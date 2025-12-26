Rashifal: आज 26 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन 12 राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन केवल उत्सव या मेल-मिलाप का नहीं, बल्कि यह समझने का है कि आप किन लोगों और किन योजनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में है, इसलिए दोस्त, टीम, नेटवर्क और सोशल सर्कल दिनभर सक्रिय रहेंगे. फिर भी, आप हर बातचीत या हर निमंत्रण में पूरी तरह शामिल होने के मूड में नहीं दिखेंगे.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको भीतर से थोड़ा अलग रखता है. किसी पार्टी, पारिवारिक मिलन या सामाजिक कार्यक्रम के बीच भी आपका मन आने वाले समय की गणना करता रहेगा, कौन साथ है, कौन केवल औपचारिकता निभा रहा है और किन रिश्तों को आगे ले जाना चाहिए. यह दिन आपको quantity नहीं, quality चुनने की सीख देता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप किसी सीनियर, गाइड, पुराने मित्र या भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो मानसिक स्पष्टता मिलेगी. यह समय निर्णय लेने और भविष्य की दिशा पर बात करने के लिए सबसे संतुलित है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान किसी दोस्त या रिश्तेदार से हुई छोटी गलतफहमी भी बड़ा रूप ले सकती है. इस समय तीखी प्रतिक्रिया, जल्दबाजी में मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट से बचना ही समझदारी होगी.

Career: आज काम पूरी तरह दिमाग से बाहर नहीं जाएगा. भले ही छुट्टी या हल्का माहौल हो, लेकिन नए साल की रणनीति, नेटवर्किंग या किसी नए अवसर को लेकर सोच चलती रहेगी. भविष्य की प्लानिंग आज शुरू हो सकती है.

Finance: खर्च पार्टी, गिफ्ट या आउटिंग पर हो सकता है, लेकिन आप पूरी तरह नियंत्रण में रहेंगे. बजट बिगाड़ने का मन नहीं करेगा.

Love: रिश्तों में थोड़ी दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है. साथ बैठकर समय बिताना और खुलकर बात करना इस दूरी को कम कर सकता है.

Health: मानसिक थकान या ओवरथिंकिंग की स्थिति बन सकती है. नींद पर ध्यान देना जरूरी है.

उपाय: पीली दाल का दान करें

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 11

वृषभ राशिफल (Taurus), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन बाहर से भले ही सामान्य या उत्सवपूर्ण लगे, लेकिन भीतर ही भीतर आप अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और छवि को लेकर गंभीर मंथन में रहेंगे. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में है, इसलिए आज का फोकस रिश्तों या मनोरंजन से ज्यादा इस बात पर रहेगा कि आप काम, समाज और परिवार में किस तरह देखे जा रहे हैं.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिक बनाता है. किसी पारिवारिक मिलन, क्रिसमस या सामाजिक कार्यक्रम में मौजूद होते हुए भी आपका मन बार-बार अधूरे काम, आने वाली मीटिंग या प्रोफेशनल फैसलों की ओर लौट सकता है. यह दिन आपको याद दिलाता है कि आपकी स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताक़त है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप किसी वरिष्ठ, बॉस या परिवार के अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो आगे की दिशा को लेकर स्पष्टता मिलेगी. यह समय प्रतिष्ठा से जुड़े निर्णय लेने के लिए सबसे संतुलित है.

लेकिन राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान सार्वजनिक प्रतिक्रिया, ऑफिस पॉलिटिक्स या सोशल मीडिया पर किसी टिप्पणी से बचना जरूरी होगा. इस समय कही गई एक बात आपकी छवि पर अनावश्यक असर डाल सकती है.

Career: काम से जुड़ा दबाव बना रह सकता है, लेकिन आज आपका संयम और गंभीर रवैया लोगों की नजर में आपकी साख को मजबूत करेगा. जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत भी मिल सकते हैं.

Finance: स्थिर आय, सेविंग्स और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान रहेगा. कोई बड़ा जोखिम लेने का मन नहीं करेगा.

