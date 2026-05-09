आज का दिन धैर्य और अनुशासन की परीक्षा का हो सकता है. ग्रहों की विपरीत स्थिति के कारण कानूनी पचड़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए भारी रहेगा शनिवार, ऑफिस पॉलिटिक्स से बिगड़ सकती है साख
Aquarius Horoscope 9 May 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन वित्तीय अड़चनों और कार्यक्षेत्र में सावधानी का है. जानिए कुंभ राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है?
- आर्थिक तंगी और देनदारी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी डील से बचें।
- कार्यक्षेत्र में श्रेय न मिलने से निराशा, विवादों से दूर रहें।
- विद्यार्थियों को एकाग्रता में कमी, पुराने काम का बोझ।
- पारिवारिक तनाव बढ़ेगा, वाणी पर संयम रखकर विवाद टालें।
Aaj ka Kumbh Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय और बाहरी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की विपरीत स्थिति के कारण आज का दिन आपके लिए "धैर्य और अनुशासन" की परीक्षा का हो सकता है. किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़ों से दूर रहने में ही भलाई है.
व्यापार और वित्त (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मार्केट में आपकी देनदारी (Liability) बढ़ने की आशंका है, जो मानसिक तनाव का कारण बन सकती है. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़े जातकों को आज बड़ा आर्थिक घाटा होने के योग हैं; बेहतर होगा कि आज कोई भी नई डील या बड़ा ट्रांजेक्शन टाल दें. निवेश के लिए भी आज समय अनुकूल नहीं है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का उचित श्रेय (Credit) न मिलने से हताश होना पड़ सकता है. करियर की ग्रोथ रुकी हुई महसूस होगी, लेकिन इसे अस्थायी दौर मानकर धैर्य रखें. ऑफिस में को-वर्कर्स की बातों में आकर किसी भी विवाद का हिस्सा न बनें, क्योंकि छोटी सी बात बड़े झगड़े का रूप ले सकती है और आपकी इमेज खराब हो सकती है.
विद्यार्थी और खिलाड़ी (Students & Sports Person)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना कठिन होगा. पुराने पेंडिंग कामों का बोझ आपके ऊपर दबाव और डिप्रेशन पैदा कर सकता है. आज बहुत बड़ी उपलब्धि की उम्मीद करने के बजाय केवल अपने रूटीन को बनाए रखने पर ध्यान दें. मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.
प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
12वें भाव का चंद्रमा खर्चों में वृद्धि और पारिवारिक तनाव का संकेत दे रहा है. जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है. वाणी पर संयम रखें और विवादों को सुलझाने का प्रयास करें. अवैध शॉर्टकट या गलत रास्तों से बचें, अन्यथा कानूनी संकट बढ़ सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज सिरदर्द और आंखों में जलन की समस्या परेशान कर सकती है. नींद पूरी न होने या अत्यधिक तनाव के कारण थकान महसूस होगी. डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाएं और आंखों को आराम दें. शाम को हल्की सैर या योग आपको बेहतर महसूस कराएगा.
- भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता का प्रतीक)
- भाग्यशाली अंक: 7
- अशुभ अंक: 9
- आज का उपाय: 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले कपड़े या जूते दान करें.
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Frequently Asked Questions
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
व्यापार और वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों को क्या सलाह दी जाती है?
आर्थिक दृष्टि से दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है, देनदारी बढ़ने की आशंका है. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़े जातकों को बड़ा घाटा हो सकता है, इसलिए नई डील टाल दें.
नौकरी और करियर के क्षेत्र में कुंभ राशि वालों को क्या उम्मीद करनी चाहिए?
कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित श्रेय मिलने में कमी महसूस हो सकती है. करियर ग्रोथ अस्थायी रूप से रुकी हुई लग सकती है, धैर्य रखें और विवादों से बचें.
कुंभ राशि के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है. आज बड़ी उपलब्धि की बजाय रूटीन पर ध्यान केंद्रित करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.
कुंभ राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन पर आज क्या प्रभाव पड़ सकता है?
खर्चों में वृद्धि और पारिवारिक तनाव की आशंका है. जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों से बहस हो सकती है, वाणी पर संयम रखें और गलत रास्तों से बचें.
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