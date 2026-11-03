धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDiwali 2026: लक्ष्मी पूजा के लिए सिर्फ 1 घंटा 56 मिनट! जानें अपने शहर का शुभ मुहूर्त

Diwali 2026: लक्ष्मी पूजा के लिए सिर्फ 1 घंटा 56 मिनट! जानें अपने शहर का शुभ मुहूर्त

Diwali 2026 Lakshmi Puja Muhurat: 8 नवंबर को दिल्ली में लक्ष्मी पूजा शाम 5:54 से 7:50 बजे तक. पंचांग के अनुसार जानें मुंबई, जयपुर समेत 13 शहरों का शुभ समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Nov 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali Lakshmi Puja Muhurat 2026: दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. घरों की सफाई, सजावट और खरीदारी के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार माता लक्ष्मी की पूजा किस समय की जाए? 8 नवंबर 2026, रविवार को दिवाली मनाई जाएगी.

इस दिन दिल्ली में लक्ष्मी पूजा के लिए शाम 5 बजकर 54 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक का शुभ मुहूर्त रहेगा. यानी 1 घंटा 56 मिनट का समय. हालांकि, मुंबई, कोलकाता, जयपुर और दूसरे शहरों में पूजा का समय अलग होगा. ऐसे में अपने शहर का सही मुहूर्त जानना जरूरी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
Diwali 2026: लक्ष्मी पूजा के लिए सिर्फ 1 घंटा 56 मिनट! जानें अपने शहर का शुभ मुहूर्त
दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली, मुंबई समेत 13 शहरों का शुभ समय जान लें
ऐस्ट्रो
Dhanteras 2026: धनतेरस से पहले सोना-चांदी हुआ सस्ता, क्या शुभ मुहूर्त में खरीदारी से घर आएंगी लक्ष्मी?
धनतेरस से पहले सोना-चांदी सस्ता, 6 नवंबर को क्या खरीदना रहेगा शुभ?
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से अनैतिक कार्यों से अपमान का खतरा, वर्कप्लेस पर ओवरलोड का अलर्ट
Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से अनैतिक कार्यों से अपमान का खतरा, वर्कप्लेस पर ओवरलोड का अलर्ट
राशिफल
Leo Daily Horoscope 3 November 2026: कम समय में ज्यादा काम निपटाने की चुनौती, पेंडिंग टास्क खत्म कर बॉस से करें इंक्रीमेंट की बात
Leo Daily Horoscope 3 November 2026: कम समय में ज्यादा काम निपटाने की चुनौती, पेंडिंग टास्क खत्म कर बॉस से करें इंक्रीमेंट की बात

दिवाली 2026 पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट से शुरू होगी और 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. दिल्ली में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है-

- दिवाली: रविवार, 8 नवंबर 2026
- लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: शाम 5:54 से 7:50 बजे तक
- कुल अवधि: 1 घंटा 56 मिनट
- प्रदोष काल: शाम 5:31 से रात 8:09 बजे तक
- वृषभ लग्न: शाम 5:54 से 7:50 बजे तक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. इस बार दिल्ली-NCR में प्रदोष काल के दौरान वृषभ लग्न का संयोग मिल रहा है.

Diwali 2026 City Wise Muhurat: दिल्ली से मुंबई तक लक्ष्मी पूजा का समय

दिवाली की तारीख पूरे देश में एक ही है, लेकिन सूर्यास्त और स्थानीय लग्न के कारण लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त में अंतर रहेगा.

दिल्ली: शाम 5:54 से 7:50 बजे
नोएडा: शाम 5:54 से 7:49 बजे
गुरुग्राम: शाम 5:55 से 7:51 बजे
जयपुर: शाम 6:03 से 7:59 बजे
चंडीगढ़: शाम 5:52 से 7:46 बजे
लखनऊ: शाम 5:42 से 7:39 बजे
मुंबई: शाम 6:27 से 8:27 बजे
पुणे: शाम 6:24 से 8:24 बजे
अहमदाबाद: शाम 6:22 से 8:20 बजे
कोलकाता: शाम 5:20 से 7:18 बजे
हैदराबाद: शाम 6:07 से 8:08 बजे
बेंगलुरु: शाम 6:17 से 8:20 बजे
चेन्नई: शाम 6:07 से 8:09 बजे

लक्ष्मी पूजा के लिए वृषभ लग्न क्यों माना जाता है शुभ?

