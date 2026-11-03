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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से अनैतिक कार्यों से अपमान का खतरा, वर्कप्लेस पर ओवरलोड का अलर्ट

Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से अनैतिक कार्यों से अपमान का खतरा, वर्कप्लेस पर ओवरलोड का अलर्ट

Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष का प्रभाव, बिजनेस में उथल-पुथल, ऑफिस में वर्कलोड, अनिद्रा व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Nov 2026 08:07 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, मानसिक तनाव, अनिद्रा, मानहानि, कानूनी अड़चनें व एकांत स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति और उस पर केतु के ग्रहण दोष के चलते किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक आचरण से सख्त दूर रहें, अन्यथा सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर अवांछित अपमान का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

  • दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात मघा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और शुक्ल योग
  • अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Caution)

विपरीत ग्रह गोचर से उथल-पुथल, खुद को कमजोर न समझें: ग्रह गोचर अनुकूल न होने के कारण व्यापार में आज का दिन भारी उथल-पुथल भरा रह सकता है. विपरीत परिस्थितियों के बीच आप स्वयं को एक कमजोर व्यक्ति की तरह तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं; हालांकि, खुद पर भरोसा न खोएं.

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भटक सकता है ध्यान, एकाग्रता से संभालें स्थिति: बिजनेस के मोर्चे पर सामने आने वाली जटिल चुनौतियां आपके ध्यान को मूल कार्य से भटका सकती हैं. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ परिस्थितियों को नियंत्रित करने का ठोस प्रयास करें. किसी भी प्रकार के कागजी या कानूनी लेन-देन में पारदर्शिता रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कस्पेस पर अधिक जिम्मेदारी लेना बनेगा मुसीबत: कार्यस्थल (Workspace) पर चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक काम या जिम्मेदारियां अपने सिर पर लेना आपके लिए उल्टी मुसीबत बन सकता है; केवल उतना ही भार उठाएं जिसे आप समय पर पूरा कर सकें.

न्यू एम्प्लॉई को भविष्य की चिंता, पुरानी योजनाओं में बाधा: हाल ही में नई नौकरी शुरू करने वाले जातक (New Employed Persons) अपने भविष्य व करियर स्टेबिलिटी को लेकर अत्यधिक चिंतित रहेंगे, जिसके कारण वर्तमान काम पर फोकस करना मुश्किल होगा. नौकरीपेशा जातकों की पहले से तय योजनाओं में अचानक अड़चन आने से मन में गहरी बेचैनी और तनाव रह सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Insomnia)

परिवार के लिए की गई मेहनत लाएगी सुफल: पारिवारिक जीवन में किसी भी घरेलू कार्य को संपन्न कराने के लिए आपको सामान्य से अधिक पसीना बहाना पड़ेगा. राहत की बात यह है कि आपकी यह कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और जल्द ही इसके सुखद व सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. व्यस्तता के बीच आप जीवनसाथी (Spouse) के साथ कुछ सुकून भरे और खुशनुमा पल बिताने का समय निकालना चाहेंगे.

अनिद्रा की समस्या, छात्रों की पढ़ाई पर असर: 12वें भाव में चंद्रमा और केतु के प्रभाव से रात में नींद न आने (Insomnia) और अत्यधिक विचारों की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त नींद न मिल पाने के कारण विद्यार्थी वर्ग (Students) अपनी नियमित पढ़ाई पर सही ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मानसिक बेचैनी और अनिद्रा के चलते सिरदर्द, भारीपन और आंखों में थकान हो सकती है. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, हल्का भोजन लें और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी कलर: ग्रीन (हरा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: मंगलवार और द्वादश भाव के ग्रहण दोष के दुष्प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का 3 बार पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, काले तिल और दुर्वा मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या बटुक को मूंग की दाल, हरी सब्जियां या मौसमी फल का दान करें. इससे मानहानि का संकट टलेगा, कार्यक्षेत्र का अवांछित दबाव कम होगा और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Nov 2026 08:07 AM (IST)
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