Love: जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि आप काम में ज्यादा उलझे हुए हैं. थोड़ा समय देना रिश्तों में संतुलन लाएगा.

Health: गर्दन, गले या मानसिक थकान से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. आराम जरूरी है.

उपाय: सफेद मिठाई या दूध से बनी वस्तु का दान करें

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको रोजमर्रा की सीमाओं से थोड़ा ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर देखने के लिए प्रेरित करेगा. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में है, इसलिए मन यात्रा, भविष्य की योजनाओं, पढ़ाई, विश्वास और जीवन की दिशा जैसे विषयों में उलझा रह सकता है. बाहर भले ही हल्का माहौल हो, भीतर आप गंभीर सवालों के जवाब ढूंढते नजर आएंगे.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको भीड़ में रहते हुए भी अलग सोचने वाला बनाता है. किसी पारिवारिक मिलन, उत्सव या बातचीत के दौरान अचानक कोई बात, कोई वाक्य या कोई अनुभव आपको अंदर से झकझोर सकता है और आपकी सोच की दिशा बदल सकता है. यह दिन आपको यह एहसास कराता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ सवाल साथ लेकर चलना भी जरूरी है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप किसी शिक्षक, मेंटर, सीनियर या मार्गदर्शक से बातचीत करते हैं, तो मानसिक स्पष्टता मिलेगी. यह समय पढ़ाई, इंटरव्यू की तैयारी, डॉक्यूमेंटेशन या भविष्य से जुड़े निर्णयों के लिए अनुकूल है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान जल्दबाजी में यात्रा की योजना बनाना, टिकट बुक करना या किसी कानूनी/ऑनलाइन दस्तावेज पर साइन करना नुकसानदेह हो सकता है. इस समय “अभी कर लेते हैं” वाला रवैया छोड़ना बेहतर रहेगा.

Career: लेखन, मीडिया, डिजिटल, ट्रेनिंग, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. नई जानकारी या नया दृष्टिकोण आगे चलकर काम आएगा.

Finance: शिक्षा, यात्रा या किसी अनुभव पर खर्च हो सकता है. यह खर्च बोझ नहीं, बल्कि निवेश जैसा महसूस होगा.

Love: लॉन्ग-डिस्टेंस रिश्तों या विचारों के अंतर के कारण थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन संवाद से स्थिति सुधर सकती है.

Health: कमर, पैरों या नसों में थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन-टाइम कम रखें.

उपाय: तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन बाहर से भले ही शांत या सामान्य दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर आप काफी कुछ महसूस कर रहे होंगे. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में है, इसलिए मन गहराई में जाएगा और कुछ पुरानी बातें, यादें या अधूरे भाव अचानक सतह पर आ सकते हैं. यह दिन आपको हल्का नहीं, बल्कि थोड़ा गंभीर और अंतर्मुखी बना सकता है.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको चुप रहकर चीजों को समझने की सलाह देता है. किसी पारिवारिक मिलन, उत्सव या लोगों के बीच मौजूद रहते हुए भी आप यह महसूस कर सकते हैं कि हर बात साझा करना जरूरी नहीं है. आज आप दूसरों की बातों से ज्यादा उनके इरादों को पढ़ने की कोशिश करेंगे. यह दिन भावनात्मक समझ को गहरा करता है, भले ही वह आरामदायक न लगे.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप खुद के साथ समय बिताते हैं, लिखते हैं या किसी बेहद भरोसेमंद व्यक्ति से निजी बातचीत करते हैं, तो मन हल्का होगा. यह समय भावनात्मक निर्णयों को समझने और भीतर की उलझन को सुलझाने के लिए सबसे संतुलित है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान भावनाओं में बहकर कोई प्रतिक्रिया देना या पुरानी बातों को उछालना रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है. इस समय चुप रहना और प्रतिक्रिया को टालना ही बेहतर रहेगा.

Career: ऑफिस या प्रोफेशनल जीवन में गोपनीयता जरूरी है. हर योजना या विचार साझा न करें. पर्दे के पीछे किया गया काम आगे चलकर सराहा जा सकता है.

Finance: लोन, टैक्स, इंश्योरेंस या साझा धन से जुड़े मामलों पर सोच हो सकती है. कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें.