ज्योतिष शास्त्र में वृषभ एक स्थिर राशि है. धार्मिक मान्यता है कि स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन और समृद्धि के स्थायी निवास की कामना पूरी होती है.

दिवाली पर प्रदोष काल और वृषभ लग्न का एक साथ मिलना विशेष महत्व रखता है. यही कारण है कि गृहस्थों के लिए शाम के समय लक्ष्मी-गणेश पूजन को प्राथमिकता दी जाती है.

क्या शुभ मुहूर्त निकलने के बाद लक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते?

दिवाली पर केवल 1 घंटा 56 मिनट ही पूजा की जा सकती है, ऐसा नहीं है. यह दिल्ली के लिए प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लग्न का विशेष शुभ मुहूर्त है.

पंचांग में अन्य स्थिर लग्न और चौघड़िया के समय भी दिए गए हैं. इसलिए निर्धारित शाम के मुहूर्त में पूजा संभव न होने पर स्थानीय पंचांग के अनुसार दूसरे उपयुक्त समय का चयन किया जा सकता है.

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा कैसे करें?

शुभ मुहूर्त से पहले पूजा स्थान की सफाई करें. चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें. दीपक जलाएं और फूल, अक्षत, रोली, धूप तथा नैवेद्य अर्पित करें.

सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें. इसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन, मंत्र जाप और आरती करें. धार्मिक परंपरा में इस दिन घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है.

इस दिवाली एक बात जरूर याद रखें. दिल्ली में लक्ष्मी पूजा का प्रमुख शुभ मुहूर्त शाम 5:54 बजे शुरू होगा, लेकिन दूसरे शहरों में समय अलग है. इसलिए पूजा की तैयारी अपने शहर के मुहूर्त के अनुसार करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Laxmi Puja Lakshmi Puja Muhurat Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Diwali 2026: लक्ष्मी पूजा के लिए सिर्फ 1 घंटा 56 मिनट! जानें अपने शहर का शुभ मुहूर्त
दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली, मुंबई समेत 13 शहरों का शुभ समय जान लें
ऐस्ट्रो
Dhanteras 2026: धनतेरस से पहले सोना-चांदी हुआ सस्ता, क्या शुभ मुहूर्त में खरीदारी से घर आएंगी लक्ष्मी?
धनतेरस से पहले सोना-चांदी सस्ता, 6 नवंबर को क्या खरीदना रहेगा शुभ?
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से अनैतिक कार्यों से अपमान का खतरा, वर्कप्लेस पर ओवरलोड का अलर्ट
Aaj Ka Kanya Rashifal 3 November 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से अनैतिक कार्यों से अपमान का खतरा, वर्कप्लेस पर ओवरलोड का अलर्ट
राशिफल
Leo Daily Horoscope 3 November 2026: कम समय में ज्यादा काम निपटाने की चुनौती, पेंडिंग टास्क खत्म कर बॉस से करें इंक्रीमेंट की बात
Leo Daily Horoscope 3 November 2026: कम समय में ज्यादा काम निपटाने की चुनौती, पेंडिंग टास्क खत्म कर बॉस से करें इंक्रीमेंट की बात
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
बिहार
IPS भानु प्रताप के खिलाफ FIR, कल CM आवास पहुंची थीं पत्नी पूजा, क्या है मामला?
IPS भानु प्रताप के खिलाफ FIR, कल CM आवास पहुंची थीं पत्नी पूजा, क्या है मामला?
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
क्रिकेट
विराट-रोहित जड़ेंगे शतक या न्यूजीलैंड गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट
विराट-रोहित जड़ेंगे शतक या न्यूजीलैंड गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
इंडिया
सोनम वांगचुक को झटका, सरकार ने उनके स्कूल पर लिया बड़ा फैसला; जानें क्या है ये
सोनम वांगचुक को झटका, सरकार ने उनके स्कूल पर लिया बड़ा फैसला; जानें क्या है ये
महाराष्ट्र
अजित पवार की NCP पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, कहा- 'अमित शाह ने...'
अजित पवार की NCP पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, कहा- 'अमित शाह ने...'
एग्रीकल्चर
Mustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget