Kal Ka Rashifal, 4 November 2026 (कल का राशिफल): बुधवार, 4 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-गोचर और पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 11:05:10 बजे तक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि (रमा एकादशी) का आरंभ होगा. वहीं पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र देर रात 27:30:33 (तड़के 03:30:33) बजे तक प्रभावी रहेगा.

बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की आराधना के लिए समर्पित है. दशमी तिथि, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और एन्द्र योग के प्रभाव से मिथुन, सिंह, कन्या और तुला राशि के जातकों को अटका हुआ धन वापस मिलने, पार्टनरशिप में बंपर मुनाफा, विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर और बड़ी व्यापारिक डील फाइनल होने के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 4 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (4 नवंबर 2026, बुधवार)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी (सुबह 11:05:10 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी (रमा एकादशी)

कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी (सुबह 11:05:10 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी (रमा एकादशी) नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र (देर रात 27:30:33 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र (देर रात 27:30:33 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 11:05:10 बजे तक), तत्पश्चात बव (रात 22:48:23 बजे तक)

विष्टि/भद्रा (सुबह 11:05:10 बजे तक), तत्पश्चात बव (रात 22:48:23 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: ब्रह्म योग (सुबह 08:00:28 बजे तक), तत्पश्चात एन्द्र योग

ब्रह्म योग (सुबह 08:00:28 बजे तक), तत्पश्चात एन्द्र योग वार: बुधवार (भगवान श्री गणेश जी की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

कल आपका अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आप बहुत खुश होंगे, लेकिन वह पैसा आपके पास ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी कल संभलकर कार्य करें और किसी भी तरह के निवेश से बचें. परिवार के सदस्यों से कोई आश्चर्यजनक उपहार मिल सकता है. कल आपकी मुलाकात किसी बुद्धिमान या आध्यात्मिक व्यक्ति से हो सकती है, जिससे कई चीजों का ज्ञान मिलेगा और आपको उससे लाभ भी प्राप्त हो सकता है.

वृषभ कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

आपका स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था, इसे लेकर चिंता न करें, जल्द ही सेहत में सुधार होगा. परिवार और परिचित हर क्षेत्र में आपका सहयोग करेंगे और धन लाभ भी होगा. मन से नकारात्मकता को बाहर निकालकर अच्छी चीजों की सराहना करेंगे और किसी भी प्रकार का संगीत सुनने से मन को शांति मिलेगी. नौकरीपेशा और व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. सायंकाल का समय किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करेंगे.

मिथुन कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा कल पूरी हो सकती है. धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और दूसरों की मदद के लिए भी आगे आएंगे. नौकरीपेशा जातकों को कल किसी दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर मिल सकता है, जिसके बारे में दोस्तों से सोच-विचार कर सकते हैं. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बनाएंगे. संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा. सायंकाल के समय देव दर्शन और भक्ति भाव का लाभ लेंगे.

कर्क कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे न बैठें, कड़ी मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर ही निवेश करें अन्यथा हानि हो सकती है. व्यापारियों को कल किसी ग्राहक या व्यापारिक पार्टी की वजह से परेशानी हो सकती है. यदि आप किसी परेशानी में हैं तो आपके दोस्त आपका साथ देंगे. लव लाइफ वाले लोगों को कल बहुत सावधानी से रहना होगा. कल आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी, जो आपका बहुत ध्यान रखता है, जिससे मिलकर आप बेहद खुश होंगे.

सिंह कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

कल आपको अटके धन की प्राप्ति होगी और निवेश से भी फायदा मिलेगा. आप बच्चों के साथ खूब मौज-मस्ती करेंगे. पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कल अच्छा लाभ होगा और पार्टनर के साथ भी संबंध बेहतर रहेंगे. अगर कल आप कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों की सहमति से ही लें अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिलेगा और कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं. सायंकाल का समय परिजनों के साथ व्यतीत करेंगे.

कन्या कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

सिंगल जातक कल अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं, जिससे खुशी मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों के कल साथियों और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और मौज-मस्ती से कार्यों को पूरा करेंगे. निवेश से अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है. व्यापारी कल किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा. माता-पिता की सेवा का अवसर मिलेगा और घर पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है. सायंकाल का समय परिवार के छोटे बच्चों के साथ व्यतीत करना पसंद करेंगे.

तुला कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप खूब मस्ती करेंगे. अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो कल आपकी सेहत में सुधार हो सकता है. जीवन में ढेर सारा प्यार और खुशियां महसूस करेंगे और आपके सम्मान में भी अच्छी वृद्धि होगी. कारोबार में अच्छा लाभ होगा और आर्थिक लाभ के लिए आपके द्वारा की गई मेहनत सफल होगी. परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए आपको अपने लिए भी समय निकालने का प्रयास करना चाहिए. सायंकाल का समय किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करेंगे.

वृश्चिक कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

यदि आप लंबे समय से किसी काम में रुचि ले रहे हैं तो उसे कल पूरा कर सकते हैं. कामकाज में सुबह से व्यस्तता रहेगी, फिर भी कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं. कल किसी से भी धन का लेन-देन करने से बचें अन्यथा धन कहीं फंस सकता है और रिश्ते भी खराब हो सकते हैं. नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए कल का दिन सामान्य रहने वाला है. ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. अगर आप किसी के साथ लव लाइफ में हैं, तो कल आप उन्हें बहुत खुश देख सकते हैं. सायंकाल के समय दोस्तों या परिवार के साथ किसी पार्टी में जा सकते हैं.

धनु कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

कल आप मित्रों के साथ किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं, जिनसे मिलकर उनके सुझाव लेने से आपको अपने काम में काफी प्रोत्साहन मिलेगा. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो कल अपने पार्टनर को कुछ समय दें, अन्यथा आपका रिश्ता कमजोर पड़ सकता है. कल आस-पास की फिजूल चीजों पर ध्यान न दें, केवल उन विषयों पर ध्यान दें जो महत्वपूर्ण हैं. किसी के वाद-विवाद में न पड़ें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. शाम का समय परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करेंगे.

मकर कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं. आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और पुरानी यादों को भी ताजा करेंगे. लव लाइफ वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. संतान पक्ष से कल आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा. नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए बातचीत बंद रह सकती है.

कुंभ कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

परिवार के किसी ऐसे सदस्य से मिलने जा सकते हैं, जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले थे और वे आपको देखकर बहुत खुश होंगे. जीवन की दिनचर्या को चलाने के लिए पैसे कमाने के नए साधन मिल सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, जिससे उत्साह का माहौल रहेगा. अपनी लाइफस्टाइल को बदलें और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें. सायंकाल का समय परिवार के सदस्यों के साथ जरूरी चर्चा में बीतेगा.

मीन कल का राशिफल 4 नवंबर 2026

आपके घर पर कुछ खास मेहमान आ सकते हैं, जिससे नए-नए पकवान बनाए जा सकते हैं. आप अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए निवेश कर सकते हैं. संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातक कल किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. व्यापारियों को कल अच्छा लाभ होगा और व्यापारिक कार्य पूरे होंगे. किसी सरकारी अधिकारी का साथ मिलने से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. सायंकाल का समय किसी दोस्त के साथ व्यतीत करेंगे.

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