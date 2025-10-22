Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom























Aaj Ka Love Rashifal 23 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है.

आइए जानत हैं प्यार के लिहाज से गुरुवार का दिन मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? पढ़ें आज का लव राशिफल-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम के लिहाज से अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बिगड़ें संबंधों को सुधारने की कोशिश करें. आज के दिन वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी. सिंगल लोगों के लिए प्यार के लिहाज से आज का दिन बेहतर बीत सकता है.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)



वृषभ राशि के जातकों को दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में आज पार्टनर के साथ रोमांस का भरपूर आनंद उठा सकते हैं. शादीशुदा जीवन में दांपत्य सुख भोग सकते हैं.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)



शादीशुदा लोगों को सलाह है कि वैवाहिक जीवन में समांजस्य बनाकर चलें. प्रेम संबंधों में चल रही खटास को दूर करने की सलाह है. पार्टनर के साथ किसी भी तरह का विवाद चल रहा है तो उसे दूर करने की कोशिश करें.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को आज धैर्य बनाए रखने की सलाह है. पार्टनर से बात न होने पर ओवरथिंक करने से बचें. प्यार के साथ निजी जीवन को भी महत्व दें.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

शादीशुदा जातकों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है.प्यार के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है. ऐसे किसी भी लोगों की बात में आने से बचें, जो आपके प्रेम जीवन में फूट डालने की कोशिश करें.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है. प्रेम जीवन में भी संतुष्टि बनी रहेगी. कोशिश करें पार्टनर की तमाम बातों का सम्मान करें. इसके अलावा प्रेमी पर गुस्सा करने से बचें.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातकों को आज पार्टनर पर भरोसा बनाएं रखना चाहिए. किसी के कहने पर अपने पार्टनर पर सवाल खड़े करना आपके रिश्ते को खत्म कर सकता है. इसके अलावा वैवाहिक जीवन में पार्टनर पर ज्यादा रोक-टोक लगाने से बचें.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

प्यार के मामले में गुरुवार का दिन आपके हक में रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ प्यार के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं. रिश्ते में नयापन और उत्साह महसूस हो सकता है.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के जातकों के जीवन में रिश्ते में गहराई बढ़ेगी. पार्टनर को प्यार के साथ सम्मान भी दें. सिंगल लोगों के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों को आज प्यार में नया उत्साह महसूस हो सकता है. पार्टनर के साथ प्यार भरा लम्हा गुजार सकते हैं. वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है. व्यस्तताओं के कारण पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. कोशिश करें प्यार और निजी जीवन को साथ लेकर चलें.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिता सकते हैं. इस दौरान कॉजी होने का आनंद उठा सकते हैं. सिंगल लोगों को आज किसी को प्रपोज करने से बचना चाहिए. वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.