Love: भावनात्मक दूरी या पुरानी यादें मन को भारी कर सकती हैं. आज खुद को समझना ज्यादा जरूरी है.

Health: पेट, हार्मोनल असंतुलन या anxiety जैसी स्थिति बन सकती है. पानी और नींद का ध्यान रखें.

उपाय: चावल या सफेद वस्तु का दान करें

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

सिंह राशिफल (Leo), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों के नाम है , लेकिन बाहरी मिठास के पीछे छिपी सच्चाई को समझने का भी. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में है, इसलिए जीवनसाथी, पार्टनर, करीबी दोस्त और प्रोफेशनल सहयोगी दिनभर आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेंगे. यह दिन आपको यह देखने का मौका देता है कि आप रिश्तों में नेतृत्व कर रहे हैं या नियंत्रण.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको भीतर से थोड़ा अलग-थलग कर सकता है. किसी सामाजिक या पारिवारिक मिलन में मौजूद रहते हुए भी आप यह महसूस कर सकते हैं कि कुछ बातें कही नहीं जा रहीं, कुछ भाव दबे हुए हैं. आज आप दिखावे से ज्यादा ईमानदारी और साफ़ संवाद की जरूरत महसूस करेंगे. यह दिन आपको यह सिखाता है कि रिश्तों में ताक़त हमेशा आवाज ऊँची करने से नहीं, सुनने से आती है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप जीवनसाथी, पार्टनर या किसी बेहद करीबी व्यक्ति से शांत और स्पष्ट बातचीत करते हैं, तो गलतफहमी सुलझ सकती है. यह समय रिश्तों में संतुलन और भरोसा दोबारा बनाने के लिए सबसे अनुकूल है.

लेकिन राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान ego, अधिकार जताने या “मैं सही हूँ” साबित करने की प्रवृत्ति रिश्तों में टकराव बढ़ा सकती है. इस समय कही गई एक बात लंबे समय तक असर छोड़ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी होगा.

Career: पार्टनरशिप, क्लाइंट डील या टीमवर्क से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है. किसी भी सहमति या वादे से पहले शर्तों को ध्यान से समझें.

Finance: पेमेंट, कमीशन या प्रोफेशनल कमिटमेंट में देरी हो सकती है. धैर्य रखें, जल्दबाजी में दबाव न बनाएं.

Love: रिश्तों में संवाद ही सबसे बड़ा समाधान बनेगा. चुप्पी या अहंकार दूरी बढ़ा सकता है.

Health: BP, थकान या मानसिक दबाव की शिकायत हो सकती है. खुद को ओवर-एक्सर्ट न करें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको यह याद दिलाता है कि आपका संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताक़त है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में है, इसलिए काम, जिम्मेदारियाँ और रोजमर्रा की चुनौतियाँ दिन के केंद्र में रहेंगी. बाहर का माहौल चाहे हल्का हो, लेकिन आप भीतर से जानते हैं कि कुछ चीजें अभी भी ध्यान माँग रही हैं.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको भावनाओं से ज्यादा व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक बनाता है. आज आप दूसरों की गलतियाँ जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन यह दिन आपको सिखाता है कि हर बात को सुधारने की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी चीजों को उनके हाल पर छोड़ना ही मानसिक शांति देता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप अधूरे काम निपटाते हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं या किसी जरूरी मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय लेते हैं, तो मन हल्का और नियंत्रण में महसूस होगा. यह समय कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सबसे अनुकूल है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान छोटी-छोटी बातों पर बहस, आलोचना या किसी की कार्यशैली पर टिप्पणी रिश्तों और माहौल को बिगाड़ सकती है. इस समय “ठीक कर देने” की बजाय “छोड़ देने” में ही समझदारी है.

Career: टारगेट-बेस्ड काम, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, हेल्थ या सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. मेहनत दिखेगी, भले ही तुरंत तारीफ़ न मिले.

Finance: छोटा लेकिन स्थिर लाभ संभव है. आज जोखिम लेने से ज्यादा बजट और प्लानिंग पर ध्यान रहेगा.

