Aaj Ka sagittarius Rashifal (28 November 2025): धनु राशि छोटे भाइयों पर रखें नजर, बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ!

Aaj Ka sagittarius Rashifal (28 November 2025): धनु राशि छोटे भाइयों पर रखें नजर, बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ!

Today sagittarius Horoscope 28 November 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 28 Nov 2025 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Dhanu Rashifal 28 November 2025 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन प्रगतिशील रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से छोटे भाई-बहनों से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. उनकी संगति या गतिविधियों पर नजर रखें, इससे आगे चलकर कई महत्वपूर्ण स्थितियों को संभालने में मदद मिलेगी.

बिज़नेस राशिफल:

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहें और योजनाओं को अपडेट करते रहें. पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा.

नौकरी राशिफल:

कस्टमर रिलेशनशिप या टीम हैंडलिंग वाली नौकरी करने वालों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. टीम से बॉन्डिंग मजबूत रखें, तभी आप मासिक लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. सिंगल जातक सुरक्षित और सुलझे हुए रिश्तों की तलाश करेंगे. परिवार से जुड़ी कोई सूचना, विशेषकर संतान पक्ष से, मन को सुकून देगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा नजदीक होने के कारण गंभीर विषयों पर चर्चा बेहतर परिणाम देगी. दोस्तों के साथ पढ़ाई से जुड़े मुद्दों पर बातचीत ज्ञानवर्धक रहेगी.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक रूप से आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs:

Q1: क्या आज बिजनेस में लाभ मिलेगा?

A1: हां, खासकर ऑनलाइन बिजनेस और पार्टनरशिप में.

Q2: क्या नौकरी में दबाव बढ़ेगा?

A2: हां, टीम मैनेजमेंट के कारण वर्कलोड बढ़ सकता है.

Q3: क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सफलता मिलेगी?

A3: हां, चर्चा और रिवीजन से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Q4: क्या लव लाइफ में सुधार होगा?
A4: हां, रिश्तों में स्थिरता और समझ बढ़ेगी.

Q5: क्या आज यात्रा करनी चाहिए?
A5: छोटी दूरी की यात्रा लाभदायक रहेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Nov 2025 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Horoscope
और पढ़ें
