Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, मानसिक तनाव, अनिद्रा, मानहानि, कानूनी अड़चनें व एकांत स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति और उस पर केतु के ग्रहण दोष के चलते किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक आचरण से सख्त दूर रहें, अन्यथा सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर अवांछित अपमान का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

3 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात मघा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और शुक्ल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से प्रभावी रहेगा चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Caution)

विपरीत ग्रह गोचर से उथल-पुथल, खुद को कमजोर न समझें: ग्रह गोचर अनुकूल न होने के कारण व्यापार में आज का दिन भारी उथल-पुथल भरा रह सकता है. विपरीत परिस्थितियों के बीच आप स्वयं को एक कमजोर व्यक्ति की तरह तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं; हालांकि, खुद पर भरोसा न खोएं.

भटक सकता है ध्यान, एकाग्रता से संभालें स्थिति: बिजनेस के मोर्चे पर सामने आने वाली जटिल चुनौतियां आपके ध्यान को मूल कार्य से भटका सकती हैं. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ परिस्थितियों को नियंत्रित करने का ठोस प्रयास करें. किसी भी प्रकार के कागजी या कानूनी लेन-देन में पारदर्शिता रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कस्पेस पर अधिक जिम्मेदारी लेना बनेगा मुसीबत: कार्यस्थल (Workspace) पर चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक काम या जिम्मेदारियां अपने सिर पर लेना आपके लिए उल्टी मुसीबत बन सकता है; केवल उतना ही भार उठाएं जिसे आप समय पर पूरा कर सकें.

न्यू एम्प्लॉई को भविष्य की चिंता, पुरानी योजनाओं में बाधा: हाल ही में नई नौकरी शुरू करने वाले जातक (New Employed Persons) अपने भविष्य व करियर स्टेबिलिटी को लेकर अत्यधिक चिंतित रहेंगे, जिसके कारण वर्तमान काम पर फोकस करना मुश्किल होगा. नौकरीपेशा जातकों की पहले से तय योजनाओं में अचानक अड़चन आने से मन में गहरी बेचैनी और तनाव रह सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Insomnia)

परिवार के लिए की गई मेहनत लाएगी सुफल: पारिवारिक जीवन में किसी भी घरेलू कार्य को संपन्न कराने के लिए आपको सामान्य से अधिक पसीना बहाना पड़ेगा. राहत की बात यह है कि आपकी यह कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और जल्द ही इसके सुखद व सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. व्यस्तता के बीच आप जीवनसाथी (Spouse) के साथ कुछ सुकून भरे और खुशनुमा पल बिताने का समय निकालना चाहेंगे.

अनिद्रा की समस्या, छात्रों की पढ़ाई पर असर: 12वें भाव में चंद्रमा और केतु के प्रभाव से रात में नींद न आने (Insomnia) और अत्यधिक विचारों की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त नींद न मिल पाने के कारण विद्यार्थी वर्ग (Students) अपनी नियमित पढ़ाई पर सही ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मानसिक बेचैनी और अनिद्रा के चलते सिरदर्द, भारीपन और आंखों में थकान हो सकती है. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, हल्का भोजन लें और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी कलर: ग्रीन (हरा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: मंगलवार और द्वादश भाव के ग्रहण दोष के दुष्प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का 3 बार पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, काले तिल और दुर्वा मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या बटुक को मूंग की दाल, हरी सब्जियां या मौसमी फल का दान करें. इससे मानहानि का संकट टलेगा, कार्यक्षेत्र का अवांछित दबाव कम होगा और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी.

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