हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal (08 October): धनु राशि शिक्षा और करियर में नई उपलब्धि

Aaj Ka Dhanu Rashifal (08 October): धनु राशि शिक्षा और करियर में नई उपलब्धि

Today Sagittarius Horoscope 8 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Oct 2025 04:16 AM (IST)
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 8 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा द्वितीय भाव में होने से आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. धन की आमद बनी रहेगी और रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं. परिवार के साथ समय अच्छा गुज़रेगा और घर में उत्सव या खुशियों का माहौल बनेगा.

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के प्रति आप आज जागरूक रहेंगे. व्यायाम और नियमित दिनचर्या अपनाने से आपको फायदा होगा. हल्की थकान महसूस हो सकती है लेकिन योग व प्राणायाम से आप ऊर्जावान बने रहेंगे.

व्यापार/बिज़नेस राशिफल: अतिगंड योग के बनने से आपके व्यवसायिक संपर्क मज़बूत होंगे. इससे आपको नए अवसर प्राप्त होंगे. जो लोग हैंडमेड आइटम या क्राफ्ट बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज का दिन खास रहेगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

नौकरी/करियर राशिफल: वर्कस्पेस पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. ऑफिस में बॉस आपकी ऑनलाइन मदद करेंगे जिससे प्रगति के रास्ते खुलेंगे. वर्किंग वुमन को किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में लीड करने का अवसर मिलेगा, यह आपके करियर को नई दिशा देगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल: आज परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ प्यार व गर्मजोशी से भरे पल बिताएंगे. दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी. किसी पारिवारिक आयोजन में हिस्सा लेने का अवसर भी मिल सकता है.

धन राशिफल: फाइनेंस से संबंधित मामलों में लाभकारी समय है. निवेश से फायदा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

युवा राशिफल: वाशी योग के प्रभाव से युवाओं की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को एकाग्रता से मेहनत करनी होगी और इसका लाभ जल्द ही मिलेगा.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: ग्रे
  • अशुभ अंक: 3
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या बिजनेस में ऑनलाइन विस्तार करना सही रहेगा?
A1. हाँ, आज ऑनलाइन बिजनेस करने से लाभ और नए कस्टमर जुड़ने के योग प्रबल हैं.

Q2. क्या युवाओं को आज सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा?
A2. जी हाँ, वाशी योग से समाज में आपकी इज्ज़त और पहचान बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Oct 2025 04:16 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Embed widget