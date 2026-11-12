Aaj Ka Vrishabh Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, अप्रत्याशित घटना, ऋण, गुप्त शत्रु व सावधानी स्थान) में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते दिनभर अत्यंत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लापरवाही या जल्दबाजी से आपके साथ कोई अप्रत्याशित घटना या अनहोनी होने की आशंका बन रही है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

12 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात मूला नक्षत्र

दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में प्रवेश कर संचरण करेंगे

चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद में प्रवेश कर संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, लोन और पारदर्शिता (Business, Loan Notice & Transparency)

डीलर के साथ रखें ट्रांसपेरेंसी, वरना बिगड़ेंगे संबंध: कारोबारियों को बाजार में अपने डीलर्स और सप्लायर्स के साथ लेन-देन और शर्तों में पूरी पारदर्शिता (Transparency) बनाकर रखनी होगी. किसी भी बात को छिपाने या स्पष्ट न करने से आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके व्यापार पर दिखेगा.

लोन किस्त बकाया होने पर नोटिस का डर: यदि आपने व्यवसाय या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कोई लोन ले रखा है और उसकी किस्त (EMI) ड्यू चल रही है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस मिल सकता है. आर्थिक मामलों और कैश फ्लो पर और अधिक गहराई से मनन व चिंतन करने की सख्त जरूरत है.

2. करियर और नौकरी (Career, Opponents & Office Bonding)

आलस्य बनेगा बाधा, बॉस के सामने छवि बिगाड़ेंगे विरोधी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) पर आलस्य हावी रह सकता है, जो आपको आपके जरूरी कार्यों से दूर रखेगा. इस कमजोरी का फायदा उठाकर कार्यस्थल पर आपके विरोधी बॉस और उच्चाधिकारियों के सामने आपकी छवि खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे.

सीनियर-जूनियर संग तालमेल में कमी, सेहत से कैंसिल होगी ट्रिप: आज आप ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच सही बॉन्डिंग सेट करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) की दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग अचानक सेहत गड़बड़ा जाने के चलते कैंसिल हो सकती है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love Alert & Student Notes)

जीवनसाथी की बुद्धिमानी देगी नई राह, लव लाइफ में निराशा: दांपत्य जीवन (Married Life) में आपका जीवनसाथी बेहद समझदारी और बुद्धिमानी भरी बातें करेगा; उनकी ही किसी सटीक सलाह को सुनकर आपको अपने रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का कोई नया तरीका मिल सकता है. इसके विपरीत, प्रेम संबंधों (Love Life) में नया अध्याय शुरू होने से पहले ही 'दि एंड' होने या बात बिगड़ने की स्थिति बन सकती है.

छात्रों को नोट्स संभालकर रखने का अलर्ट: विद्यार्थी वर्ग (Students) इस समय अपने महत्वपूर्ण नोट्स और अध्ययन सामग्री किसी के साथ भी शेयर करने से बचें. यदि नोट्स आपके पास ही हैं, तो भी उन्हें बेहद संभालकर रखें क्योंकि उनके गुम या चोरी होने की प्रबल आशंका है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से पेट संबंधी विकार, मौसमी बुखार या अचानक शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, बाहर के तले-भुने भोजन से बचें और पर्याप्त विश्राम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल तृतीया/चतुर्थी और अष्टम भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, पीला चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें. भगवान श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, केले के वृक्ष की पूजा करें और 'विष्णु सहस्रनाम' या 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, हल्दी, गुड़ या पीले फल का दान करें. इससे आकस्मिक अनहोनी से रक्षा होगी, लोन और आर्थिक दबाव कम होगा तथा कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे.

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