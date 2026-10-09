Kal Ka Rashifal, 10 October 2026 (कल का राशिफल): शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए पावन सर्वपितृ अमावस्या (पितृ विसर्जनी अमावस्या) के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात 09:20 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा. वहीं रात 09:43 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में संचरण करेंगे.

शनिवार का दिन कर्मफलदाता भगवान शनिदेव और पितरों के आशीर्वाद का पावन संगम है. कल ग्रहों के विशेष संयोग से ऐन्द्र योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मेष, कन्या, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ा इंक्रीमेंट, नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व, अचानक बड़े व्यापारिक सौदे और समाज में मान-प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 10 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (10 अक्टूबर 2026, शनिवार, सर्वपितृ अमावस्या)

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या (रात 09:20 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा

आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या (रात 09:20 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा नक्षत्र: हस्त नक्षत्र (रात 09:43 बजे तक), तत्पश्चात चित्रा

हस्त नक्षत्र (रात 09:43 बजे तक), तत्पश्चात चित्रा चन्द्र राशि: कन्या राशि

कन्या राशि शुभ योग: ऐन्द्र योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

ऐन्द्र योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया व मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): मजबूत सप्लाई चेन और बेहतरीन सर्विस पॉलिसी के चलते री-ब्रांडिंग का निर्णय पूरी तरह सफल रहेगा. वीकेंड पर पेमेंट कलेक्शन और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करें.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कप्लेस पर आपकी कार्यकुशलता और डेडलाइन हैंडलिंग देखकर बॉस बहुत बड़ा इंक्रीमेंट दे सकते हैं. ऐन्द्र योग से सहकर्मियों के टारगेट पूरे कराने में सहयोग करेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने से आपसी संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. घर में शांति और तालमेल बना रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पब्लिक रिलेशन से कारोबार के नए स्रोत खुलेंगे और बड़ा इंक्रीमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अप्रिय घटनाओं की चिंता छोड़कर अपने अभ्यास में जुटे रहें.

लकी कलर: ब्लू | लकी अंक: 8 | अनलकी अंक: 1

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): ऐन्द्र योग के प्रभाव से समय अनुकूल रहेगा. वित्तीय लाभ के स्पष्ट संकेत हैं; व्यापार विस्तार के लिए बनाई गई नई रणनीति सफल होगी.

Career (करियर व शिक्षा): समय से पहले प्रोजेक्ट्स पूरे होने से ऑफिस का माहौल खुशनुमा और उत्सव जैसा रहेगा. तरक्की मिलने पर घमंड करने से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में जीवनसाथी अपनी भावनाओं और प्रेम का खुलकर इजहार करेगा, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. व्यवस्थित योजनाओं से आय में वृद्धि होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम और ऊर्जावान रहेगा. प्रतियोगी छात्रों को अपनी मेहनत के अनुकूल सुखद परिणाम मिलेंगे.

लकी कलर: ब्राउन | लकी अंक: 6 | अनलकी अंक: 8

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): ग्रह गोचर विपरीत होने से कारोबार में आय की कमी महसूस हो सकती है. नया काम अभी स्थगित रखें क्योंकि श्राद्ध पक्ष का समापन हो रहा है. बाहरी दखल से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कप्लेस पर ईगो और गुस्से पर नियंत्रण रखें. अधिकारी आपके काम से असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए सोचे हुए कार्यों पर दोबारा ध्यान दें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान की किसी गलती से मन दुखी हो सकता है. घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों का तालमेल थोड़ा कमजोर रह सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति पर नजर रखें. बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें, व्यापार में नुकसान की आशंका है.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचें. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खानपान का ध्यान रखें.

लकी कलर: ब्लैक | लकी अंक: 2 | अनलकी अंक: 4

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): शेयर बाजार या तेजी-मंदी से जुड़े जातक पूर्व में मिले मुनाफे को नए निवेश में लगाने की योजना बनाएंगे. अपने दिए गए वचनों का बाजार में मान रखें.

Career (करियर व शिक्षा): ऐन्द्र योग के प्रभाव से उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है. मार्केटिंग वालों को बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलेंगे जिससे टारगेट आसानी से पूरे होंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा. परिजनों के साथ संवेदनशील और विवादित मुद्दों पर बातचीत करने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं. नई नौकरी और बड़े क्लाइंट्स मिलने से आय के स्रोत मजबूत होंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खिलाड़ी और छात्र अपने भाग्य को संवारने में पूरे उत्साह से लगे रहेंगे.

लकी कलर: ऑरेंज | लकी अंक: 4 | अनलकी अंक: 6

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी पुरानी सभी बाधाएं पूरी तरह सुलझ जाएंगी, जिससे माल समय पर देश-विदेश पहुंचेगा. व्यापारिक फोन कॉल्स को नजरअंदाज न करें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. सहकर्मियों की गतिविधियों पर सतर्क नजर रखें, वे आपके खिलाफ राजनीति करने का प्रयास कर सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): छोटे भाई की ओर से कोई खुशी मिल सकती है. दांपत्य जीवन में हल्की तनातनी हो सकती है, इसलिए बातचीत में नरमी बरतें.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में मंदी का दौर समाप्त होगा और माल की सुरक्षित डिलीवरी से आर्थिक लाभ में स्थिरता आएगी.

Health (स्वास्थ्य): मांसपेशियों में खिंचाव (मस्कुलर पेन) की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए भारी वजन उठाने और गलत पोस्चर से बचें.

लकी कलर: पर्पल | लकी अंक: 1 | अनलकी अंक: 6

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): बार-बार अपने फैसले बदलने से बचें, अन्यथा बाजार में छवि प्रभावित हो सकती है. प्रॉपर्टी या पॉलिसी में निवेश की योजना नवरात्रि से शुरू करें.

Career (करियर व शिक्षा): सीनियर्स आपकी लीडरशिप क्षमता को देखते हुए आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का हेड बना सकते हैं. आपकी कार्यशैली सभी को आकर्षित करेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अविवाहित जातकों के लिए विवाह के उत्तम रिश्ते आ सकते हैं. परिवार में बड़े-बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): बड़ा प्रोजेक्ट मिलने से करियर में स्थिरता और आर्थिक संपन्नता आएगी. बजट सुरक्षित बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. छात्र व्यर्थ की गतिविधियों में समय न गंवाएं.

लकी कलर: पिंक | लकी अंक: 3 | अनलकी अंक: 7

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): युवाओं को करियर और कारोबार में सजग रहना होगा, अचानक आर्थिक हानि की आशंका है. अहंकार और अति-आत्मविश्वास से दूर रहकर अपने काम से काम रखें.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कस्पेस पर कार्यों में रुकावट आने से मानसिक तनाव रह सकता है. घरेलू कार्यों के चलते ऑफिस से अवकाश लेने में दिक्कत आ सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान से जुड़ा कोई मुद्दा तनाव दे सकता है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ संवादहीनता से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों की अधिकता बनी रहेगी. इस समय किसी भी नए निवेश या उधारी से पूरी तरह बचना ही बुद्धिमानी होगी.

Health (स्वास्थ्य): तनाव और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है. ध्यान और योग से खुद को शांत रखें.

लकी कलर: ब्राउन | लकी अंक: 3 | अनलकी अंक: 5

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): ऐन्द्र योग के प्रभाव से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा हो सकता है. किसी करीबी रिश्तेदार से व्यापार से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को उच्चाधिकारियों से भरपूर मदद मिलेगी और काम की तारीफ होगी. जूनियर्स और सहकर्मी आपकी कार्यशैली के मुरीद होंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के जीवन में आ रहे बदलाव का असर रिश्ते पर दिखेगा, आपसी समझ से सामंजस्य बनाएं. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): बड़ा सौदा फाइनल होने से आर्थिक स्थिति में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनभर ताजगी और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट | लकी अंक: 7 | अनलकी अंक: 4

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के जरिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे समाज और बाजार में मान-सम्मान बढ़ेगा. अपनी रणनीतियां हर किसी से साझा न करें.

