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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 12 November 2026: अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, सेहत गड़बड़ाने से कैंसिल हो सकती है दोस्तों संग ट्रिप और आलस्य से बचाव; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 12 November 2026: अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, सेहत गड़बड़ाने से कैंसिल हो सकती है दोस्तों संग ट्रिप और आलस्य से बचाव; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 12 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! 8th चंद्रमा, लोन नोटिस का अलर्ट, डीलर से ट्रांसपेरेंसी, ऑफिस में विरोधी सक्रिय व गुरुवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Nov 2026 07:23 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, अप्रत्याशित घटना, ऋण, गुप्त शत्रु व सावधानी स्थान) में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते दिनभर अत्यंत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लापरवाही या जल्दबाजी से आपके साथ कोई अप्रत्याशित घटना या अनहोनी होने की आशंका बन रही है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

  • दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि
  • नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात मूला नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में प्रवेश कर संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, लोन और पारदर्शिता (Business, Loan Notice & Transparency)

डीलर के साथ रखें ट्रांसपेरेंसी, वरना बिगड़ेंगे संबंध: कारोबारियों को बाजार में अपने डीलर्स और सप्लायर्स के साथ लेन-देन और शर्तों में पूरी पारदर्शिता (Transparency) बनाकर रखनी होगी. किसी भी बात को छिपाने या स्पष्ट न करने से आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके व्यापार पर दिखेगा.

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लोन किस्त बकाया होने पर नोटिस का डर: यदि आपने व्यवसाय या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कोई लोन ले रखा है और उसकी किस्त (EMI) ड्यू चल रही है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस मिल सकता है. आर्थिक मामलों और कैश फ्लो पर और अधिक गहराई से मनन व चिंतन करने की सख्त जरूरत है.

2. करियर और नौकरी (Career, Opponents & Office Bonding)

आलस्य बनेगा बाधा, बॉस के सामने छवि बिगाड़ेंगे विरोधी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) पर आलस्य हावी रह सकता है, जो आपको आपके जरूरी कार्यों से दूर रखेगा. इस कमजोरी का फायदा उठाकर कार्यस्थल पर आपके विरोधी बॉस और उच्चाधिकारियों के सामने आपकी छवि खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे.

सीनियर-जूनियर संग तालमेल में कमी, सेहत से कैंसिल होगी ट्रिप: आज आप ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच सही बॉन्डिंग सेट करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) की दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग अचानक सेहत गड़बड़ा जाने के चलते कैंसिल हो सकती है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love Alert & Student Notes)

जीवनसाथी की बुद्धिमानी देगी नई राह, लव लाइफ में निराशा: दांपत्य जीवन (Married Life) में आपका जीवनसाथी बेहद समझदारी और बुद्धिमानी भरी बातें करेगा; उनकी ही किसी सटीक सलाह को सुनकर आपको अपने रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का कोई नया तरीका मिल सकता है. इसके विपरीत, प्रेम संबंधों (Love Life) में नया अध्याय शुरू होने से पहले ही 'दि एंड' होने या बात बिगड़ने की स्थिति बन सकती है.

छात्रों को नोट्स संभालकर रखने का अलर्ट: विद्यार्थी वर्ग (Students) इस समय अपने महत्वपूर्ण नोट्स और अध्ययन सामग्री किसी के साथ भी शेयर करने से बचें. यदि नोट्स आपके पास ही हैं, तो भी उन्हें बेहद संभालकर रखें क्योंकि उनके गुम या चोरी होने की प्रबल आशंका है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से पेट संबंधी विकार, मौसमी बुखार या अचानक शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, बाहर के तले-भुने भोजन से बचें और पर्याप्त विश्राम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल तृतीया/चतुर्थी और अष्टम भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, पीला चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें. भगवान श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, केले के वृक्ष की पूजा करें और 'विष्णु सहस्रनाम' या 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, हल्दी, गुड़ या पीले फल का दान करें. इससे आकस्मिक अनहोनी से रक्षा होगी, लोन और आर्थिक दबाव कम होगा तथा कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Nov 2026 07:23 AM (IST)
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