Aquarius Horoscope 21 September 2025: कुंभ राशि वालों बिजनेस में फायदा लेकिन घर में विवाद संभव
Today Aquarius Horoscope 21 September 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 September 2025: कुंभ राशि चन्द्रमा के सप्तम भाव में गोचर से बिजनेस और साझेदारी में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी नए काम की शुरुआत से अच्छा लाभ मिलेगा. लेकिन खर्चों को नियंत्रित रखना जरूरी होगा, अन्यथा धन लाभ का असर कम हो सकता है.
बिजनेस राशिफल: बिजनेस में नए प्रोडक्ट लॉन्च करना लाभकारी साबित होगा. इनकम बढ़ेगी और बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी. पेरेंटल बिजनेस करने वालों को फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप संडे को थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे. हालांकि, नए निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें.
जॉब राशिफल: वर्कस्पेस पर सफलता पाने के लिए आज आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. वर्किंग वुमन को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं. विरोधियों से सावधानी रखें और अपनी बातों को बहुत सोच-समझकर रखें.
लव और पारिवारिक राशिफल: पारिवारिक मोर्चे पर जीवनसाथी के साथ हल्का तनाव संभव है. माता की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है, इसलिए समय पर ध्यान दें. रिश्तों में धैर्य और संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.
युवा और छात्र राशिफल: स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में फोकस बढ़ाना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त मेहनत ही सफलता की कुंजी है. अभिभावकों को भी बच्चों की पढ़ाई और प्रोजेक्ट में सहयोग देना चाहिए.
हेल्थ राशिफल: आपकी सेहत मजबूत रहेगी. धीरे-धीरे काम पूरे होंगे. योग और हल्का व्यायाम आपको दिनभर एनर्जेटिक बनाए रखेगा.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ब्राउन
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.
FAQs:
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में नए प्रोडक्ट लॉन्च करना सही रहेगा?
उत्तर: हाँ, नए प्रोडक्ट से लाभ और बाजार में अच्छी पहचान मिलेगी.
प्रश्न 2: क्या छात्रों को आज सफलता आसानी से मिलेगी?
उत्तर: नहीं, सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत और माता-पिता का सहयोग जरूरी होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
