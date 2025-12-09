हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Capricorn Rashifal (9 December 2025): मकर राशि युवा और विद्यार्थियों के लिए सावधानियों से भरा दिन!

Aaj Ka Capricorn Rashifal (9 December 2025): मकर राशि युवा और विद्यार्थियों के लिए सावधानियों से भरा दिन!

Today Makar Horoscope 9 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 09 Dec 2025 03:23 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 9 December 2025 in Hindi: आज मकर राशि वालों के लिए दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा 8वें घर में होने के कारण यात्रा के समय सावधानी बरतना आवश्यक है.

व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. मेहनत और परिश्रम का समय आ गया है, आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी, लेकिन निवेश के लिए अभी सही समय नहीं है.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. मार्केटिंग क्षेत्र में बेहतर पैकेज मिलने की संभावना है, जिससे कुछ कर्मचारी किसी अन्य कंपनी में जा सकते हैं.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड पर्सन को व्यक्तिगत समस्याओं के कारण कार्य में देरी का सामना करना पड़ सकता है. कुछ विरोधियों के जाल में फंसने की संभावना है. कार्यस्थल पर संयम और धैर्य बनाए रखें, मेहनत से कार्य पूरा होगा.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में छोटी बातों को बढ़ावा न दें, तनाव बढ़ सकता है. दांपत्य जीवन में समझदारी और संयम जरूरी है. परिवार में रिश्तों को सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं का समय घर के बाहर बीतेगा, मित्र या भाई के काम के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है. विद्यार्थियों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर पर नहीं रहेगा, फोकस बनाए रखना आवश्यक है.

हेल्थ राशिफल:

जंक फूड से बचें, इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार लें.

भाग्यशाली अंक: 2

लक्ष्मी रंग: पर्पल

अप्रिय अंक: 7

उपाय: गौ माता को दूध अर्पित करें और नीले फूल चढ़ाएं.

FAQs:

Q1: क्या बिजनेस में निवेश करना अभी सही रहेगा?

A1: नहीं, अभी निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है.

Q2: क्या नौकरी में काम प्रभावित होगा?

A2: जी हां, व्यक्तिगत कारणों से कुछ कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें.

Q3: क्या लव लाइफ में तनाव होगा?

A3: हां, छोटी बातों को बढ़ावा न दें और संयम बनाए रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Dec 2025 03:23 AM (IST)
