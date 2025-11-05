Aaj Ka Rashifal: 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सफलता? जानें मेष से कर्क राशिफल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 5 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

आज की पूर्णिमा आपके भीतर छिपी लीडरशिप एनर्जी को जगा रही है. आप पुराने डर और संकोच से मुक्त होकर अपने करियर या रिश्तों का नया अध्याय लिखेंगे. जो काम रुका था उसमें अब गति आएगी. आपकी निर्णय-क्षमता आपको सामान्य से असाधारण बनाएगी.

Career/Business: नई डील या पदोन्नति संभावित. अपना विचार खुलकर रखें.

Love Life: पार्टनर के साथ स्पेस देने से संबंध मजबूत होंगे.

Education: कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फोकस तेज़ होगा.

Health: ब्लड प्रेशर या एंगर कंट्रोल पर ध्यान रखें.

Finance: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से सफलता.

सफलता का मंत्र: 'यदा तेजः स्वयं दीप्तं शमयेत् स महात्मा भवेत्.' यानी जो अपनी अग्नि नियंत्रित करे वही महान.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

उपाय: देव दीपावली पर शिवलिंग पर घी-दीप जला 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' जपें.

वृषभ (Taurus)

पूर्णिमा आपके अवचेतन मन में गहरी शांति की खोज ले आई है. अब आप समझेंगे कि दुनिया से पहले खुद से शांति बनाना कितना ज़रूरी है. आज साइलेंट वर्क, ध्यान या ट्रैवल से मन संतुलित रहेगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले दिल की आवाज़ सुनें.

Career/Business: रिसर्च और क्रिएटिव फील्ड में प्रगति. सीनियर्स से सपोर्ट.

Love Life: पुराने रिश्ते की क्लोज़र या रीकनेक्शन.

Education: योग से एकाग्रता बढ़ेगी.

Health: नींद की कमी, आँखों में थकान संभव.

Finance: फिज़ूल खर्च कम करें, बाद में राहत.

सफलता का मंत्र: 'शान्तिः परमं सुखम्.' यानी शांति ही सच्ची समृद्धि.

Lucky Color: Pink. Lucky Number: 6

उपाय: गाय को गुड़-रोटी खिलाकर 'ॐ शान्तये नमः' जपें.

मिथुन (Gemini)

आपके लिए आज नेटवर्क गोल्डमाइन बन सकता है. किसी मीटिंग, कॉल या सोशल इवेंट से बड़ी डील या कॉलैबरेशन मिलेगा. आपकी वाणी और आइडियाज़ आज लोगों को प्रेरित करेंगे. टीम वर्क से आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.

Career/Business: नया क्लाइंट या प्रमोशन, आइडियाज इम्प्रेस करेंगे.

Love Life: फ्रेंडशिप रिश्ते में बदले, कम्युनिकेशन क्लीयर रखें.

Education: ऑनलाइन स्टडी या ग्रुप वर्क से प्रगति.

Health: डाइट अनुशासित रखें, थकान से बचें.

Finance: कमिशन या इंसेंटिव मिलने की संभावना.

सफलता का मंत्र: 'संगात् संजायते कामः.' यानी सही संग से सही विचार.

Lucky Color: Emerald Green. Lucky Number: 5

उपाय: तुलसी को जल देकर 'ॐ वासुदेवाय नमः' 11 बार जपें.

कर्क (Cancer)

चंद्र आपके कर्म-भाव में प्रकाश दे रहा है. आज आपके काम आपकी पहचान बनेंगे. जिम्मेदारियों का भार तो होगा, पर यह आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ाएगा. परिवार और करियर दोनों संतुलन चाहेंगे. रात को दीप दान अति शुभ होगा.

Career/Business: सीनियर्स से प्रशंसा, नई जिम्मेदारी संभाव.

Love Life: साथी से सपोर्ट, इगो त्यागें.

Education: टीचर का मार्गदर्शन लाभदायक.

Health: थायरॉइड या ब्लड प्रेशर पर नजर रखें.

Finance: बोनस या नई इनकम लाइन संभाव.

सफलता का मंत्र: 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन.' यानी कर्म ही सफलता का मार्ग.

Lucky Color: Silver White. Lucky Number: 2 उपाय: रात्रि में चंद्र को दूध से अर्घ्य देकर 'ॐ चन्द्राय नमः' जपें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.