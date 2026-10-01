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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBudh Gochar 2026: तुला राशि में बुध का नक्षत्र परिवर्तन; वृषभ और मिथुन समेत 6 राशियों को मिलेंगे नए अवसर

Budh Gochar 2026: तुला राशि में बुध का नक्षत्र परिवर्तन; वृषभ और मिथुन समेत 6 राशियों को मिलेंगे नए अवसर

Budh Gochar 2026: स्वाति नक्षत्र में बुध का प्रवेश, 12 अक्टूबर तक वृषभ, तुला और मकर समेत 6 राशियों के करियर और व्यापार में लाभ के योग; जानें पंचांग समय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 01 Oct 2026 09:28 PM (IST)
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Budh Gochar 2026: अक्टूबर महीने के पहले ही दिन ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध देव ने नक्षत्र परिवर्तन किया है. द्रिक पंचांग गणना के अनुसार, 1 अक्टूबर को सुबह 09:33 बजे बुध तुला राशि में संचरण करते हुए राहु के आधिपत्य वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं. बुध देव इस नक्षत्र में 12 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे.

ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, वाणिज्य और संचार का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है. वहीं स्वाति 27 नक्षत्रों में से 15वां नक्षत्र है, जिसका स्वभाव चर और वायु तत्व प्रधान माना गया है. ऐसे में बुध का यह 12 दिवसीय गोचर व्यापारिक गतिविधियों और करियर की बातचीत में तेजी लाने वाला माना जा रहा है. पंचांग मान्यताओं के मुताबिक 6 राशियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से अनुकूल रहने के संकेत मिल रहे हैं.

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बुध गोचर 2026 पंचांग विवरण

विवरण पंचांग गणना स्थिति
गोचर करने वाले ग्रह बुध (Mercury)
वर्तमान राशि स्थिति तुला राशि (Libra)
प्रवेश नक्षत्र स्वाति (स्वामी: राहु)
गोचर का समय 1 अक्टूबर 2026, प्रातः 09:33 बजे
गोचर समाप्ति 12 अक्टूबर 2026
अनुकूल प्रभाव वाली राशियां वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ

इन 6 राशियों के लिए बन रहे हैं अनुकूल योग

1. वृषभ राशि (Taurus): पुराने संपर्कों से लाभ संभव

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन राहत लेकर आ सकता है. यदि कोई काम या योजना लंबे समय से अटकी थी, तो किसी मित्र या वरिष्ठ परिचित के सहयोग से उसका समाधान निकल सकता है. कार्यक्षेत्र में नए लोगों से की गई बातचीत भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है.

2. मिथुन राशि (Gemini): आमदनी के नए अवसर

मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध ग्रह हैं. स्वाति नक्षत्र में बुध का प्रवेश आर्थिक मोर्चे पर नए अवसर पैदा कर सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट का ऑफर मिलने के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक रह सकता है.

3. कन्या राशि (Virgo): संवाद से सुलझेंगे पारिवारिक मामले

कन्या राशि के अधिपति भी बुध हैं. इस दौरान परिवार के साथ आपके संबंध मजबूत होने की संभावना है. यदि घर, संपत्ति या निवेश से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो आपसी बातचीत से उसका सौहार्दपूर्ण हल निकाला जा सकता है.

4. तुला राशि (Libra): कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई पहचान

बुध इस समय तुला राशि में ही संचरण कर रहे हैं, इसलिए स्वाति नक्षत्र का यह प्रभाव तुला राशि वालों के लिए सबसे अधिक महसूस होगा. व्यापारियों को नए क्लाइंट्स या बड़े अनुबंध मिलने के योग हैं. वहीं नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त अधिकार या नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

5. मकर राशि (Capricorn): करियर में स्पष्टता और प्रगति

मकर राशि वालों के लिए यह 12 दिन कामकाज के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं. अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी योजनाओं को आत्मविश्वास और स्पष्टता से पेश करें. करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी लेने के लिहाज से परिस्थितियां आपके पक्ष में रुख कर सकती हैं.

6. कुंभ राशि (Aquarius): आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत

कुंभ राशि के जातकों के लिए धन प्रवाह और वित्तीय प्रबंधन बेहतर होने की संभावना है. पूर्व में किए गए किसी कार्य या निवेश से लाभ मिल सकता है. परिवार का माहौल शांत और सुखद रहने की उम्मीद है, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा.

क्या कहते हैं ज्योतिषीय नियम?

स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और बुध के साथ राहु का संबंध ज्योतिष में तटस्थ से मित्रवत माना गया है. ज्योतिषीय के अनुसार किसी भी गोचर का अंतिम परिणाम जातक की व्यक्तिगत जन्मकुंडली में ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और लग्न स्थिति पर निर्भर करता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 01 Oct 2026 08:30 PM (IST)
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