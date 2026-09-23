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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanesh Visarjan 2026: विसर्जन के बाद सपने में दिखे बप्पा क्या है इसका मतलब ? मिलते हैं ये संकेत

Ganesh Visarjan 2026: विसर्जन के बाद सपने में दिखे बप्पा क्या है इसका मतलब ? मिलते हैं ये संकेत

Ganesh Visarjan 2026: गणेश मूर्ति का विसर्जन 25 सितंबर को होगा. बप्पा को विदा करने के बाद अगर सपने में गणेश जी दिखाई दे तो इसे क्या संकेत माना जाता है

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Sep 2026 07:57 AM (IST)
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10 दिन का गणेश उत्सव अब अंत की ओर है. अनंत चतुर्दशी पर 25 सितंबर को बप्पा को विदा किया जाएगा. इस दौरान कई लोग भावुक होकर बप्पा को विदाई देते हैं. विसर्जन के बाद भी मन में बप्पा की छवि बनी रहती है. ऐसे में अगर विसर्जन के बाद सपने में भगवान गणेश दिखाई दें तो इसका क्या संकेत होता है आइए जानते हैं. 

विसर्जन के बाद सपने में गणेश जी दिखे तो क्या समझें

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  • स्वप्न शास्त्र से जुड़ी मान्यताओं में भगवान गणेश के दर्शन को शुभ माना गया है. गणपति को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए सपने में उनका दिखाई देना बाधाओं के दूर होने, शुभ समाचार या किसी नई शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है. 
  • अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को भगवान गणेश की पूजा करते हुए देखता है तो इसे शुभ माना जाता है. स्वप्न-व्याख्या की मान्यताओं में पूजा या किसी देवता के दर्शन को सकारात्मक संकेत माना जाता है. इसे रुके हुए कार्यों में गति आने और जीवन में किसी शुभ अवसर के आने से जोड़कर देखा जाता है
  • भगवान गणेश का वाहन मूषक है. सपने में बप्पा को मूषक पर सवार देखना भी कुछ ज्योतिषीय में शुभ संकेत माना जाता है. इसे कार्यों में सफलता, बाधाओं पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना से जोड़ा जाता है. 
  • यदि सपने में भगवान गणेश जी की आरती करते हुए दिखे तो मान्यता अनुसार इसे जीवन में सुख-शांति, शुभ समाचार और नई शुरुआत का संकेत हो सकता है. गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकारी देवता मानने के कारण उनके प्रसन्न स्वरूप को शुभता से जोड़ा जाता है.

23 सितंबर रात से पंचक, घर में बप्पा विराजमान हों तो पूजा और विसर्जन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Sep 2026 07:10 AM (IST)
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Ganpati Ganesh Visarjan 2026
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