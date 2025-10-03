Aaj Ka Kark Rashifal 3 October 2025: कर्क राशि साझेदारी में लाभ पर नौकरी में दबाव बढ़ेगा, पुराने रिश्तों में आई खटास आज कम हो सकती है
Today Cancer Horoscope 3 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 3 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से साझेदारी के व्यवसाय में फायदा मिलेगा. व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है, खासकर फेस्टिवल सीजन में बिना ज्यादा प्रचार-प्रसार के ही अच्छा मुनाफा होगा.
स्वास्थ्य राशिफल: दांत से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए खानपान और साफ-सफाई पर ध्यान दें. मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.
व्यापार राशिफल: वाशी योग के प्रभाव से नई योजनाओं को जमीन पर उतारना लाभदायक होगा. विदेश से भी ऑफर मिल सकते हैं, एमएनसी कंपनियों से संपर्क बढ़ने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को जीएसटी कम होने का सीधा लाभ मिलेगा.
प्रेम व परिवार राशिफल: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. गृह सजावट या नवीनीकरण पर खर्च संभव है. घूमने-फिरने और खरीदारी का मूड बनेगा.
नौकरी राशिफल: काम का दबाव अधिक रहेगा और ओवरटाइम करना पड़ सकता है. वर्किंग वुमन के प्रयास आने वाले दिनों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
धन राशिफल: संपत्ति में निवेश या घर पर खर्च संभव है. भौतिक सुख-सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे.
युवा राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन का मित्रों या शिक्षकों से मतभेद हो सकता है. धैर्य से स्थिति संभालें.
सुझाव
-
दांतों की समस्या से बचने के लिए सतर्क रहें.
-
रिश्तों में संवाद और धैर्य बनाए रखें.
-
अवसरों का सही उपयोग करें.
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 3
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1. क्या कर्क राशि वालों को आज संपत्ति निवेश करना चाहिए?
हाँ, उचित जाँच के बाद किया गया निवेश लाभकारी होगा.
Q2. छात्रों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
मित्रों और शिक्षकों से विवाद से बचें और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
