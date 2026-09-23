Ganesh Visarjan 2026: विसर्जन के बाद सपने में दिखे बप्पा क्या है इसका मतलब ? मिलते हैं ये संकेत
Ganesh Visarjan 2026: गणेश मूर्ति का विसर्जन 25 सितंबर को होगा. बप्पा को विदा करने के बाद अगर सपने में गणेश जी दिखाई दे तो इसे क्या संकेत माना जाता है
10 दिन का गणेश उत्सव अब अंत की ओर है. अनंत चतुर्दशी पर 25 सितंबर को बप्पा को विदा किया जाएगा. इस दौरान कई लोग भावुक होकर बप्पा को विदाई देते हैं. विसर्जन के बाद भी मन में बप्पा की छवि बनी रहती है. ऐसे में अगर विसर्जन के बाद सपने में भगवान गणेश दिखाई दें तो इसका क्या संकेत होता है आइए जानते हैं.
विसर्जन के बाद सपने में गणेश जी दिखे तो क्या समझें
- स्वप्न शास्त्र से जुड़ी मान्यताओं में भगवान गणेश के दर्शन को शुभ माना गया है. गणपति को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए सपने में उनका दिखाई देना बाधाओं के दूर होने, शुभ समाचार या किसी नई शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है.
- अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को भगवान गणेश की पूजा करते हुए देखता है तो इसे शुभ माना जाता है. स्वप्न-व्याख्या की मान्यताओं में पूजा या किसी देवता के दर्शन को सकारात्मक संकेत माना जाता है. इसे रुके हुए कार्यों में गति आने और जीवन में किसी शुभ अवसर के आने से जोड़कर देखा जाता है
- भगवान गणेश का वाहन मूषक है. सपने में बप्पा को मूषक पर सवार देखना भी कुछ ज्योतिषीय में शुभ संकेत माना जाता है. इसे कार्यों में सफलता, बाधाओं पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना से जोड़ा जाता है.
- यदि सपने में भगवान गणेश जी की आरती करते हुए दिखे तो मान्यता अनुसार इसे जीवन में सुख-शांति, शुभ समाचार और नई शुरुआत का संकेत हो सकता है. गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकारी देवता मानने के कारण उनके प्रसन्न स्वरूप को शुभता से जोड़ा जाता है.
23 सितंबर रात से पंचक, घर में बप्पा विराजमान हों तो पूजा और विसर्जन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा?
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