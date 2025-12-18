हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 18 दिसंबर राशिफल- मेष में अंदरूनी टूटन, वृषभ में टकराव, मिथुन पर दबाव और कर्क की होगी भावनात्मक परीक्षा

Aaj Ka Rashifal: 18 दिसंबर राशिफल- मेष में अंदरूनी टूटन, वृषभ में टकराव, मिथुन पर दबाव और कर्क की होगी भावनात्मक परीक्षा

Aaj Ka Rashifal: 18 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Dec 2025 05:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 18 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 18 दिसंबर 2025

आज भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बना हुआ है और आपकी राशि से अष्टम भाव सक्रिय रखता है. यह दिन हल्की-फुल्की गति का नहीं है. भीतर कुछ गहराई से बदल रहा है, भले ही बाहर से सब सामान्य दिखे. मन किसी बात को छोड़ नहीं पा रहा और बार-बार उसी बिंदु पर लौटता है, जिससे बेचैनी बढ़ सकती है.

दिन के पहले हिस्से में अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव आपको संयम देता है, लेकिन भावनाओं पर पूरा नियंत्रण नहीं देता. आप समझदारी से व्यवहार करना चाहेंगे, पर भीतर असंतोष बना रह सकता है. किसी मुद्दे को जबरदस्ती “ठीक” करने की कोशिश आज उलटा असर कर सकती है.

दोपहर बाद जैसे-जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बढ़ता है, आत्मसम्मान और अधिकार की भावना तेज होती है. यहां सावधानी जरूरी है. आज लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है स्थिति को बिगड़ने से रोकना. चुप रहना कमजोरी नहीं, रणनीति होगी.

Career: ऑफिस में छुपे हुए तनाव, पावर गेम या जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है. आज सीमाएं तय करना जरूरी है.
Love: भावनात्मक दूरी या असुरक्षा उभर सकती है. पुराने जख्म छेड़ने से बचें.
Education: रिसर्च, कॉन्सेप्ट क्लियर करने और रिवीजन के लिए अनुकूल दिन.
Health: थकान, अनिद्रा, सिर या हार्मोनल असंतुलन संभव. आराम टालें नहीं.
Finance: उधार, टैक्स या पुराने लेन-देन को लेकर दबाव बन सकता है. जोखिम न लें.

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा काला तिल मिलाकर अर्पित करें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव में है. यह भाव सीधे तौर पर रिश्तों, समझौतों और आमने-सामने की स्थितियों से जुड़ा होता है. आज किसी व्यक्ति के साथ आपका संवाद पूरे दिन का मूड तय कर सकता है. इसलिए शब्दों का चयन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

सुबह अनुराधा नक्षत्र आपको संतुलन और धैर्य देता है. आप सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करेंगे, भले ही भीतर असहमति हो. लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ता है और ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय होता है, ईगो क्लैश की संभावना बढ़ जाती है. “मेरी बात क्यों नहीं मानी गई” जैसा भाव उभर सकता है.

आज रिश्तों में जीत-हार की मानसिकता से बाहर आना ही समझदारी होगी. अगर आपने लचीलापन रखा, तो तनाव अपने-आप कम हो जाएगा.

Career: पार्टनरशिप, क्लाइंट या सीनियर के साथ मतभेद संभव हैं. आज लिखित बातों और कमिटमेंट में सावधानी रखें.
Love: साथी से अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी. नियंत्रण छोड़ेंगे तो रिश्ता बचेगा.
Education: ग्रुप स्टडी या चर्चा से लाभ हो सकता है.
Health: गला, गर्दन या शुगर से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.
Finance: संयुक्त धन या खर्च को लेकर असमंजस रहेगा. बड़े फैसले टालें.

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और कृतज्ञता रखें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में है. यह भाव मेहनत, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की चुनौतियों का होता है. दिन हल्का नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने अनुशासन रखा तो आप कई छोटी-छोटी बाधाओं को पार कर सकते हैं.

सुबह का समय काम में उलझाव और मानसिक थकान दे सकता है. मन करेगा कि सब जल्दी निपट जाए, लेकिन परिस्थितियां आपको धीमा चलने पर मजबूर करेंगी. यही रुकावट दरअसल आपको गलतियों से बचाने का काम करेगी.

दोपहर बाद स्थितियां थोड़ी स्पष्ट होती हैं. आप समझ पाएंगे कि किस लड़ाई को लड़ना है और किसे छोड़ना है. आज ऊर्जा बिखेरने की बजाय एक-एक काम पर ध्यान देना जरूरी है.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन विरोधी कमजोर पड़ सकते हैं. धैर्य से काम लें.
Love: समय की कमी या मानसिक थकान रिश्ते में दूरी ला सकती है.
Education: प्रतियोगी परीक्षा या प्रैक्टिस से जुड़े छात्रों के लिए दिन उपयोगी है.
Health: पाचन, नसों या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.
Finance: खर्च नियंत्रित रखें. फाइन या पेनल्टी से जुड़ा मामला उभर सकता है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और अनावश्यक बहस से बचें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव में है. यह भाव भावनाओं, सृजन, प्रेम और निर्णय क्षमता से जुड़ा होता है. लेकिन वृश्चिक का प्रभाव इसे गहरा और थोड़ा अस्थिर बना देता है. भावनाएं तीव्र होंगी, पर उन्हें संभालना जरूरी रहेगा.

सुबह के समय मन किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर ज्यादा सोच सकता है. उम्मीदें भी ज्यादा रहेंगी और निराशा भी जल्दी होगी. आज भावनाओं को दिशा देना जरूरी है, वरना वही आपको थका देंगी.

शाम के बाद भावनात्मक स्पष्टता आती है. आप समझ पाते हैं कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ मन का भ्रम. आज दिल से नहीं, समझ से फैसला लेना आपके हित में रहेगा.

Career: क्रिएटिव काम या प्रेज़ेंटेशन में ध्यान देने की जरूरत है. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.
Love: आकर्षण और अपेक्षा दोनों बढ़ेंगी. संतुलन जरूरी है.
Education: लेखन, कला या कॉन्सेप्चुअल स्टडी में मन लगेगा.
Health: छाती, पेट या मूड स्विंग्स से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
Finance: सट्टा या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें.

उपाय: चावल या दूध का दान करें और मन को शांत रखें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 18 Dec 2025 05:21 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi Mesh Rashi Rashifal
