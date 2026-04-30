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Aaj ka Dhanu Rashifal 30 April 2026: वैशाख पूर्णिमा पर वज्र योग से मार्केट में जमेगी धाक, इन्वेस्टर्स के सहयोग से होगा बड़ा धन लाभ
Saggitarius Horoscope: धनु राशिफल 30 अप्रैल 2026 को बिज़नेस में वज्र योग का लाभ मिलेगा और इन्वेस्टर्स से मदद मिलेगी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
Aaj ka Dhanu Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.
ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.
बिज़नेस और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन लाभ के नए अवसर लेकर आएगा. चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. वज्र योग बनने से नए टैरिफ नियम आपके बिजनेस के लिए वरदान साबित होंगे. आपके जुझारूपन की प्रशंसा सोशल मीडिया और मार्केट में हर जगह होगी, जिससे बड़े इन्वेस्टर्स आपसे संपर्क कर सकते हैं. आर्थिक पक्ष पहले से काफी मजबूत होगा.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. सिस्टम की बारीकियों को समझना एंप्लॉयड पर्सन के काम को बहुत आसान बना देगा, जिससे आप अपने टारगेट समय से पहले ही पूरे कर लेंगे. नई नौकरी जॉइन करने वालों के लिए आज सहकर्मियों के साथ बॉन्डिंग बनाने का शानदार दिन है. आपका धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता करियर को नई सुरक्षा और ऊंचाइयां प्रदान करेगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास का है. किसी कठिन विषय की तह तक जाने की आपकी कोशिश सफल रहेगी. यदि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स या ट्रेनिंग में हैं, तो आज का दिन आपके कौशल को निखारने के लिए उत्तम है. गुरुजनों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक संबंधों में आज मधुरता घुलेगी. भाई-बहनों के साथ बैठकर पुरानी यादें साझा करने से रिश्तों की पुरानी कड़वाहट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी. परिवार में एकजुटता का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में भी पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत की दृष्टि से आज का दिन 'संकल्प' का है. आज आप अपनी किसी पुरानी बुरी लत (Bad Habit) को छोड़ने का कड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो आपके भविष्य के स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा. मानसिक रूप से आप खुद को शांत और दृढ़ महसूस करेंगे. योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना लाभदायक रहेगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल का दान करें. दक्षिण दिशा की यात्रा लाभप्रद रहेगी.
FAQs
1. धनु राशि वालों के लिए आज धन लाभ के क्या रास्ते हैं?
आज नए टैरिफ नियमों और बेहतर बिज़नेस स्ट्रेटजी के कारण मुनाफे में भारी वृद्धि की संभावना है.
2. करियर में सफलता के लिए आज क्या खास करें?
काम के दौरान धैर्य रखें और सिस्टम की छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान दें, इससे आप कम मेहनत में बेहतर नतीजे पाएंगे.
3. परिवार में चल रही अनबन को कैसे दूर करें?
आज भाई-बहनों के साथ संवाद का रास्ता खोलें. पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन सबसे शुभ है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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