Aaj Ka Dhanu Rashifal 29 September 2025: धनु राशि आत्मविश्वास में वृद्धि, नौकरीपेशा लोगों के लिए शुभ योग, पढ़ें राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 29 September 2025: धनु राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा. सुनफा योग के प्रभाव से बिजनेस में नई योजनाएँ बनेंगी और आप फेस्टिव सीजन को देखते हुए कुछ नए एम्पलॉयी भी हायर कर सकते हैं. धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. पैरों के दर्द से राहत मिलेगी, जिससे आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. अनावश्यक तनाव से बचें और ध्यान व योग से मानसिक संतुलन बनाए रखें.
व्यापार राशिफल: व्यवसायियों के लिए समय लाभदायक है. सोशल मीडिया और संपर्क सूत्रों का सही उपयोग आपको नई उपलब्धियां दिलाएगा. नए एम्पलॉयी और नए विचार बिजनेस को नई दिशा देंगे. केवल समय का सदुपयोग करना आवश्यक है.
लव और पारिवारिक जीवन: वाशि योग के कारण घर में सुख-शांति बनी रहेगी. फर्नीचर और डेकोरेशन से संबंधित खरीदारी का सही समय है. दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में सामंजस्य का माहौल रहेगा.
नौकरी राशिफल: वर्किंग वुमन पर ऑफिस में जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहेगा, जिससे निजी कार्य प्रभावित हो सकते हैं. कार्यस्थल पर अभी सभी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, इसलिए सावधानी और अलर्ट रहकर काम करें.
धन राशिफल: धन से संबंधित मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें. फेस्टिव सीजन की तैयारियों में बजट को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें.
युवा राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को सलाह दी जाती है कि अनावश्यक बहस और चर्चाओं से दूर रहें. आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें.
शुभ अंक : 1
शुभ रंग : ऑरेंज
उपाय : भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में विस्तार करना उचित रहेगा?
हाँ, सुनफा योग के प्रभाव से नए एम्पलॉयी हायर करने और बिजनेस विस्तार का समय अनुकूल है.
Q2: क्या वर्किंग वुमन के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा?
जी हाँ, ऑफिस की जिम्मेदारियों के कारण निजी कार्य प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए समय प्रबंधन जरूरी है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