Love: जरूरत से ज्यादा आलोचना या परफेक्शन की उम्मीद रिश्तों में दूरी ला सकती है. नरमी जरूरी है.

Health: पाचन, त्वचा या थकान से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. पानी और आराम का ध्यान रखें.

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं

Lucky Color: बेज

Lucky Number: 4

तुला राशिफल (Libra), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन हल्का दिख सकता है, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म भावनात्मक संतुलन बनाने की जरूरत महसूस होगी. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में है, इसलिए प्रेम, रचनात्मकता, बच्चों से जुड़े विषय और दिल से जुड़े फैसले आज केंद्र में रहेंगे. बाहर का माहौल आनंदमय हो सकता है, पर आप भीतर यह तय कर रहे होंगे कि किस चीज से आपको सच में खुशी मिलती है.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको दिखावे से दूर रखता है. किसी उत्सव, मुलाक़ात या बातचीत के दौरान आप यह महसूस कर सकते हैं कि हँसी-मजाक के पीछे कुछ भाव कहे नहीं जा रहे. आज आप superficial बातों से जल्दी ऊब सकते हैं और सार्थक संवाद की तलाश में रहेंगे. यह दिन आपको सिखाता है कि संतुलन सिर्फ़ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि मन और इच्छाओं के बीच भी जरूरी है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप किसी रचनात्मक काम पर ध्यान देते हैं, बच्चों से जुड़ा निर्णय लेते हैं या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ खुलकर बातचीत करते हैं, तो मन प्रसन्न और स्थिर रहेगा. यह समय दिल से जुड़े फैसलों के लिए सबसे अनुकूल है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में भ्रम या पछतावा दे सकता है. इस समय किसी रिश्ते या निवेश से जुड़ा बड़ा फैसला टालना ही बेहतर रहेगा.

Career: कंटेंट, डिजाइन, कला, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. आज की प्रेरणा आगे चलकर काम आएगी.

Finance: स्पेकुलेशन या शौक़ पर खर्च हो सकता है. सीमाएं तय रखना जरूरी है.

Love: प्रेम जीवन में गर्मजोशी और आकर्षण रहेगा, लेकिन भावनात्मक स्पष्टता जरूरी होगी.

Health: कमर, किडनी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. संतुलन बनाए रखें.

उपाय: इत्र, सुगंध या सफेद फूल का दान करें

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 7

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको बाहरी दुनिया से ज्यादा घर, स्मृतियों और भीतर के संतुलन की ओर खींचेगा. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, इसलिए मन घरेलू मामलों, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा पर टिका रहेगा. बाहर का शोर हो सकता है, लेकिन भीतर आप शांति की तलाश में रहेंगे.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और चीजों को भीतर से समझने की क्षमता देता है. किसी पारिवारिक मिलन या सामाजिक अवसर पर मौजूद रहते हुए भी आप यह महसूस कर सकते हैं कि कुछ भाव कहे नहीं जा रहे. आज आप अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. यह दिन आपको यह सिखाता है कि हर संघर्ष बाहर नहीं लड़ा जाता , कुछ अंदर ही सुलझते हैं.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप घर, प्रॉपर्टी या परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लेते हैं, या किसी करीबी के साथ शांत बातचीत करते हैं, तो मन हल्का होगा. यह समय भावनात्मक स्थिरता बनाने के लिए सबसे अनुकूल है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान भावनात्मक दबाव में लिया गया फैसला या तीखी प्रतिक्रिया रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है. इस समय खुद को और दूसरों को थोड़ा स्पेस देना ही बेहतर रहेगा.

Career: वर्क-फ्रॉम-होम, रिसर्च, बैकएंड या रणनीतिक काम से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. पर्दे के पीछे किया गया प्रयास आगे चलकर सराहा जाएगा.

Finance: प्रॉपर्टी, वाहन या घर से जुड़े खर्च/योजना पर विचार हो सकता है. जल्दबाजी न करें.

Love: परिवार और रिश्तों से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत संभव है.

Health: छाती, पीठ या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. आराम और शांति जरूरी है.

