Budh Gochar 2026: अक्टूबर महीने के पहले ही दिन ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध देव ने नक्षत्र परिवर्तन किया है. द्रिक पंचांग गणना के अनुसार, 1 अक्टूबर को सुबह 09:33 बजे बुध तुला राशि में संचरण करते हुए राहु के आधिपत्य वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं. बुध देव इस नक्षत्र में 12 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे.

ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, वाणिज्य और संचार का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है. वहीं स्वाति 27 नक्षत्रों में से 15वां नक्षत्र है, जिसका स्वभाव चर और वायु तत्व प्रधान माना गया है. ऐसे में बुध का यह 12 दिवसीय गोचर व्यापारिक गतिविधियों और करियर की बातचीत में तेजी लाने वाला माना जा रहा है. पंचांग मान्यताओं के मुताबिक 6 राशियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से अनुकूल रहने के संकेत मिल रहे हैं.

बुध गोचर 2026 पंचांग विवरण

विवरण पंचांग गणना स्थिति गोचर करने वाले ग्रह बुध (Mercury) वर्तमान राशि स्थिति तुला राशि (Libra) प्रवेश नक्षत्र स्वाति (स्वामी: राहु) गोचर का समय 1 अक्टूबर 2026, प्रातः 09:33 बजे गोचर समाप्ति 12 अक्टूबर 2026 अनुकूल प्रभाव वाली राशियां वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ

इन 6 राशियों के लिए बन रहे हैं अनुकूल योग

1. वृषभ राशि (Taurus): पुराने संपर्कों से लाभ संभव

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन राहत लेकर आ सकता है. यदि कोई काम या योजना लंबे समय से अटकी थी, तो किसी मित्र या वरिष्ठ परिचित के सहयोग से उसका समाधान निकल सकता है. कार्यक्षेत्र में नए लोगों से की गई बातचीत भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है.

2. मिथुन राशि (Gemini): आमदनी के नए अवसर

मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध ग्रह हैं. स्वाति नक्षत्र में बुध का प्रवेश आर्थिक मोर्चे पर नए अवसर पैदा कर सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट का ऑफर मिलने के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक रह सकता है.

3. कन्या राशि (Virgo): संवाद से सुलझेंगे पारिवारिक मामले

कन्या राशि के अधिपति भी बुध हैं. इस दौरान परिवार के साथ आपके संबंध मजबूत होने की संभावना है. यदि घर, संपत्ति या निवेश से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो आपसी बातचीत से उसका सौहार्दपूर्ण हल निकाला जा सकता है.

4. तुला राशि (Libra): कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई पहचान

बुध इस समय तुला राशि में ही संचरण कर रहे हैं, इसलिए स्वाति नक्षत्र का यह प्रभाव तुला राशि वालों के लिए सबसे अधिक महसूस होगा. व्यापारियों को नए क्लाइंट्स या बड़े अनुबंध मिलने के योग हैं. वहीं नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त अधिकार या नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

5. मकर राशि (Capricorn): करियर में स्पष्टता और प्रगति

मकर राशि वालों के लिए यह 12 दिन कामकाज के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं. अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी योजनाओं को आत्मविश्वास और स्पष्टता से पेश करें. करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी लेने के लिहाज से परिस्थितियां आपके पक्ष में रुख कर सकती हैं.

6. कुंभ राशि (Aquarius): आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत

कुंभ राशि के जातकों के लिए धन प्रवाह और वित्तीय प्रबंधन बेहतर होने की संभावना है. पूर्व में किए गए किसी कार्य या निवेश से लाभ मिल सकता है. परिवार का माहौल शांत और सुखद रहने की उम्मीद है, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा.

क्या कहते हैं ज्योतिषीय नियम?

स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और बुध के साथ राहु का संबंध ज्योतिष में तटस्थ से मित्रवत माना गया है. ज्योतिषीय के अनुसार किसी भी गोचर का अंतिम परिणाम जातक की व्यक्तिगत जन्मकुंडली में ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और लग्न स्थिति पर निर्भर करता है.

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