Career (करियर व शिक्षा): पब्लिक डीलिंग में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे लेकिन धोखेबाजों से सतर्क रहें. चिड़चिड़ापन त्यागकर सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के सहयोग से घर का माहौल अनुशासित और सुखद बना रहेगा, हालांकि काम की व्यस्तता के कारण कम समय दे पाएंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): बड़ा ऑर्डर मिलने से धन लाभ में भारी वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष पहले से काफी सुदृढ़ रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छात्र और युवा सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.

लकी कलर: सिल्वर | लकी अंक: 8 | अनलकी अंक: 2

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): व्यापारिक साझेदारों के बीच की गलतफहमी किसी मध्यस्थ की मदद से दूर होगी. बेहतरीन पब्लिक डीलिंग और सर्विस से बाजार में आपकी साख और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी.

Career (करियर व शिक्षा): नए कर्मचारियों को ऑफिस में सकारात्मक माहौल और भरपूर प्यार मिलेगा जिससे वे काम तेजी से सीखेंगे. आपकी योग्यता से बड़ी उपलब्धि मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ बातचीत में विनम्रता बरतें. वीकेंड पर कामकाज की पुरानी रुकावटें दूर होने से मन शांत रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): ब्रांड वैल्यू बढ़ने से बिक्री में तेजी आएगी और आगामी त्योहारी सीजन के लिए वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रतियोगी छात्र पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन में जुटे रहेंगे.

लकी कलर: गोल्डन | लकी अंक: 7 | अनलकी अंक: 1

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): व्यर्थ की मौज-मस्ती और आलस्य में समय न गंवाएं, यह समय कड़ी मेहनत का है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर व्यापारिक अड़चनों को दूर करें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों का काम बढ़ सकता है. वेतन में कटौती या किसी दबाव के कारण मन अशांत रह सकता है; वाणी में आक्रामकता से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अहंकारी व्यवहार के कारण जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए स्वभाव में नरमी लाएं.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति पर दबाव रह सकता है. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और संचित पूंजी का सावधानीपूर्वक उपयोग करें.

Health (स्वास्थ्य): खिलाड़ी अभ्यास के दौरान चोट-चपेट से सतर्क रहें और मौसमी बीमारियों से बचाव रखें.

लकी कलर: येलो | लकी अंक: 2 | अनलकी अंक: 5

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): पुरानी और आधुनिक तकनीक का तालमेल प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ देगा और थोक व रिटेल बाजार में आपका मुनाफा दोगुना हो सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): वेतनभोगी जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. काम से जुड़े कई विकल्प सामने आने से भ्रमित न हों, किसी एक पर टिके रहें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद रहेगा. जीवनसाथी के साथ पुरानी बातों को कुरेदने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): तकनीक के इस्तेमाल से मुनाफा दोगुना होने के प्रबल योग हैं. आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा के दौरान खानपान और सतर्कता का पूरा ध्यान रखें.

लकी कलर: ब्राउन | लकी अंक: 9 | अनलकी अंक: 3

FAQs

10 अक्टूबर 2026 सर्वपितृ अमावस्या पर किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और इंक्रीमेंट मिलेगा?

मेष, कन्या, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को ऐन्द्र योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में बड़ा इंक्रीमेंट, प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी, बड़ा ऑर्डर और भारी व्यापारिक मुनाफा मिलने के प्रबल योग हैं.

कल किन राशि वालों को वाणी, अहंकार और कार्यस्थल की राजनीति से सतर्क रहना चाहिए?

मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में क्रोध, सहकर्मियों से विवाद, अति-आत्मविश्वास और जीवनसाथी के साथ कटु व्यवहार से बचने की सलाह दी जाती है.

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