उपाय: घर में दीपक जलाएं

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 8

धनु राशिफल (Sagittarius), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको बोलने, समझाने और अपनी बात रखने की ओर प्रेरित करेगा. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में है, इसलिए संवाद, संदेश, छोटी यात्राएं और आसपास के लोग दिनभर आपकी सोच को दिशा देंगे. बाहर का माहौल हल्का या सामाजिक हो सकता है, लेकिन आपके शब्दों में आज असाधारण प्रभाव रहेगा.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको स्पष्ट लेकिन थोड़ा बेबाक बना सकता है. आज आप सच कहने से पीछे नहीं हटेंगे, पर यह दिन आपको यह भी सिखाता है कि हर सच हर समय कहना जरूरी नहीं होता. बातचीत में संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताक़त बनेगी. भाई-बहन, करीबी मित्र या सहकर्मी से जुड़ा कोई विषय उभर सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप कोई जरूरी कॉल करते हैं, मीटिंग रखते हैं या किसी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो परिणाम सकारात्मक रहेगा. यह समय विचार स्पष्ट करने और सही शब्द चुनने के लिए सबसे अनुकूल है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान जल्दबाजी में कही गई बात, कटाक्ष या अधूरा मैसेज विवाद पैदा कर सकता है. इस समय प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोच लेना ही समझदारी होगी.

Career: सेल्स, मीडिया, PR, मार्केटिंग, ट्रेनिंग या पब्लिक-डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. आज आपकी बात सुनी जाएगी, बशर्ते आप उसे सही ढंग से रखें.

Finance: छोटे लेकिन त्वरित लाभ संभव हैं. किसी पुराने संपर्क से आर्थिक फायदा हो सकता है.

Love: दोस्तों या करीबी व्यक्ति से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा.

Health: कंधे, हाथ या गले में खिंचाव महसूस हो सकता है. आवाज और शरीर दोनों को आराम दें.

उपाय: केले या पीले फल का दान करें

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको मूल्य, सुरक्षा और प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करेगा. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, इसलिए धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय दिनभर आपके व्यवहार को प्रभावित करेंगे. बाहर का माहौल चाहे हल्का हो, लेकिन भीतर आप यह तय कर रहे होंगे कि क्या वास्तव में आपके लिए जरूरी है और क्या सिर्फ़ आदत बन चुका है.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको कम बोलने और ज्यादा सोचने वाला बनाता है. आज आप शब्दों के असर को पहले से बेहतर समझेंगे. किसी पारिवारिक मिलन या बातचीत में आप यह महसूस कर सकते हैं कि कही गई एक बात लंबे समय तक असर छोड़ सकती है. यह दिन आपको सिखाता है कि संयमित वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताक़त है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप बजट, सेविंग्स या भविष्य की आर्थिक योजना पर विचार करते हैं, तो स्थिति स्पष्ट होगी. यह समय परिवार से जुड़े किसी निर्णय या भरोसेमंद बातचीत के लिए भी अनुकूल है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान कठोर शब्द, ताना या जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक फैसला रिश्तों और माहौल दोनों को प्रभावित कर सकता है. इस समय प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि आप बात को टाल दें.

Career: फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट या जिम्मेदारी वाले पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए दिन स्थिर लेकिन महत्वपूर्ण है. आपकी विश्वसनीयता आज लोगों के सामने साफ़ दिखेगी.

Finance: सेविंग्स, बजट और भविष्य की सुरक्षा पर फोकस रहेगा. जोखिम लेने का मन नहीं करेगा, और यही समझदारी होगी.

Love: परिवार या करीबी रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत महसूस होगी. शब्दों में नरमी रखें.

Health: गले, दांत या थकान से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. पानी और आराम का ध्यान रखें.

