Aaj Ka Dhanu Rashifal (15 October 2025): धनु राशि ससुराल पक्ष से तनाव की स्थिति, सेहत और काम दोनों पर ध्यान दें
Today Sagittarius Horoscope 15 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 15 October 2025 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सतर्कता और धैर्य की मांग करता है. चंद्रमा आपके आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे ससुराल या परिवार में अशुभ समाचार मिल सकते हैं. प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी परिस्थिति में जल्दबाज़ी में निर्णय न लें. मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.
व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में प्रतियोगिता और चुनौतियां अधिक रहेंगी. पार्टनरशिप में कुछ विवाद की संभावना है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें. अपने काम में लगन और कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी. नई योजनाओं को सोच-समझकर लागू करें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर कार्यभार अधिक रहेगा और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऑफिस का माहौल गर्म रहेगा, लेकिन अपने अंडर में कार्यरत लोगों पर क्रोध न करें. अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना ही लाभदायक रहेगा. वरिष्ठों से सहयोग प्राप्त होगा.
परिवार और लव राशिफल:
परिवार में संघर्ष की संभावना रहेगी. घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करें. जीवनसाथी या ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में धैर्य रखें. यंग जनरेशन घर के विवाद के कारण अध्यात्म और सोच-समझ वाले कामों की ओर झुकाव महसूस कर सकता है.
धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. खर्च पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक निवेश से बचें. किसी मित्र या परिवार की मदद में धन खर्च हो सकता है.
युवा एवं छात्र राशिफल:
छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी. आज मेहनत और सतर्कता से ही सफलता मिलेगी. खेल और कला के क्षेत्र में सक्रिय युवा सावधानीपूर्वक निर्णय लें.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत चिंताजनक रह सकती है. पुराने स्वास्थ्य विकार या हल्की बीमारी परेशान कर सकती है. डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और आहार-व्यायाम का ध्यान रखें.
शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 4
उपाय: हनुमानजी को शनिवार को चने और लाल फूल अर्पित करें.
FAQs:
Q1. क्या आज नया बिजनेस या निवेश करना सही रहेगा?
A1. नहीं, आज नया बिजनेस या निवेश करने से बचें, स्थिति अनिश्चित है.
Q2. क्या परिवार में तनाव कम होगा?
A2. यदि आप धैर्य और संयम बनाए रखें तो विवाद धीरे-धीरे कम होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
