Aaj Ka Love Rashifal: 22 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लिए प्यार में छुपा है सरप्राइज! जानें अपनी किस्मत

Aaj Ka Love Rashifal: 22 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लिए प्यार में छुपा है सरप्राइज! जानें अपनी किस्मत

Love Horoscope Today 22 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Oct 2025 09:24 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Love Rashifal 22 October 2025: हिंदू  पंचांग के अनुसार, 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है.

आइए जानत हैं प्यार के लिहाज से बुधवार का दिन मेष से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? पढ़ें आज का लव राशिफल-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

लव लाइफ में किसी भी तरह की रुकावट दूर करने के लिए आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है. पार्टनर के साथ प्रेम का इजहार करने से रिश्ता मजबूत होगा.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

प्रेम जीवन में लंबे समय से चल रही चिंताएं दूर होंगी. पार्टनर के साथ बात करने से मन खुश रहेगा. अपने रिलेशनशिप को शादी के रिश्ते में बदल सकते हैं. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें. सिंगल लोग आज किसी को प्रपोज करने का प्लान कर सकते हैं. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज के दिन पार्टनर से अपने प्यार का इजहार खुलकर करेंगे. रिश्ते को मजबूत करने के लिए उनका विश्वास जीतें. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख का भोग सकते हैं. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

बुधवार के दिन सिंह राशि के जातक पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. इस दौरान बिताएं गए पल आपकी लव लाइफ में नया रोमांच ला देंगे. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

आज के दिन आपको प्रेम जीवन में किसी भी तरह का निर्णय लेने से बचना चाहिए. पार्टनर के साथ अच्छी यादें बनाएं नहीं तो ब्रेकअप के चांस बन रहे हैं. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

पार्टनर को प्यार जताने की कोशिश न करें, ऐसा करने से आपका प्यार नकली लग सकता है. आज आपको यही सलाह है कि प्यार करें लेकिन जताने से बचना चाहिए.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातक आज किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं. जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ रिश्ता खराब चल रहा है, उन्हें गिफ्ट देने से रिश्ते में फिर से नयापन आ सकता है. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

कोई खास आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है. अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो ऐसा करने से बचें, वरना सिंगल हैं तो ये आपके प्यार के रिश्ते की नई शुरुआत भी हो सकती है. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

पार्टनर की किसी बात से अगर आप सहमत नहीं होते हैं, तो भी उनकी बातों का सम्मान जरूर करें. रिलेशनशिप में ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी हर बात से पार्टनर सहमत हो. सिंगल लोगों को किसी क्रश से बात करने का मौका मिल सकता है.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

पार्टनर की ओर से गिफ्ट की मांग की जा सकती है. उन्हें खुश करने के चक्कर में अपने बजट का विशेष ध्यान रखें. प्यार के साथ पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलें. रिश्ते में जबरदस्ती की खुशी न दिखाएं.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिता सकते हैं. इस दौरान कॉजी होने का आनंद उठा सकते हैं. सिंगल लोगों को आज किसी को प्रपोज करने से बचना चाहिए. वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 21 Oct 2025 09:08 PM (IST)
Frequently Asked Questions

क्या कन्या राशि वालों को आज कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए?

कन्या राशि वालों को आज प्रेम जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए. पार्टनर के साथ अच्छी यादें बनाएं, अन्यथा ब्रेकअप के चांस बन सकते हैं.

