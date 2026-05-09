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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 9 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए भारी रहेगा शनिवार, ऑफिस पॉलिटिक्स से बिगड़ सकती है साख

Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए भारी रहेगा शनिवार, ऑफिस पॉलिटिक्स से बिगड़ सकती है साख

Aquarius Horoscope 9 May 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन वित्तीय अड़चनों और कार्यक्षेत्र में सावधानी का है. जानिए कुंभ राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 May 2026 03:50 AM (IST)
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  • आर्थिक तंगी और देनदारी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी डील से बचें।
  • कार्यक्षेत्र में श्रेय न मिलने से निराशा, विवादों से दूर रहें।
  • विद्यार्थियों को एकाग्रता में कमी, पुराने काम का बोझ।
  • पारिवारिक तनाव बढ़ेगा, वाणी पर संयम रखकर विवाद टालें।

Aaj ka Kumbh Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय और बाहरी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की विपरीत स्थिति के कारण आज का दिन आपके लिए "धैर्य और अनुशासन" की परीक्षा का हो सकता है. किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़ों से दूर रहने में ही भलाई है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मार्केट में आपकी देनदारी (Liability) बढ़ने की आशंका है, जो मानसिक तनाव का कारण बन सकती है. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़े जातकों को आज बड़ा आर्थिक घाटा होने के योग हैं; बेहतर होगा कि आज कोई भी नई डील या बड़ा ट्रांजेक्शन टाल दें. निवेश के लिए भी आज समय अनुकूल नहीं है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का उचित श्रेय (Credit) न मिलने से हताश होना पड़ सकता है. करियर की ग्रोथ रुकी हुई महसूस होगी, लेकिन इसे अस्थायी दौर मानकर धैर्य रखें. ऑफिस में को-वर्कर्स की बातों में आकर किसी भी विवाद का हिस्सा न बनें, क्योंकि छोटी सी बात बड़े झगड़े का रूप ले सकती है और आपकी इमेज खराब हो सकती है.

विद्यार्थी और खिलाड़ी (Students & Sports Person)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना कठिन होगा. पुराने पेंडिंग कामों का बोझ आपके ऊपर दबाव और डिप्रेशन पैदा कर सकता है. आज बहुत बड़ी उपलब्धि की उम्मीद करने के बजाय केवल अपने रूटीन को बनाए रखने पर ध्यान दें. मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

12वें भाव का चंद्रमा खर्चों में वृद्धि और पारिवारिक तनाव का संकेत दे रहा है. जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है. वाणी पर संयम रखें और विवादों को सुलझाने का प्रयास करें. अवैध शॉर्टकट या गलत रास्तों से बचें, अन्यथा कानूनी संकट बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सिरदर्द और आंखों में जलन की समस्या परेशान कर सकती है. नींद पूरी न होने या अत्यधिक तनाव के कारण थकान महसूस होगी. डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाएं और आंखों को आराम दें. शाम को हल्की सैर या योग आपको बेहतर महसूस कराएगा.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले कपड़े या जूते दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 May 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन धैर्य और अनुशासन की परीक्षा का हो सकता है. ग्रहों की विपरीत स्थिति के कारण कानूनी पचड़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

व्यापार और वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों को क्या सलाह दी जाती है?

आर्थिक दृष्टि से दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है, देनदारी बढ़ने की आशंका है. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़े जातकों को बड़ा घाटा हो सकता है, इसलिए नई डील टाल दें.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में कुंभ राशि वालों को क्या उम्मीद करनी चाहिए?

कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित श्रेय मिलने में कमी महसूस हो सकती है. करियर ग्रोथ अस्थायी रूप से रुकी हुई लग सकती है, धैर्य रखें और विवादों से बचें.

कुंभ राशि के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है. आज बड़ी उपलब्धि की बजाय रूटीन पर ध्यान केंद्रित करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

कुंभ राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन पर आज क्या प्रभाव पड़ सकता है?

खर्चों में वृद्धि और पारिवारिक तनाव की आशंका है. जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों से बहस हो सकती है, वाणी पर संयम रखें और गलत रास्तों से बचें.

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