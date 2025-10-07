स्वास्थ्य राशिफल
जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. खान-पान पर ध्यान दें और हल्का व्यायाम करें. युवा कार्य का दबाव न लें और पर्याप्त आराम करें.
बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय में मुनाफे की स्थिति सामान्य रहेगी. पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लें. मार्केटिंग या मीटिंग से जुड़े निर्णय सोच-समझकर करें. बिजनेस विस्तार में जल्दबाजी न करें. व्यवसायियों के लिए निवेश या नई परियोजना में सोच-समझ कर कदम रखना लाभदायक रहेगा.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए कार्यक्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेगा. असफलता मिलने की संभावना है, इसलिए संयम और धैर्य से कार्य करें. अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर ध्यान दें.
धन, लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक कार्यों में बाधा आ सकती है. परिवार के साथ संवाद बनाए रखें. प्रेम और वैवाहिक संबंधों में धैर्य बनाए रखें.
स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अनुभवी की सलाह पर ध्यान देना चाहिए. नाराजगी और असफलता से निराश न हों. मेहनत और संयम से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
शुभ अंक – 1
शुभ रंग – सफेद
अशुभ अंक – 6
FAQs
Q1. क्या साझेदारी बिजनेस में निर्णय लेना ठीक रहेगा?
नहीं, महत्वपूर्ण निर्णय बिना पार्टनर के न लें.
Q2. क्या स्वास्थ्य को लेकर आज विशेष सावधानी जरूरी है?
हाँ, जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों की खिंचाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.