Gold Astrology: धन-आभूषण से भी घर की बरकत जुड़ी होती है. लेकिन धन-आभूषण में तभी वृद्धि होती है, जब इसे सही तरीके से संभाल कर रखा जाए. बात करें सोना या गोल्ड की तो हिंदू धर्म में इसे केवल धातु या आभूषण नहीं माना जाता, बल्कि इसकी संबंध मां लक्ष्मी से भी होता है.

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष भी सोने को पहनने से लेकर इसके रख-रखाव के तरीके और उचित दिशा आदि के बारे में बताया जाता है. इसका कारण यह है कि उचित दिशा और सही चीज से धन, सुख-समृद्धि और स्थायित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है. शास्त्रों में विशेष रूप से लोहे की तिजोरी में सोना या सोने के आभूषण रखने को शुभ नहीं माना जाता है. लेकिन आमतौर पर कई लोग यही गलती करते हैं. अगर आप भी लोहे की अलमारी या तिजोरी में सोना रखते हैं तो सावधान हो जाएं और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जान लें.

हो सकते हैं ये नुकसान

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, सोना अगर लोहे की तिजोरी या अलमारी में रखा जाए, तो यह ग्रहों के स्तर पर अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर सकता है. इसका कारण यह है कि, सोना को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है, जोकि धन, ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार के कारक हैं. वहीं लोहे का संबंध शनि से होता है, जो कर्म, संघर्ष, विलंब और कठोरता के कारक माने जाते हैं.

जब आप सोने की चीजों को लोहे में रखते हैं तो इससे गुरु और शनि का टकराव हो सकता है. क्योंकि गुरु तत्व (सोना) को शनि तत्व (लोहे) में बंद किया जाता है, तो इसे शनि-गुरु का टकराव माना जाता है. इस टकराव का प्रभाव व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर नकारात्मक रूप पड़ सकता है.

कहां और कैसे रखें सोना

वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने के जेवर को लकड़ी की अलमारी में रखना सबसे अच्छा माना जाता है. आप पीले या लाल रंग के कपड़े में लपेटकर भी अलमारी में सोना रख सकते हैं. वास्तु अनुसार सोना रखने के लिए उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा शुभ होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.