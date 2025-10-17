हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

Love Horoscope Today 18 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Oct 2025 07:13 PM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 18 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 अक्टूबर 2025 के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. इस बार शनिवार को धनतेरस भी है. आइए जानते हैं धनतेरस के शुभ अवसर पर किन राशियों को मिलेगा प्यार और किसका टूटेगा दिल!

पढ़ें 18 अक्टूबर 2025, शनिवार का लव राशिफल मेष से मीन राशियों के लिए-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

धनतेरस के दिन आपके रिश्ते में चमक बनी रहेगी. पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हैं तो उन्हें प्यारा सा गिफ्ट जरूर दें. सिंगल लोग आज के दिन किसी खास को इंप्रेस करने में सफल रहेंगे. 

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज के दिन पार्टनर को दिल की बात कहने से प्यार का महौल बना रहेगा. आज के दिन त्योहार की रौनक और पॉजिटिव एनर्जी रिश्तों में नया उत्साह और उमंग भर देगी. धनतेरस के मौके पर पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करें. 

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है. पार्टनर के संग प्यार के लुफ्त उठा सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचें. आज के दिन कोशिश करें कि किसी भी टॉपिक पर पार्टनर से बहस न करें.

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

धनतेरस का शुभ दिन आपके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव की पहल कर सकता है. पार्टनर आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है. सिंगल लोग अपने दिन की शुरुआत पूजा-पाठ से कर सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. आज के दिन आपका Aura दूसरों को प्रभावित कर सकता है. सिंगल लोगों को पुराने क्रश से प्यार भरा मैसेज मिल सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन सुकून भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करें. किसी तरह का मतभेद चल रहा है तो उसे शांति से सुलझाने की कोशिश करें. 

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

शनिवार का दिन आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है. पार्टनर की ओर से स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है. त्योहार के दिन पार्टनर के साथ पूजा पाठ करने की योजना बना सकते हैं. सिंगल लोगों की दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. 

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

आज के दिन रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. पुराने गिले-शिकवे दूर कर रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें. सिंगल लोगों की आज किसी खास से रोमांटिक बातें हो सकती है. 

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनतेरस का दि आपके रिश्ते में नई रौनक और ऊर्जा ला सकता है. अपने रिलेशन को लेकर कन्फ्यूज होने से बचें. आज पार्टनर के साथ दिल की आवाज सुनने से मन बना रहेगा.

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

आज के दिन रिश्ते को बैलेंस करके चले. काम के साथ पार्टनर को भी समय दें. आज के दिन आपको यही सलाह है कि पार्टनर को बजट अनुसार गिफ्ट जरूर भेंट करें.

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

आज का दिन प्यार भरा साबित हो सकता है. आपका पार्टनर आपके लिए रोमांटिक डेट प्लान करने के साथ शॉपिंग भी करा सकता है. सिंगल लोग सोशल मीडिया पर नए दोस्तों के जरिए कनेक्शन बना सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal: धनतेरस पर इन राशियों को मिलेगा प्यार, किसका टूटेगा दिल? जानें 18 अक्टूबर 2025 का राशिफल!

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

आज का दिन प्यार भरा रहेगा. पार्टनर आपके प्रति इमोशनल फील कर सकता है. किसी बात को लेकर परेशान परेशान हैं को पार्टनर के साथ अपनी चीजों को शेयर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 07:13 PM (IST)
Embed widget