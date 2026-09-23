Ganesh Visarjan 2026 Date: गणेश विसर्जन किस तारीख को है... 23, 24 या 25 सितंबर? जानें सही दिन

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGanesh Visarjan 2026: आज नहीं तो कब होगा गणेश विसर्जन? नोट करें सही तारीख

Ganesh Visarjan 2026: आज नहीं तो कब होगा गणेश विसर्जन? नोट करें सही तारीख

Ganesh Visarjan 2026: गणेश विसर्जन 23, 24 या 25 सितंबर 2026 में कब होगा? जानें अनंत चतुर्दशी की सही तिथि और मुख्य गणेश विसर्जन 25 सितंबर को क्यों है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Sep 2026 05:13 PM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026 Date: गणेश उत्सव अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन बप्पा की विदाई की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है. कोई 23 सितंबर को गणेश विसर्जन बता रहा है तो कहीं 24 सितंबर की तारीख दी जा रही है.

वहीं, अधिकांश पंचांगों में मुख्य गणेश विसर्जन 25 सितंबर को बताया गया है. आखिर सही तारीख कौन-सी है और यह अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? इसका जवाब अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों में नहीं, पंचांग की तिथियों में छिपा है.

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23 सितंबर को गणेश विसर्जन क्यों नहीं?

गणेश चतुर्थी का पर्व इस वर्ष 14 सितंबर को मनाया गया था. सामान्य तारीखों के हिसाब से गिनें तो 23 सितंबर को गणेश उत्सव के 10 दिन पूरे हो जाते हैं. इसी कारण कई लोग 23 सितंबर को मुख्य विसर्जन का दिन मान रहे हैं.

हालांकि, धार्मिक पर्व केवल तारीखें गिनकर निर्धारित नहीं होते. गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी को संपन्न होता है. 23 सितंबर को द्वादशी तिथि रहेगी और इसी दिन वामन जयंती मनाई जाएगी. इसलिए 23 सितंबर मुख्य गणेश विसर्जन का दिन नहीं है.

इसके बावजूद किसी परिवार ने स्थापना के समय 23 सितंबर को विसर्जन करने का संकल्प लिया हो या उसकी पारिवारिक परंपरा ऐसी हो, तो वह इस दिन बप्पा को विदा कर सकता है. घरों में गणपति का विसर्जन डेढ़, तीन, पांच, सात या अन्य निर्धारित दिनों में भी किया जाता है.

क्या 24 सितंबर को होगा गणेश विसर्जन?

24 सितंबर को अधिकांश समय त्रयोदशी तिथि रहेगी. पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात लगभग 11:17 बजे शुरू होगी. चतुर्दशी रात में लगने के कारण कुछ कैलेंडर 24 सितंबर को अनंत चतुर्दशी या गणेश विसर्जन लिख रहे हैं.

लेकिन केवल रात में तिथि शुरू हो जाने से उस दिन मुख्य पर्व नहीं माना जाता. सनातन परंपरा के अधिकांश व्रत और पर्व उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय मौजूद तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं. 24 सितंबर के सूर्योदय के समय चतुर्दशी नहीं होगी, इसलिए मुख्य गणेश विसर्जन इस दिन नहीं किया जाएगा.

25 सितंबर को होगा मुख्य गणेश विसर्जन

चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात शुरू होकर 25 सितंबर की रात लगभग 11:08 बजे तक रहेगी. 25 सितंबर के सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि मौजूद रहेगी. इसलिए उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी और मुख्य गणेश विसर्जन शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को होगा.

सार्वजनिक गणेश मंडलों, बड़े पंडालों और अनंत चतुर्दशी तक बप्पा को विराजमान रखने वाले परिवारों में इसी दिन उत्तर पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जित की जाएगी.

आखिर सही तारीख क्या है?

सीधा उत्तर यह है कि 23 सितंबर को तारीखों की सामान्य गिनती के अनुसार 10 दिन पूरे हो रहे हैं, जबकि 24 सितंबर की रात चतुर्दशी शुरू होगी. लेकिन उदया तिथि के कारण मुख्य गणेश विसर्जन 25 सितंबर को ही किया जाएगा.

इसलिए जिन श्रद्धालुओं ने अनंत चतुर्दशी तक गणपति को विराजमान रखने का संकल्प लिया है, उन्हें 25 सितंबर को ही विधिपूर्वक बप्पा की विदाई करनी चाहिए.

FAQ

गणेश विसर्जन 2026 किस तारीख को है?
मुख्य गणेश विसर्जन शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा.

क्या 23 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जा सकता है?
पारिवारिक परंपरा या पहले से लिए गए संकल्प के अनुसार 23 सितंबर को विसर्जन किया जा सकता है, लेकिन यह अनंत चतुर्दशी का मुख्य विसर्जन नहीं है.

24 सितंबर को गणेश विसर्जन क्यों नहीं होगा?
चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात लगभग 11:17 बजे शुरू होगी. सूर्योदय के समय त्रयोदशी रहने के कारण मुख्य पर्व 25 सितंबर को माना जाएगा.

25 सितंबर को ही मुख्य गणेश विसर्जन क्यों है?
25 सितंबर के सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी. उदया तिथि के आधार पर इसी दिन अनंत चतुर्दशी और मुख्य गणेश विसर्जन होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 23 Sep 2026 05:13 PM (IST)
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