उपाय: गुड़ या तिल का दान करें

Lucky Color: नेवी ब्लू

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 26 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, इसलिए यह दिन आपके निर्णय, पहचान और दिशा से जुड़ा है. बाहर का माहौल चाहे हल्का या सामाजिक हो, भीतर आप यह तय कर रहे होंगे कि अब आगे किस तरह चलना है और किन बातों पर समझौता नहीं करना. यह दिन आपको खुद से आमने-सामने खड़ा करता है , बिना शोर के, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको स्वतंत्र सोच देता है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाता है कि हर आजादी की एक जिम्मेदारी होती है. आज आप दूसरों की अपेक्षाओं से थोड़ा हटकर सोच सकते हैं. किसी मुलाक़ात, बातचीत या घटना के दौरान अचानक यह एहसास हो सकता है कि आप जिस रास्ते पर हैं, वह आपका अपना चुना हुआ है या किसी और की सुविधा के लिए अपनाया गया है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान लिया गया कोई भी निर्णय , चाहे वह करियर, रिश्ते या निजी दिशा से जुड़ा हो , लंबे समय तक असर डाल सकता है. यह समय आत्मविश्वास के साथ “हाँ” या “न” कहने के लिए सबसे संतुलित है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान दूसरों की भावनाओं की अनदेखी या अत्यधिक जिद रिश्तों में दूरी ला सकती है. इस समय यह याद रखना जरूरी है कि अपनी बात रखना और दूसरों को नजरअंदाज करना , दोनों में फर्क होता है.

Career: नई भूमिका, नई जिम्मेदारी या नई पहचान की स्थिति बन सकती है. आज लोग आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे, बशर्ते आप उन्हें स्पष्ट और शांत ढंग से रखें.

Finance: नए आय-स्रोत या भविष्य की योजना पर विचार होगा. आज सोच ज्यादा है, खर्च कम , और यही सही संतुलन है.

Love: स्वतंत्रता की चाह बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना भी जरूरी रहेगा. साफ़ संवाद रिश्तों को संतुलित रखेगा.

Health: थकान, डिहाइड्रेशन या मानसिक बोझ महसूस हो सकता है. शरीर और मन , दोनों को आराम दें.

उपाय: सूर्य को जल में मिश्री डालकर अर्घ्य दें

Lucky Color: इलेक्ट्रिक ब्लू

Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 26 दिसंबर 2025

आज का दिन बाहरी शोर से थोड़ा हटकर अंदर की आवाज सुनने का है. कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में है, इसलिए मन अंतर्मुखी रहेगा और अकेले समय की जरूरत महसूस होगी. बाहर लोग जश्न या बातचीत में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन आप भीतर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपको वास्तव में क्या थका रहा है और क्या सुकून देता है.

शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको संवेदनशील लेकिन जागरूक बनाता है. आज आप दूसरों की कही-अनकही बातों को जल्दी पकड़ लेंगे. किसी मुलाक़ात या बातचीत के बाद यह एहसास हो सकता है कि हर रिश्ते में मौजूद रहना जरूरी नहीं , कभी-कभी दूरी ही समझदारी होती है. यह दिन आपको भावनात्मक सीमाएं तय करने की सीख देता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36 से 12:18) के दौरान यदि आप ध्यान, लेखन, प्रार्थना या शांत चिंतन करते हैं, तो मन हल्का होगा. यह समय खुद से जुड़े फैसलों, पुराने बोझ छोड़ने और मानसिक स्पष्टता के लिए सबसे अनुकूल है.

इसके विपरीत, राहु काल (1:30 से 3:00) के दौरान अनावश्यक खर्च, भावनात्मक मैसेज या किसी पुराने मुद्दे को दोबारा उठाने से बचें. इस समय लिया गया निर्णय भ्रम या पछतावे की वजह बन सकता है.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम, रिसर्च, क्रिएटिव प्लानिंग या तैयारी आज आगे चलकर काम आएगी. हर सफलता आज दिखे, यह जरूरी नहीं.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर भावनात्मक कारणों से. बजट पर नजर रखें और impulse buying से बचें.

Love: आज अकेले समय की जरूरत महसूस होगी. खुद को समझना आज रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण है.

Health: नींद, आंखों या मानसिक थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है. आराम और हाइड्रेशन जरूरी है.

उपाय: मौन साधना या ध्यान करें

Lucky Color: सी-ग्रीन

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.