Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 18 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 18 दिसंबर 2025

आज भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बना हुआ है और आपकी राशि से अष्टम भाव सक्रिय रखता है. यह दिन हल्की-फुल्की गति का नहीं है. भीतर कुछ गहराई से बदल रहा है, भले ही बाहर से सब सामान्य दिखे. मन किसी बात को छोड़ नहीं पा रहा और बार-बार उसी बिंदु पर लौटता है, जिससे बेचैनी बढ़ सकती है.

दिन के पहले हिस्से में अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव आपको संयम देता है, लेकिन भावनाओं पर पूरा नियंत्रण नहीं देता. आप समझदारी से व्यवहार करना चाहेंगे, पर भीतर असंतोष बना रह सकता है. किसी मुद्दे को जबरदस्ती “ठीक” करने की कोशिश आज उलटा असर कर सकती है.

दोपहर बाद जैसे-जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बढ़ता है, आत्मसम्मान और अधिकार की भावना तेज होती है. यहां सावधानी जरूरी है. आज लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है स्थिति को बिगड़ने से रोकना. चुप रहना कमजोरी नहीं, रणनीति होगी.

Career: ऑफिस में छुपे हुए तनाव, पावर गेम या जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है. आज सीमाएं तय करना जरूरी है.

Love: भावनात्मक दूरी या असुरक्षा उभर सकती है. पुराने जख्म छेड़ने से बचें.

Education: रिसर्च, कॉन्सेप्ट क्लियर करने और रिवीजन के लिए अनुकूल दिन.

Health: थकान, अनिद्रा, सिर या हार्मोनल असंतुलन संभव. आराम टालें नहीं.

Finance: उधार, टैक्स या पुराने लेन-देन को लेकर दबाव बन सकता है. जोखिम न लें.

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा काला तिल मिलाकर अर्पित करें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव में है. यह भाव सीधे तौर पर रिश्तों, समझौतों और आमने-सामने की स्थितियों से जुड़ा होता है. आज किसी व्यक्ति के साथ आपका संवाद पूरे दिन का मूड तय कर सकता है. इसलिए शब्दों का चयन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

सुबह अनुराधा नक्षत्र आपको संतुलन और धैर्य देता है. आप सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करेंगे, भले ही भीतर असहमति हो. लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ता है और ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय होता है, ईगो क्लैश की संभावना बढ़ जाती है. “मेरी बात क्यों नहीं मानी गई” जैसा भाव उभर सकता है.

आज रिश्तों में जीत-हार की मानसिकता से बाहर आना ही समझदारी होगी. अगर आपने लचीलापन रखा, तो तनाव अपने-आप कम हो जाएगा.

Career: पार्टनरशिप, क्लाइंट या सीनियर के साथ मतभेद संभव हैं. आज लिखित बातों और कमिटमेंट में सावधानी रखें.

Love: साथी से अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी. नियंत्रण छोड़ेंगे तो रिश्ता बचेगा.

Education: ग्रुप स्टडी या चर्चा से लाभ हो सकता है.

Health: गला, गर्दन या शुगर से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

Finance: संयुक्त धन या खर्च को लेकर असमंजस रहेगा. बड़े फैसले टालें.

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और कृतज्ञता रखें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 18 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में है. यह भाव मेहनत, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की चुनौतियों का होता है. दिन हल्का नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने अनुशासन रखा तो आप कई छोटी-छोटी बाधाओं को पार कर सकते हैं.

सुबह का समय काम में उलझाव और मानसिक थकान दे सकता है. मन करेगा कि सब जल्दी निपट जाए, लेकिन परिस्थितियां आपको धीमा चलने पर मजबूर करेंगी. यही रुकावट दरअसल आपको गलतियों से बचाने का काम करेगी.

दोपहर बाद स्थितियां थोड़ी स्पष्ट होती हैं. आप समझ पाएंगे कि किस लड़ाई को लड़ना है और किसे छोड़ना है. आज ऊर्जा बिखेरने की बजाय एक-एक काम पर ध्यान देना जरूरी है.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन विरोधी कमजोर पड़ सकते हैं. धैर्य से काम लें.

Love: समय की कमी या मानसिक थकान रिश्ते में दूरी ला सकती है.

Education: प्रतियोगी परीक्षा या प्रैक्टिस से जुड़े छात्रों के लिए दिन उपयोगी है.

Health: पाचन, नसों या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें. फाइन या पेनल्टी से जुड़ा मामला उभर सकता है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और अनावश्यक बहस से बचें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 18 दिसंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव में है. यह भाव भावनाओं, सृजन, प्रेम और निर्णय क्षमता से जुड़ा होता है. लेकिन वृश्चिक का प्रभाव इसे गहरा और थोड़ा अस्थिर बना देता है. भावनाएं तीव्र होंगी, पर उन्हें संभालना जरूरी रहेगा.

सुबह के समय मन किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर ज्यादा सोच सकता है. उम्मीदें भी ज्यादा रहेंगी और निराशा भी जल्दी होगी. आज भावनाओं को दिशा देना जरूरी है, वरना वही आपको थका देंगी.

शाम के बाद भावनात्मक स्पष्टता आती है. आप समझ पाते हैं कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ मन का भ्रम. आज दिल से नहीं, समझ से फैसला लेना आपके हित में रहेगा.

Career: क्रिएटिव काम या प्रेज़ेंटेशन में ध्यान देने की जरूरत है. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

Love: आकर्षण और अपेक्षा दोनों बढ़ेंगी. संतुलन जरूरी है.

Education: लेखन, कला या कॉन्सेप्चुअल स्टडी में मन लगेगा.

Health: छाती, पेट या मूड स्विंग्स से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Finance: सट्टा या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें.

उपाय: चावल या दूध का दान करें और मन को शांत रखें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.