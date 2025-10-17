Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Love Rashifal 18 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 अक्टूबर 2025 के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. इस बार शनिवार को धनतेरस भी है. आइए जानते हैं धनतेरस के शुभ अवसर पर किन राशियों को मिलेगा प्यार और किसका टूटेगा दिल!

पढ़ें 18 अक्टूबर 2025, शनिवार का लव राशिफल मेष से मीन राशियों के लिए-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

धनतेरस के दिन आपके रिश्ते में चमक बनी रहेगी. पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हैं तो उन्हें प्यारा सा गिफ्ट जरूर दें. सिंगल लोग आज के दिन किसी खास को इंप्रेस करने में सफल रहेंगे.



वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)



आज के दिन पार्टनर को दिल की बात कहने से प्यार का महौल बना रहेगा. आज के दिन त्योहार की रौनक और पॉजिटिव एनर्जी रिश्तों में नया उत्साह और उमंग भर देगी. धनतेरस के मौके पर पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करें.



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)



आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है. पार्टनर के संग प्यार के लुफ्त उठा सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचें. आज के दिन कोशिश करें कि किसी भी टॉपिक पर पार्टनर से बहस न करें.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

धनतेरस का शुभ दिन आपके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव की पहल कर सकता है. पार्टनर आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है. सिंगल लोग अपने दिन की शुरुआत पूजा-पाठ से कर सकते हैं.



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. आज के दिन आपका Aura दूसरों को प्रभावित कर सकता है. सिंगल लोगों को पुराने क्रश से प्यार भरा मैसेज मिल सकता है.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन सुकून भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करें. किसी तरह का मतभेद चल रहा है तो उसे शांति से सुलझाने की कोशिश करें.



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

शनिवार का दिन आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है. पार्टनर की ओर से स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है. त्योहार के दिन पार्टनर के साथ पूजा पाठ करने की योजना बना सकते हैं. सिंगल लोगों की दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

आज के दिन रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. पुराने गिले-शिकवे दूर कर रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें. सिंगल लोगों की आज किसी खास से रोमांटिक बातें हो सकती है.



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनतेरस का दि आपके रिश्ते में नई रौनक और ऊर्जा ला सकता है. अपने रिलेशन को लेकर कन्फ्यूज होने से बचें. आज पार्टनर के साथ दिल की आवाज सुनने से मन बना रहेगा.



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

आज के दिन रिश्ते को बैलेंस करके चले. काम के साथ पार्टनर को भी समय दें. आज के दिन आपको यही सलाह है कि पार्टनर को बजट अनुसार गिफ्ट जरूर भेंट करें.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

आज का दिन प्यार भरा साबित हो सकता है. आपका पार्टनर आपके लिए रोमांटिक डेट प्लान करने के साथ शॉपिंग भी करा सकता है. सिंगल लोग सोशल मीडिया पर नए दोस्तों के जरिए कनेक्शन बना सकते हैं.



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

आज का दिन प्यार भरा रहेगा. पार्टनर आपके प्रति इमोशनल फील कर सकता है. किसी बात को लेकर परेशान परेशान हैं को पार्टनर के साथ अपनी चीजों को शेयर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.