आज का दिन बेहतर बीत सकता है.

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों को दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में आज पार्टनर के साथ रोमांस का भरपूर आनंद उठा सकते हैं. शादीशुदा जीवन में दांपत्य सुख भोग सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

शादीशुदा लोगों को सलाह है कि वैवाहिक जीवन में समांजस्य बनाकर चलें. प्रेम संबंधों में चल रही खटास को दूर करने की सलाह है. पार्टनर के साथ किसी भी तरह का विवाद चल रहा है तो उसे दूर करने की कोशिश करें. 

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को आज धैर्य बनाए रखने की सलाह है. पार्टनर से बात न होने पर ओवरथिंक करने से बचें. प्यार के साथ निजी जीवन को भी महत्व दें. 

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

शादीशुदा जातकों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है.प्यार के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है. ऐसे किसी भी लोगों की बात में आने से बचें, जो आपके प्रेम जीवन में फूट डालने की कोशिश करें. 

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है. प्रेम जीवन में भी संतुष्टि बनी रहेगी. कोशिश करें पार्टनर की तमाम बातों का सम्मान करें. इसके अलावा प्रेमी पर गुस्सा करने से बचें.

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातकों को आज पार्टनर पर भरोसा बनाएं रखना चाहिए. किसी के कहने पर अपने पार्टनर पर सवाल खड़े करना आपके रिश्ते को खत्म कर सकता है. इसके अलावा वैवाहिक जीवन में पार्टनर पर ज्यादा रोक-टोक लगाने से बचें. 

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

प्यार के मामले में गुरुवार का दिन आपके हक में रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ प्यार के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं. रिश्ते में नयापन और उत्साह महसूस हो सकता है.

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के जातकों के जीवन में रिश्ते में गहराई बढ़ेगी. पार्टनर को प्यार के साथ सम्मान भी दें. सिंगल लोगों के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. 

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों को आज प्यार में नया उत्साह महसूस हो सकता है. पार्टनर के साथ प्यार भरा लम्हा गुजार सकते हैं. वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी. 

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है. व्यस्तताओं के कारण पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. कोशिश करें प्यार और निजी जीवन को साथ लेकर चलें. 

Aaj Ka Love Rashifal: 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को इन राशियों का प्यार देगा साथ! पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिता सकते हैं. इस दौरान कॉजी होने का आनंद उठा सकते हैं. सिंगल लोगों को आज किसी को प्रपोज करने से बचना चाहिए. वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 22 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal
Embed widget